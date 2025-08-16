Perú

Fallan los frenos de camión, chocó con postes de Luz del Sur y generó apagón en VES

Un camión perdió el control en una avenida principal del Villa El Salvador, lo que dejó sin luz a los vecinos del sector tras derribar postes eléctricos

Por Nicol Chauca Alendez

Guardar
Frenos del camión fallaron cuando se encontraba en retroceso, lo que provocó el choque con postes de Luz del Sur. | Canal N

Un camión que transportaba cerámica perdió el control en la avenida El Sol, en Villa El Salvador, al quedarse sin frenos, retrocediendo varios metros y derribando tres postes de servicios eléctricos y de telecomunicaciones.

El incidente provocó un corte de energía que afectó a hogares y comercios de la zona, además de generar riesgos para peatones, incluido un niño que casi cruza por la zona de los postes caídos. Personal policial, técnicos de Luz del Sur y trabajadores municipales acudieron al lugar para atender la emergencia y restablecer los servicios.

¿Qué desencadenó el choque?

El accidente ocurrió la mañana del viernes, 15 de agosto, en la avenida El Sol, cuando un camión intentó retroceder en esta concurrida vía de Villa El Salvador. Según el copiloto, “prendió el carro en segunda y ya no quiso prender el carro y vino de retroceso”.

La falla en los frenos provocó que el vehículo retrocediera varios metros, pasando incluso por la vereda y colisionando con tres postes que sostenían cables eléctricos y de telecomunicaciones. El impacto dejó cables y estructuras dañadas en la vía.

Un reportero de Canal N, señaló que “un niño iba a pasar por la parte donde están los postes caídos y le hemos tenido que decir que se dé la vuelta”.

Afortunadamente, no se reportaron heridos. El copiloto explicó que la falla fue repentina: “Sí, se vaciaron los frenos. Vino saltando, saltando y llegó al poste", además, según indican los operarios del camión, estaban transportando cerámica. “Ahí está la ‘merca’ adentro, cerámica” y venía de un punto de carga cercano, y tanto el conductor como el copiloto resultaron ilesos.

Camión sin frenos impacta postes
Camión sin frenos impacta postes en avenida El Sol, causando apagón en Villa El Salvador (Captura/Canal N)

Corte de luz como medida preventiva en VES

Como medida preventiva, Luz del Sur suspendió el suministro eléctrico en varios sectores de Villa El Salvador tras el colapso de los postes, que sostenían cables de alumbrado público y servicios de telecomunicaciones. Esta decisión se tomó para evitar riesgos eléctricos mientras se realizan las investigaciones, retiro de la infraestructura dañada y así como del camión accidentado. El apagón dejó sin luz a viviendas del perímetro, así como pequeños negocios, talleres y comercios locales, en un distrito con alta actividad industrial.

Luz del Sur desplegó equipos técnicos al lugar para evaluar los daños y trabajar en la reposición del servicio.

Postes derribados en VES sostenían
Postes derribados en VES sostenían alumbrado público y servicios de telecomunicaciones, afectando a la zona (Captura/Canal N)

¿Habrá sanciones por los daños?

La Policía Nacional del Perú, llegó hasta el lugar y se encuentra recopilando datos y revisando las condiciones del vehículo para determinar las causas exactas del accidente. La pendiente de la avenida El Sol, combinada con la aparente falta de mantenimiento del sistema de frenos, podría haber contribuido al descontrol del camión, según las primeras evaluaciones.

Las autoridades de Villa El Salvador investigan si corresponde aplicar multas o sanciones al conductor o a la empresa propietaria del camión. Además de los daños a los postes, se evalúa el impacto en la infraestructura urbana y los costos asociados a la interrupción de los servicios eléctricos y de telecomunicaciones. La Policía de Tránsito y personal municipal están revisando si hubo negligencia en el mantenimiento del vehículo o en su operación.

