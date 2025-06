Thamara Gómez, exvocalista de Corazón Serrano, es captada con cómico ambulante tras polémica ruptura

Thamara Gómez es captada con cómico ambulante | ATV

Tras varias peleas públicas en redes sociales y un fuerte distanciamiento, Thamara Gómez, exvocalista de Corazón Serrano, y Álvaro Aurora, el popular cómico ambulante, fueron captados juntos por las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’. Esta vez, no hubo palabras duras ni enfrentamientos en línea, sino que se mostraron más cariñosos que nunca, dejando atrás las tensiones que marcaron su relación en los últimos meses.

El encuentro ocurrió a la 1 de la madrugada, cuando ambos fueron registrados en una tienda, y después decidieron sentarse en una banca en el parque. La cercanía entre ellos fue inmediata; durante la conversación, Álvaro Aurora abrazó a Thamara por la cintura y ella, sin dudarlo, aceptó su gesto, abrazándose a su cuello. Fueron varios segundos de complicidad que no pasaron desapercibidos para los seguidores del popular programa de espectáculos.

Thamara Gómez y Álvaro Aurora reaparecen juntos tras polémica ruptura en redes sociales. (ATV)

Después de este tierno momento, la pareja se levantó del parque, caminando juntos del brazo, como si nunca hubieran tenido una ruptura tan sonada. Sin embargo, hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado si esta nueva muestra de afecto representa una reconciliación formal después de la fuerte pelea que protagonizaron en redes sociales.

Recordemos que, meses atrás, la relación de Thamara Gómez y Álvaro Aurora pasó por momentos realmente tensos, especialmente cuando comenzaron a lanzarse fuertes indirectas a través de sus historias de Instagram, llenas de despecho y desamor. Él la acusó de desleal y ella no se quedó atrás, dejando entrever que era un “mal hombre”.

El gesto cariñoso entre Thamara y Álvaro genera especulaciones sobre el futuro de su relación. (ATV)

Mediática separación

Todo comenzó a principios de mayo, cuando la ex vocalista de Corazón Serrano anunció el fin de su relación con el cómico ambulante. Mientras que Álvaro había afirmado que las peleas eran parte de un show para promover un proyecto en conjunto, la cantante de cumbia fue clara al desmentirlo.

“No sé si su vida gira en base a su ‘show’, pero en mi caso no es así. Me quedaré con todo lo bonito y con la tranquilidad de que siempre hice las cosas bien, fui buena mujer, leal y respetuosa en absolutamente todo el tiempo de relación. Teníamos muchos planes juntos, nos quisimos mucho y no es justo que esto haya terminado de esa forma. De todos modos, deseo que le vaya muy bien en la vida y que sea muy feliz”, señaló aquella vez.

Thamara Gómez anunció su separación de Álvaro Aurora.

¿Quién es Álvaro Aurora?

Álvaro Aurora es un cómico ambulante peruano que ha ganado notoriedad por su carisma y su particular estilo de humor. A sus 24 años, ha logrado construir una sólida base de seguidores en redes sociales, con más de 39 mil seguidores en Instagram y cerca de 70 mil suscriptores en su canal de YouTube. Su presencia en la emblemática Alameda Chabuca Granda ha sido clave para su crecimiento.

A pesar de su juventud, Álvaro ha demostrado tener un talento innato para conectar con su público a través del humor. Sin embargo, cuando su relación con Thamara Gómez, exvocalista de Corazón Serrano, se hizo pública a finales de 2024, su vida privada fue puesta bajo el ojo crítico de la opinión pública. Muchos cuestionaron la elección de la cantante, sugiriendo que ella debería estar con alguien “mejor”.

Álvaro Aurora, pareja de Thamara Gómez, es un conocido cómico ambulante de 24 años.

Fue entonces cuando Thamara, lejos de dejarse llevar por las críticas, fue la primera en salir a defender a su pareja. A través de sus redes sociales, la cantante expresó su apoyo a Álvaro, destacando su talento y desafiando a quienes lo menospreciaban por su trabajo como cómico ambulante. “Lo que él hace no lo puede hacer cualquiera”, señaló la cantante, defendiendo con fervor su relación y el trabajo de su pareja.