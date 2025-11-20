Perú

Perú es el país con mayor IQ de Latinoamérica: conoce cuánto tiene y que puesto ocupa en ranking global

El ranking mundial muestra que Asia lidera los primeros puestos, con China, Corea del Sur y Japón a la cabeza

Guardar
Perú se ubica entre los
Perú se ubica entre los últimos del top 40 global, aunque destaca como el país con mayor IQ de Sudamérica. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Infobae Perú)

El Perú registró un coeficiente intelectual promedio de 99.37, ubicándose en la zona inferior del top 40 mundial, de acuerdo con el estudio del Test Internacional de CI (IIT) publicado por el portal WorldPopulationReview. Los resultados provienen de más de 1.35 millones de participantes, todos evaluados con la misma prueba estandarizada durante 2024.

A pesar de su ubicación global, el promedio peruano lo sitúa como el país con mayor IQ en Sudamérica, superando a las principales economías de la región. Según el informe, la mayoría de naciones sudamericanas se mantiene por debajo de los 99 puntos, lo que destaca el desempeño relativo del Perú dentro del bloque continental.

Perú se ubica entre los
Perú se ubica entre los últimos del top 40 global, aunque destaca como el país con mayor IQ de Sudamérica. (Foto: Agencia Andina)

Ranking de IQ en Sudamérica

Perú lidera el listado sudamericano con 99,4, seguido de cerca por Chile (95,4) y Uruguay (95). Este posicionamiento confirma que, aunque el país se sitúa en la parte baja del top 40 global, mantiene el promedio más alto de la región.

Los puntajes promedio de los países sudamericanos, según WorldPopulationReview, son los siguientes:

  1. Perú: 99,4
  2. Chile: 95,4
  3. Uruguay: 95
  4. Ecuador: 95
  5. Argentina: 94,4
  6. Colombia: 93,2
  7. Brasil: 92,9
  8. Bolivia: 92,8
  9. Venezuela: 91
  10. Paraguay: 90,8

El listado evidencia una diferencia de casi 9 puntos entre el país líder regional (Perú) y el último del ranking sudamericano (Paraguay).

Perú figura entre los últimos
Perú figura entre los últimos del top 40 global de IQ, aunque ocupa el primer lugar en Sudamérica. (Foto: Portal/worldpopulationreview)

Liderazgo asiático en el top 10

El listado global vuelve a estar dominado por países asiáticos. China encabeza la tabla con 107.19, seguida de Corea del Sur (106.43) y Japón (106.40). Según el estudio, China influye de manera significativa en el promedio mundial debido a que representa cerca del 18 % de la población global, lo que modera los puntajes más bajos de otras naciones.

De acuerdo con el informe, actualmente el IQ promedio mundial se sitúa en 100, un valor calculado tomando en cuenta tanto los puntajes nacionales como el tamaño poblacional de cada país. Esta estabilidad se debe, en gran medida, a la concentración de naciones con resultados comprendidos entre 98 y 101 puntos, reflejando patrones similares en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia y gran parte de Europa Occidental.

Dentro de este contexto global, el informe también destaca a los países con los valores más altos de IQ, lo que permite identificar las regiones con mayor concentración de habilidades cognitivas según las pruebas estandarizadas. A continuación, algunos países destacados en la parte alta del ranking:

  1. China: 107.19
  2. Corea del Sur: 106.43
  3. Japón: 106.40
  4. Irán: 106.30
  5. Singapur: 105.14
  6. Rusia: 103.16
  7. Mongolia: 102.86
  8. Australia: 102.57
  9. España: 102.30
  10. Canadá: 101.65
Perú roza el top 40
Perú roza el top 40 global de coeficiente intelectual y se posiciona primero en Sudamérica. (Foto: FB/@SouthEast Asian Gallery)

El portal destaca que los resultados de IQ suelen reflejar la calidad educativa y el acceso a recursos cognitivos. Aunque existen otros indicadores como PISA o el Índice de Capital Intelectual, el ranking actual se basa exclusivamente en el Test Internacional de CI, sin incluir variables externas.

Metodología y alcance de la muestra

El estudio del coeficiente intelectual promedio por país, publicado por WorldPopulationReview, se basó en los resultados del Test Internacional de CI (IIT), aplicado a más de 1.35 millones de participantes de todo el mundo durante 2024. Todas las pruebas fueron estandarizadas para garantizar que los puntajes fueran comparables entre países, independientemente de la región o el idioma. El portal recopiló y verificó los datos para ofrecer un ranking global confiable del IQ promedio.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el análisis consideró el peso poblacional de cada país al calcular el promedio global, lo que explica la influencia significativa de países como China, con alta población y puntajes elevados. El estudio también comparó los resultados con mediciones previas, observando que el 83 % de los países presentó variaciones menores a dos puntos, lo que demuestra la estabilidad de los resultados a lo largo del tiempo.