Temas Relacionados

VESVilla El SalvadorCorte de Luz en LimaAccidente de tránsitoperu-noticias

Últimas Noticias

Crece el desempleo en Lima: Casi 360 mil sin trabajo y hombres jóvenes son los más afectados

En los últimos datos del INEI, en el último trimestre aumentó el desempleo en Lima a 6,1%, comparado con el año pasado. El panorama de los desocupados también es complejo

Crece el desempleo en Lima:

El peruano de las cinco identidades: el caso de Raffaello Cárpena, del pedido por su hijo en Ucrania a la placa diplomática que lo delató

Su historial revela una trayectoria de engaños que empezó en 1993 con la creación de identidades falsas, continuó con denuncias por hurto agravado en distintas regiones del país y alcanzó un punto crítico con el uso indebido de una placa oficial de la embajada de Indonesia

El peruano de las cinco

Raffaello Cárpena y cómo logró tener cinco identidades: la historia de su burla a Reniec con documentos falsos y fraudes

En Europa fue Nicola Carpena, estudiante de derecho; en el Perú, Raffaello Llontop, hijo de distintos padres y nacido en lugares distintos. La historia de Cárpena revela un patrón de fraude que logró burlar a instituciones como Reniec y al sistema judicial

Raffaello Cárpena y cómo logró

Pablo Bot revoluciona la experiencia en museos con tecnología adaptable y trato personalizado

Este robot cuenta con programación avanzada para comprender el lenguaje y las normas sociales. Así, ajusta su comportamiento según el contexto y el estado de ánimo de las personas

Pablo Bot revoluciona la experiencia

Gisela Valcárcel habla de su nueva vida lejos de cámaras, su regreso con la Teletón y su apuesta empresarial: “El amor se quedó allí”

La conductora reveló que atraviesa una etapa plena dedicada a sus seres queridos, mientras desarrolla proyectos personales como Win by Gisela y se prepara para regresar a la pantalla con la Teletón

Gisela Valcárcel habla de su
ÚLTIMAS NOTICIAS
En cuatro meses, la actividad

En cuatro meses, la actividad industrial cayó 2,1% y se encuentra en el mismo nivel en que estaba hace 18 años

Milei elogió la nueva película de Francella y aseguró que es un espejo de la “oscura e hipócrita agenda de los progres caviar”

Así el tren embistió a un taxi que intentó cruzar las vías con la barrera baja: el conductor y su acompañante siguen prófugos

El dueño de HLB Pharma discutió con un periodista por la investigación del fentanilo contaminado y admitió: “Voy a terminar preso, falta poquito”

El relato del amigo de Julieta Prandi que la ayudó a escapar: “Nadie se imaginaba que estaba viviendo un calvario”

INFOBAE AMÉRICA
Jair Bolsonaro salió de su

Jair Bolsonaro salió de su prisión domiciliaria para someterse a nuevos exámenes médicos en un hospital de Brasilia

Elvis Presley revive en ‘Sunset Boulevard’, una colección de grabaciones que revelan su lado más íntimo

Los primeros 100 días de León XIV: un papado marcado por la serenidad y la continuidad con Francisco

Los socios europeos de Ucrania destacaron los esfuerzos de Donald Trump para alcanzar la paz con Rusia: “Es digno de elogio”

El avión de Putin fue escoltado por cazas de EEUU durante su regreso a Rusia tras la cumbre con Trump

TELESHOW
Cami Homs llevó a sus

Cami Homs llevó a sus hijos a conocer la nieve: “Terminé con las manos congeladas”

María Becerra y Valentina Zenere reaccionaron a su escena hot de En el barro: “Me dejaste con ganas”

El ex de Tamara Báez habló luego de la separación y apuntó contra L-Gante: “Yo decidí no seguir con la relación”

Alan Lezcano: “Mi mayor éxito es poder estar viviendo lo de La Voz con mi papá”

Cami de los Santos: “La primera publicidad que me pagaron fue para un sex shop”