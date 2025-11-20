Perú es el país con mayor IQ de Latinoamérica: conoce cuánto tiene y que puesto ocupa en ranking global

Perú se ubica entre los últimos del top 40 global, aunque destaca como el país con mayor IQ de Sudamérica. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Infobae Perú)

El Perú registró un coeficiente intelectual promedio de 99.37, ubicándose en la zona inferior del top 40 mundial, de acuerdo con el estudio del Test Internacional de CI (IIT) publicado por el portal WorldPopulationReview. Los resultados provienen de más de 1.35 millones de participantes, todos evaluados con la misma prueba estandarizada durante 2024.

A pesar de su ubicación global, el promedio peruano lo sitúa como el país con mayor IQ en Sudamérica, superando a las principales economías de la región. Según el informe, la mayoría de naciones sudamericanas se mantiene por debajo de los 99 puntos, lo que destaca el desempeño relativo del Perú dentro del bloque continental.

Perú se ubica entre los últimos del top 40 global, aunque destaca como el país con mayor IQ de Sudamérica. (Foto: Agencia Andina)

Ranking de IQ en Sudamérica

Perú lidera el listado sudamericano con 99,4, seguido de cerca por Chile (95,4) y Uruguay (95). Este posicionamiento confirma que, aunque el país se sitúa en la parte baja del top 40 global, mantiene el promedio más alto de la región.

Los puntajes promedio de los países sudamericanos, según WorldPopulationReview, son los siguientes:

Perú: 99,4 Chile: 95,4 Uruguay: 95 Ecuador: 95 Argentina: 94,4 Colombia: 93,2 Brasil: 92,9 Bolivia: 92,8 Venezuela: 91 Paraguay: 90,8

El listado evidencia una diferencia de casi 9 puntos entre el país líder regional (Perú) y el último del ranking sudamericano (Paraguay).

Perú figura entre los últimos del top 40 global de IQ, aunque ocupa el primer lugar en Sudamérica. (Foto: Portal/worldpopulationreview)

Liderazgo asiático en el top 10

El listado global vuelve a estar dominado por países asiáticos. China encabeza la tabla con 107.19, seguida de Corea del Sur (106.43) y Japón (106.40). Según el estudio, China influye de manera significativa en el promedio mundial debido a que representa cerca del 18 % de la población global, lo que modera los puntajes más bajos de otras naciones.

De acuerdo con el informe, actualmente el IQ promedio mundial se sitúa en 100, un valor calculado tomando en cuenta tanto los puntajes nacionales como el tamaño poblacional de cada país. Esta estabilidad se debe, en gran medida, a la concentración de naciones con resultados comprendidos entre 98 y 101 puntos, reflejando patrones similares en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia y gran parte de Europa Occidental.

Dentro de este contexto global, el informe también destaca a los países con los valores más altos de IQ, lo que permite identificar las regiones con mayor concentración de habilidades cognitivas según las pruebas estandarizadas. A continuación, algunos países destacados en la parte alta del ranking:

China: 107.19 Corea del Sur: 106.43 Japón: 106.40 Irán: 106.30 Singapur: 105.14 Rusia: 103.16 Mongolia: 102.86 Australia: 102.57 España: 102.30 Canadá: 101.65

Perú roza el top 40 global de coeficiente intelectual y se posiciona primero en Sudamérica. (Foto: FB/@SouthEast Asian Gallery)

El portal destaca que los resultados de IQ suelen reflejar la calidad educativa y el acceso a recursos cognitivos. Aunque existen otros indicadores como PISA o el Índice de Capital Intelectual, el ranking actual se basa exclusivamente en el Test Internacional de CI, sin incluir variables externas.

Metodología y alcance de la muestra

El estudio del coeficiente intelectual promedio por país, publicado por WorldPopulationReview, se basó en los resultados del Test Internacional de CI (IIT), aplicado a más de 1.35 millones de participantes de todo el mundo durante 2024. Todas las pruebas fueron estandarizadas para garantizar que los puntajes fueran comparables entre países, independientemente de la región o el idioma. El portal recopiló y verificó los datos para ofrecer un ranking global confiable del IQ promedio.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el análisis consideró el peso poblacional de cada país al calcular el promedio global, lo que explica la influencia significativa de países como China, con alta población y puntajes elevados. El estudio también comparó los resultados con mediciones previas, observando que el 83 % de los países presentó variaciones menores a dos puntos, lo que demuestra la estabilidad de los resultados a lo largo del tiempo.