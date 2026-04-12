Elecciones Perú 2026 EN VIVO HOY: minuto a minuto de las votaciones en Arequipa, Cusco, La Libertad y todas las regiones

Votantes en un centro de votación en Lambayeque, Perú, participan en el proceso electoral, con un mapa de la región de fondo que destaca su ubicación geográfica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hoy, domingo 12 de abril de 2026, más de 27 millones de peruanos votarán en las elecciones generales, en un proceso que estará marcado por el mayor recambio generacional de las últimas décadas y profundos contrastes regionales. A esto se suma la anticipada estrategia del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para depurar y cerrar el padrón, así como operativos especiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Ministerio Público para asegurar la transparencia, la accesibilidad y la equidad en la jornada electoral.