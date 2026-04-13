Mincetur aprueba nuevo reglamento de turismo en regiones: así podrás convertir tu distrito en “Pueblo con Encanto”

Vuelos del exterior al Perú disminuyeron, revela ministra de Comercio Exterior y Turismo. Elizabeth Galdo Marín| Andina

El turismo en regiones del Perú tendrá un nuevo marco normativo para ordenar su crecimiento, mejorar la gestión local y abrir más espacio a la inversión pública y privada. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) aprobó el reglamento de la ley que fortalece el turismo en los gobiernos regionales y locales, una medida que apunta a potenciar destinos con identidad propia y a facilitar la postulación de municipios distritales y provinciales al reconocimiento de “Pueblos con Encanto”.

La disposición fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 004-2026-MINCETUR, publicado en el diario oficial El Peruano, y lleva las firmas del presidente de la República, José María Balcázar, y del ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes. Con esta norma, el Ejecutivo busca establecer reglas más claras para impulsar el desarrollo turístico en todo el país, con énfasis en la planificación, la conectividad, la infraestructura y la articulación entre autoridades y actores privados.

Qué cambia con el nuevo reglamento para el turismo regional y local

- crédito Mincetur

El nuevo reglamento aprobado por el Mincetur no se limita a establecer procedimientos administrativos. Su alcance está orientado a ordenar de manera más precisa cómo deben intervenir los gobiernos regionales y las municipalidades en la promoción de destinos turísticos, sobre todo en aquellas zonas donde el turismo puede convertirse en una herramienta directa para dinamizar economías locales.

Uno de los puntos centrales es que, para postular a la distinción de “Pueblos con Encanto”, los gobiernos locales deberán elaborar un Plan de Desarrollo Turístico Local (PDTL). Este documento será una base obligatoria para planificar el crecimiento del destino, definir prioridades y orientar intervenciones públicas de forma más ordenada. A ello se suma la necesidad de priorizar inversiones en turismo dentro del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (SNPMGI), lo que permitirá que los proyectos turísticos sean considerados dentro de la agenda pública de desarrollo.

El reglamento también exige la conformación de un Comité de Gestión de Turismo Local, una instancia que reunirá a representantes públicos y privados para coordinar acciones en favor del destino. Este espacio busca mejorar la articulación entre las autoridades y los actores vinculados al sector, como prestadores de servicios, emprendedores, operadores turísticos y otros agentes que forman parte de la cadena de valor.

Otro aspecto relevante es la exigencia de trabajar en la infraestructura turística y en la conectividad vial. Las municipalidades deberán priorizar mejoras en las vías que comunican la capital del departamento, provincia o distrito con el destino que aspire al reconocimiento. Además, deberán impulsar la instalación y mejora de servicios básicos, una condición clave para recibir visitantes en mejores condiciones y sostener el crecimiento del flujo turístico.

La norma también incorpora mecanismos para dar seguimiento a los destinos que ya cuentan con la distinción de “Pueblos con Encanto”, con la finalidad de reforzar su sostenibilidad y evitar que el reconocimiento se quede solo en el papel. En paralelo, se promueve la participación de la inversión privada mediante herramientas como las asociaciones público-privadas, los proyectos en activos, las obras por impuestos y la cooperación internacional, mecanismos que pueden acelerar la ejecución de iniciativas turísticas en regiones.

Requisitos para ser reconocido como “Pueblo con Encanto” en el Perú

El Mincetur se pronunció en contra de la eliminación de feriados. Y sugiere que la propuesta debería ir por por mover los que caigan en fin de semana para no desaprovecharlos. - Crédito Andina

La nueva normativa también precisa cuáles son las condiciones que deberán cumplir los pueblos interesados en obtener el reconocimiento de “Pueblos con Encanto”. No cualquier localidad puede postular: el destino debe ser un recurso o atractivo turístico del tipo “pueblo” que cuente, como mínimo, con la jerarquía 2 en el Inventario Nacional de Recursos y Atractivos Turísticos.

Además, el lugar debe estar incluido en un documento de planificación turística regional o de destino, contar con un PDTL vigente y disponer de un documento de gestión orientado a la protección del ambiente. Estos requisitos apuntan a que el reconocimiento se otorgue solo a espacios que ya cuenten con una base de planificación y conservación, y no a localidades que recién inicien su desarrollo turístico.

El reglamento señala también que el destino debe poseer un valor arquitectónico y paisajístico claramente delimitado. A eso se suma la necesidad de contar con un elemento diferenciador —puede ser cultural, natural o productivo— que motive el viaje de los turistas. En otras palabras, el pueblo debe tener una identidad propia que lo haga atractivo frente a otros destinos del país y una demanda comprobada que justifique su promoción.

De acuerdo con el Mincetur, el reconocimiento de “Pueblos con Encanto” se entrega a pueblos auténticos y singulares que tienen vocación turística y que destacan por su valor cultural, artesanal, histórico y paisajístico. Esta distinción no solo busca visibilizar lugares con potencial, sino también fortalecer su posicionamiento dentro del mapa turístico nacional.

Los destinos que logran este reconocimiento acceden a beneficios concretos. Entre ellos figuran capacitaciones técnicas para el diseño de productos turísticos, asesoría para el financiamiento de proyectos, acceso a fondos concursables e inclusión en estrategias de promoción del turismo interno. Se trata de herramientas que pueden ayudar a mejorar la oferta local y ampliar la llegada de visitantes.

Actualmente, el Perú cuenta con 14 destinos reconocidos como “Pueblo con Encanto”. La lista incluye a Malabrigo y Cascas en La Libertad; Sarhua y Quinua en Ayacucho; Yanque y Sibayo en Arequipa; Villa Rica, Pozuzo y Oxapampa en Pasco; Huancaya en Lima; Ollantaytambo en Cusco; Lamas en San Martín; y Chavín de Huántar y Chacas en Áncash. Cada uno de estos destinos forma parte de una estrategia que busca poner en valor localidades con identidad propia y con condiciones para seguir creciendo dentro del turismo peruano.