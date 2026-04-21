“Llamada de la muerte” en SMP: Cámaras captan el instante en que sicario con casco ejecuta a hombre a plena luz del día

Un hombre fue asesinado de un disparo en el rostro la mañana del 18 de abril en San Martín de Porres, en un ataque directo ocurrido en plena vía pública. La víctima, identificada como Jean Paul Ortiz Llerena (53), fue interceptada cuando se retiraba de visitar a su madre, en la intersección de la cuadra 24 de la avenida Lima con Puerto Barrios.

El crimen quedó registrado por cámaras de seguridad, que captaron los últimos minutos de la víctima antes del ataque. Según las imágenes, Ortiz Llerena caminaba hablando por celular y se detuvo a conversar con un vecino, sin notar que un sujeto con casco se acercaba por la espalda. Segundos después, el agresor le disparó a quemarropa y huyó de la zona. Lo que parecía una conversación cotidiana terminó en una escena de terror captada por cámaras de seguridad, evidenciando la frialdad con la que operan los delincuentes.

Sicario lo intercepta tras una llamada y le dispara a quemarropa

Composición: Infobae Perú

De acuerdo con registros de cámaras de seguridad municipal, Ortiz Llerena caminaba por la calle B hablando por celular cuando se encontró con un vecino. Ambos se detuvieron a conversar por unos segundos en una esquina de la zona. En ese momento, un sujeto con casco apareció por la espalda y, sin mediar palabra, ejecutó un disparo directo a la cabeza, acabando con su vida de forma instantánea.

Testigos indicaron que la víctima habría recibido una llamada sospechosa minutos antes del ataque, lo que no se descarta como una posible señal para que el sicario ubicara su posición exacta. Algunos vecinos relataron que escucharon cómo alguien lo llamaba insistentemente antes de que ocurriera el crimen, lo que refuerza la hipótesis de una acción planificada.

Tras perpetrar el asesinato, el atacante cruzó rápidamente la avenida Lima y huyó con rumbo desconocido, sin que nadie pudiera detenerlo. La escena generó pánico entre los residentes, quienes salieron de sus viviendas tras escuchar el disparo y encontraron al hombre tendido en el suelo, sin signos vitales.

Según información preliminar, Ortiz Llerena contaba con antecedentes por robo y posesión de drogas, lo que ha llevado a la Policía Nacional del Perú a no descartar un posible ajuste de cuentas como móvil del crimen. Sin embargo, las investigaciones continúan para determinar las circunstancias exactas del homicidio.

Hasta el lugar llegaron peritos de Criminalística, agentes policiales y familiares de la víctima, quienes protagonizaron escenas de dolor. El fallecido deja un hijo en la orfandad, mientras que vecinos de la zona exigieron mayor seguridad ciudadana, señalando que el ataque ocurrió a pocos metros de instalaciones del sistema de justicia.

Números para denuncias

Agentes de la PNP investigan el asesinato de un obrero por sicarios mientras operaba un vehículo de construcción en la avenida Néstor Gambetta, Ventanilla, durante el estado de emergencia. (Foto: Facebook / TVO ANCÓN )

El fenómeno de la extorsión mantiene niveles inéditos en el país. El más reciente reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia revela que uno de cada cuatro adultos declara haber sido víctima o conocer a alguien afectado por extorsión en los últimos tres meses, lo que equivale a más de seis millones de personas a nivel nacional.

La línea principal para denunciar extorsiones en Perú es la 111, un servicio gratuito, confidencial y disponible las 24 horas, gestionado por la Policía Nacional del Perú (PNP) para recibir imágenes, audios y videos de las víctimas. Otros canales incluyen el 105 (emergencias generales) y la línea 1818.

Línea 111: Central oficial para denunciar extorsiones, creada para recibir denuncias anónimas y rápidas contra grupos criminales.

105: Central de Emergencia de la Policía Nacional.

Línea 1818: Línea de emergencia del Ministerio del Interior para reportar extorsiones.

942841978: Celular directo de contacto para denuncias de este tipo. Infobae +3

Recomendaciones de seguridad:

Confidencialidad: Al llamar al 111, no es obligatorio identificarse.

Evidencia: Se anima a los ciudadanos a enviar fotos, audios o videos que ayuden a la investigación.

Información clave: Proporcionar la hora de los hechos, cantidad de extorsionadores y vehículos involucrados