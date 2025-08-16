Fallan los frenos de camión, chocó con postes de Luz del Sur y generó apagón en VES

Frenos del camión fallaron cuando se encontraba en retroceso, lo que provocó el choque con postes de Luz del Sur. | Canal N

Un camión que transportaba cerámica perdió el control en la avenida El Sol, en Villa El Salvador, al quedarse sin frenos, retrocediendo varios metros y derribando tres postes de servicios eléctricos y de telecomunicaciones.

El incidente provocó un corte de energía que afectó a hogares y comercios de la zona, además de generar riesgos para peatones, incluido un niño que casi cruza por la zona de los postes caídos. Personal policial, técnicos de Luz del Sur y trabajadores municipales acudieron al lugar para atender la emergencia y restablecer los servicios.

¿Qué desencadenó el choque?

El accidente ocurrió la mañana del viernes, 15 de agosto, en la avenida El Sol, cuando un camión intentó retroceder en esta concurrida vía de Villa El Salvador. Según el copiloto, “prendió el carro en segunda y ya no quiso prender el carro y vino de retroceso”.

La falla en los frenos provocó que el vehículo retrocediera varios metros, pasando incluso por la vereda y colisionando con tres postes que sostenían cables eléctricos y de telecomunicaciones. El impacto dejó cables y estructuras dañadas en la vía.

Un reportero de Canal N, señaló que “un niño iba a pasar por la parte donde están los postes caídos y le hemos tenido que decir que se dé la vuelta”.

Afortunadamente, no se reportaron heridos. El copiloto explicó que la falla fue repentina: “Sí, se vaciaron los frenos. Vino saltando, saltando y llegó al poste", además, según indican los operarios del camión, estaban transportando cerámica. “Ahí está la ‘merca’ adentro, cerámica” y venía de un punto de carga cercano, y tanto el conductor como el copiloto resultaron ilesos.

Camión sin frenos impacta postes en avenida El Sol, causando apagón en Villa El Salvador (Captura/Canal N)

Corte de luz como medida preventiva en VES

Como medida preventiva, Luz del Sur suspendió el suministro eléctrico en varios sectores de Villa El Salvador tras el colapso de los postes, que sostenían cables de alumbrado público y servicios de telecomunicaciones. Esta decisión se tomó para evitar riesgos eléctricos mientras se realizan las investigaciones, retiro de la infraestructura dañada y así como del camión accidentado. El apagón dejó sin luz a viviendas del perímetro, así como pequeños negocios, talleres y comercios locales, en un distrito con alta actividad industrial.

Luz del Sur desplegó equipos técnicos al lugar para evaluar los daños y trabajar en la reposición del servicio.

Postes derribados en VES sostenían alumbrado público y servicios de telecomunicaciones, afectando a la zona (Captura/Canal N)

¿Habrá sanciones por los daños?

La Policía Nacional del Perú, llegó hasta el lugar y se encuentra recopilando datos y revisando las condiciones del vehículo para determinar las causas exactas del accidente. La pendiente de la avenida El Sol, combinada con la aparente falta de mantenimiento del sistema de frenos, podría haber contribuido al descontrol del camión, según las primeras evaluaciones.

Las autoridades de Villa El Salvador investigan si corresponde aplicar multas o sanciones al conductor o a la empresa propietaria del camión. Además de los daños a los postes, se evalúa el impacto en la infraestructura urbana y los costos asociados a la interrupción de los servicios eléctricos y de telecomunicaciones. La Policía de Tránsito y personal municipal están revisando si hubo negligencia en el mantenimiento del vehículo o en su operación.