Temas Relacionados

Coeficiente intelectualIQRankingSudaméricaperu-noticias

Más Noticias

Mario Irivarren y Laura Spoya de ‘La Manada’ responden ante acusaciones de comprar bots para su streaming: “Cualquiera puede mandarte”

Los conductores del programa de streaming respondieron luego de que DateTube mostrara un cuadro que los ubica en alerta roja por presunta actividad no orgánica.

Mario Irivarren y Laura Spoya

Paolo Guerrero respalda a la selección peruana y no descarta integrar comando técnico en el futuro: “Me partiría decirle que no”

El ‘Depredador’ exhibió su apoyo al equipo dirigido por Manuel Barreto luego del empate ante Rusia y la derrota frente a Chile. “En las buenas y en las malas hay que estar”, concedió

Paolo Guerrero respalda a la

Senamhi: este es el fenómeno que afectará Puno y que podría intensificar el calor, la sequedad y las condiciones extremas en la región

Las jornadas intensas de sol ponen en riesgo a la población y complican la actividad agrícola ante la ausencia de lluvias significativas hasta el 23 de noviembre

Senamhi: este es el fenómeno

Aeropuerto Jorge Chávez: LAP responde ante críticas por cierre de pista de aterrizaje en temporada navideña

IATA advierte a pasajeros y aerolíneas sobre impactos en vuelos por la extensión del cierre de la pista principal; Lima Airport Partners responde y detalla el nuevo cronograma de trabajos y mejoras técnicas.

Aeropuerto Jorge Chávez: LAP responde

Brookfield se pronuncia sobre orden de corte en EE.UU. en el caso Rutas de Lima y acusa a la MML de delitar proceso

La compañía afirmó que instancias arbitrales internacionales ya confirmaron que su ingreso a la concesionaria se realizó de buena fe y tras un proceso competitivo liderado por Scotiabank en 2016

Brookfield se pronuncia sobre orden
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Escolares de Trujillo rompen seguridad

Escolares de Trujillo rompen seguridad de José Jerí y se lanzan sobre él: presidente rechaza bailar a pedido de congresista

Fernando Rospigliosi apela fallo que lo responsabiliza por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori: Blume lo defenderá

José Luna Gálvez no se salva de pedido de más de 22 años de prisión en su contra: PJ rechaza pedido para anular caso ‘Podemos Perú’

Contraloría confirma que el Ministerio del Interior compró para la PNP un avión en desuso y sin requisitos básicos

Martín Vizcarra y sus últimas palabras antes de la sentencia del caso Lomas de Ilo: “Yo ya he sido castigado”

ENTRETENIMIENTO

Mario Irivarren y Laura Spoya

Mario Irivarren y Laura Spoya de ‘La Manada’ responden ante acusaciones de comprar bots para su streaming: “Cualquiera puede mandarte”

Miss Universo 2025 EN VIVO: Karla Bacigalupo buscará ser coronada como máxima reina de belleza en Tailandia

Shakira rompe récord en Perú: esto facturó por sus 4 conciertos en el Estadio Nacional

Verónica Álvarez comparte emotivo video de la reacción de Mateo Garrido Lecca al enterarse que será papá: “Me has hecho muy feliz”

Karla Tarazona expone a Luigui Carbajal sobre pódcast en hotel: “No le creo, se puede apreciar que no estaba solo”

DEPORTES

Paolo Guerrero respalda a la

Paolo Guerrero respalda a la selección peruana y no descarta integrar comando técnico en el futuro: “Me partiría decirle que no”

Gustavo Cazonatti reaparece en Sporting Cristal tras nueve meses lesionado y apunta a aportar en los play-offs de la Liga 1 2025

Vivian Baella sorprende al revelar que un club intenta su regreso a la Liga Peruana de Vóley: “Quiere que juegue”

Facundo Callejo desoye cualquier interés de clubes de Liga 1 para centrarse en Cusco FC: “En eso no pienso, ahora no tiene sentido”

Alessandro Burlamaqui reflexiona sobre la irregularidad de Alianza Lima en Liga 1 2025: “Fue clave no solo perder en Matute, sino como visitante”