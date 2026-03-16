Las series más populares de Netflix en Perú para engancharse este día

La épica aventura de piratas en altamar de Netflix, ONE PIECE», regresa para la temporada 2, con adversarios más temibles que nunca y las cruzadas más peligrosas de su historia. (Netflix)

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Netflix ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares, de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, en un maratón o en los ratos libres.

Las producciones más populares de Netflix Perú

One Piece. Iñaki Godoy as Monkey D. Luffy in season 2 of One Piece. Cr. Casey Crafford/Netflix © 2026

1. One Piece (ワンピース)

Riqueza, fama, poder.. un hombre había obtenido todo en este mundo, era el Rey de los Piratas Gold Roger. Antes de morir sus últimas palabras inspiraron al mundo a aventurarse al mar: “¿Mi tesoro? Si lo queréis es vuestro.. lo he escondido todo en ese lugar”.

Y así dio comienzo lo que se conoce como la Gran Era de la Piratería, lanzando a cientos de piratas al mar para encontrar el gran tesoro One Piece.

Esta serie relata las aventuras y desventuras de uno de esos piratas, Monkey D. Luffy, quien accidentalmente de pequeño, comió una Fruta del Diablo (Akuma no Mi en japonés), en particular una Gomu Gomu no Mi que hizo que su cuerpo ganara las propiedades físicas de la goma, convirtiéndose en el hombre de goma. Luffy, después de dicho suceso, decide que se convertirá en el próximo Rey de los Piratas y para ello, deberá encontrar el “One Piece”.

2. Un novio por suscripción (월간남친)

Seo Mi‑rae está agotada por el trabajo. ¿El amor? Ni le interesa. Pero un servicio de citas virtuales despierta sentimientos y, quizás, hasta un verdadero romance

Seo Mi-rae vive absorbida por el trabajo sin tiempo para el amor hasta que un servicio de citas despierta sentimientos que creía dormidos y abre la puerta a un posible romance.

3. Esa Noche (That Night)

Clara Galle, Paula Usero y Claudia Salas en 'Esa noche'. (Netflix)

Cuando una joven e ingenua madre soltera se ve envuelta en un asesinato durante unas vacaciones en una isla, sus hermanas acuden rápidamente en su ayuda. Pero solo empeoran las cosas.

4. Los dinosaurios (The Dinosaurs)

La serie documental disponible en Netflix recorre más de 165 millones de años de historia natural y presenta descubrimientos recientes de la paleontología. Créditos: YouTube

Desde los primeros dinosaurios hasta los últimos, esta gloriosa serie documental examina sus 165 millones de años en la Tierra y las fuerzas que moldearon su evolución.

5. WWE SmackDown!

El luchador mexicano agradeció el apoyo del público tras su primera aparición en WWE SmackDown. (Captura de pantalla)

Programa de entretenimiento deportivo de la lucha libre profesional, las mejores luchas serán transmitidas y el mundo de la lucha libre será el protagonista de todos los segmentos, especialmente enfocados en los luchadores más destacados de la actualidad.

6. Phantom Lawyer

"Defensores de fantasmas" se mete en el ranking de las producciones más vistas del momento. (Netflix)

Un abogado tímido que de repente adquiere la capacidad de ver fantasmas se une a un abogado frío y elitista, y juntos se enfrentan a clientes sobrenaturales cuyos asuntos pendientes revelan verdades ocultas.

7. La Reina del Flow

El primer tráiler de la tercera temporada de La Reina del Flow presenta a Sky, personaje que genera debate por su posible rol en la trama - crédito @caracoltv/ Instagram

La serie se desarrolla en el seductor ambiente del reggaetón, género que se ha tomado al mundo. Esta es la historia de Yeimy Montoya, una talentosa joven compositora que paga una injusta condena en una prisión de Nueva York tras ser engañada por Charly, el hombre que ama y que posteriormente le roba sus canciones, con las que logra alcanzar la fama y convertirse en una estrella. El único deseo de Yeimy es salir a cobrar venganza contra todos aquellos que acabaron con su vida y su familia.

8. DOC

Juan Pablo Medina protagoniza DOC con Stephanie Cayo. Netflix

Tras un ataque que le borra la memoria de 12 años, un brillante médico debe reconstruir su pasado, lidiar con romances complicados y un escándalo inminente relacionado con un nuevo medicamento.

9. Los Bridgerton

El amor verdadero vale el riesgo. La temporada 4 de Bridgerton» regresa el 26 de febrero.

Inspirada en las exitosas novelas, esta serie presenta a los ocho inseparables hermanos de la poderosa familia Bridgerton y sus intentos por encontrar el amor.

10. La luz que aún nos guía (샤이닝)

"La luz que aún nos guía" se mete en el ranking de las producciones más vistas del momento. (Netflix)

Un amor adolescente los unió, pero la vida los separó. Diez años después, unos jóvenes se reencuentran para afrontar el desamor, el presente y nuevos desafíos.

Netflix en la guerra por el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como “Stranger Things” y “The Crown” han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.