Perú

Rescatan a empresaria peruana secuestrada en Santiago de Chile

Durante el secuestro, la mujer fue amenazada con armas de fuego, agredida y obligada a enviar videos y mensajes a su familia para exigir un rescate económico

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Una empresaria peruana de 30 años fue secuestrada en la comuna de Estación Central, Santiago. El video de seguridad muestra el momento en que es interceptada y forzada a subir a un vehículo. Tras más de 24 horas, un operativo policial logró rescatarla y detener a cuatro implicados. | Latina Noticias

Una empresaria peruana de 30 años fue rescatada con vida en Santiago de Chile luego de haber sido secuestrada en la puerta de su local en Estación Central. El hecho ocurrió alrededor de las 19:30 horas del martes, cuando la mujer, acompañada por su pareja, llegaba a su domicilio en motocicleta.

Según reportó T13, replicado por Latina, un vehículo interceptó su camino y, en cuestión de segundos, varios hombres armados y encapuchados la forzaron a subir mientras realizaban disparos al aire para intimidar a los testigos y asegurar el rapto. En medio del forcejeo, la pareja de la víctima fue agredida brutalmente, mientras la empresaria pedía auxilio entre gritos.

El secuestro, ejecutado en menos de cinco minutos, generó una inmediata alarma en la comunidad peruana residente en Chile y en las autoridades del país. De acuerdo con ADN Radio de Chile, la empresaria fue retenida durante más de veinticuatro horas, tiempo en el que permaneció amenazada con armas de fuego y fue obligada a enviar videos y mensajes a sus familiares para exigir el pago de un rescate.

La intervención policial permitió liberar a la víctima en una vivienda de Cerro Navia y detener a cuatro sospechosos, dos chilenos y dos venezolanos, quienes serán formalizados por secuestro extorsivo e infracción a la ley de armas - Créditos: Captura de pantalla de T13.
La intervención policial permitió liberar a la víctima en una vivienda de Cerro Navia y detener a cuatro sospechosos, dos chilenos y dos venezolanos, quienes serán formalizados por secuestro extorsivo e infracción a la ley de armas - Créditos: Captura de pantalla de T13.

El fiscal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Leonardo Tapia, explicó a T13 que la víctima “se mantuvo en cautiverio, siendo amenazada en todo momento con armas de fuego, agredida y enviando videos y mensajes a familiares con el propósito de que hicieran depósitos de dinero para liberarla”.

Las primeras pesquisas policiales indicaron que los secuestradores contaban con información previa sobre el entorno familiar y las actividades comerciales de la empresaria, lo que sugiere un grado de planificación y seguimiento. El caso se enmarca en un contexto de creciente preocupación por el aumento de secuestros en la región metropolitana de Santiago, fenómeno que ha encendido las alarmas tanto en la comunidad local como en la migrante.

La intensa búsqueda de la víctima movilizó a la Policía de Chile y al equipo especializado en crimen organizado. Finalmente, la mujer fue localizada en una vivienda ubicada en la comuna de Cerro Navia, donde permanecía privada de su libertad.

El rapto ocurrió alrededor de las 19:30, cuando varios hombres armados y encapuchados interceptaron a la víctima y la subieron a la fuerza a un vehículo, efectuando disparos al aire e hiriendo a su pareja - Créditos: Captura de pantalla de T13/Latina.
El rapto ocurrió alrededor de las 19:30, cuando varios hombres armados y encapuchados interceptaron a la víctima y la subieron a la fuerza a un vehículo, efectuando disparos al aire e hiriendo a su pareja - Créditos: Captura de pantalla de T13/Latina.

La intervención permitió su liberación y la detención de cuatro sospechosos, dos de nacionalidad chilena y dos venezolana, según información confirmada por ADN Radio de Chile. De la misma forma, se conoció que los imputados serán formalizados por secuestro extorsivo e infracción a la ley de control de armas.

La investigación continúa para determinar si existen otros involucrados o conexiones con redes criminales que operan en la capital chilena. Las autoridades han reforzado la vigilancia y la cooperación entre fuerzas policiales y la fiscalía para abordar el fenómeno de los secuestros extorsivos, que han registrado un notable incremento en los últimos meses.

La empresaria rescatada, aunque afectada física y emocionalmente por el episodio, se encuentra a salvo y bajo atención médica.

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