Perú

Elecciones Perú 2026 EN VIVO HOY: minuto a minuto de las votaciones en Arequipa, Cusco, La Libertad y todas las regiones

Con más de 27 millones de electores habilitados, el proceso electoral del domingo 12 de abril de 2026 será el más complejo y plural en décadas. Esta nota analiza en detalle la composición del padrón, las diferencias regionales, el impacto de los nuevos votantes y las condiciones que marcarán la jornada en cada rincón del país

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Varias personas votan en un centro electoral, con cabinas de votación y la bandera de Perú. Detrás, un gran mapa de la región de Lambayeque.
Votantes en un centro de votación en Lambayeque, Perú, participan en el proceso electoral, con un mapa de la región de fondo que destaca su ubicación geográfica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hoy, domingo 12 de abril de 2026, más de 27 millones de peruanos votarán en las elecciones generales, en un proceso que estará marcado por el mayor recambio generacional de las últimas décadas y profundos contrastes regionales. A esto se suma la anticipada estrategia del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para depurar y cerrar el padrón, así como operativos especiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Ministerio Público para asegurar la transparencia, la accesibilidad y la equidad en la jornada electoral.

06:32 hsHoy

Más de 2,5 millones de nuevos votantes

Uno de los datos más significativos, conforme a cifras de Reniec y el Informe N° 5 del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), es la incorporación de 2 millones 518 mil 576 jóvenes que votarán por primera vez. Esta cifra representa el mayor ingreso de nuevos electores desde 2006. El recambio no solo modifica la proporción etaria: también el equilibrio de género, con 1 millón 211 mil 841 nuevas votantes mujeres y 1 millón 253 mil 572 hombres, y una distribución regional que amplía la base representativa frente al proceso electoral anterior.

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06:31 hsHoy

Lima concentra el mayor número de votantes

La región Metropolitana de Lima consolida su centralidad al concentrar 7 millones 822 mil 555 electores, cifra que quintuplica la de La Libertad, próxima jurisdicción con mayor número de votantes (1 millón 552 mil 691). Las regiones de Piura (1 millón 534 mil 85), Arequipa (1 millón 226 mil 525) y Cajamarca (1 millón 198 mil 773) completan el grupo de mayor peso numérico en el nuevo padrón.

En el otro extremo, Madre de Dios, con 147 mil 577 electores, apenas representa 0,5% del total nacional. Esta gran variabilidad también se refleja en que, en comparación con 2021, Madre de Dios y la circunscripción de peruanos residentes en el extranjero registraron los mayores incrementos porcentuales con 27% y 21% respectivamente.

Tres jóvenes, dos hombres y una mujer, dentro de una cámara de votación de cartón con el logo de ONPE, mirando una cédula de votación con expresión de duda.
Tres jóvenes votantes, visiblemente indecisos, deliberan en una cámara de votación de la ONPE antes de emitir su sufragio para las Elecciones Generales de Perú 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:29 hsHoy

Población electoral creció 65% en 20 años

Desde 2006, la población electoral creció en un 65%, superando ampliamente el ritmo de los últimos procesos. Entre las Elecciones Generales 2021 y el cierre de padrón de 2026, el salto fue del 8%, con un total de 27 millones 325 mil 432 votantes habilitados. Según el padrón depurado y aprobado por el JNE mediante la resolución N° 0744-2025-JNE, esta población se compone de 13 millones 781 mil 106 mujeres (50,4%) y 13 millones 544 mil 326 hombres (49,6%), con una ligera mayoría femenina.

En Lima, la concentración demográfica queda reforzada además por la incorporación de 718 mil 19 nuevos votantes jóvenes, casi un tercio de todos los incorporados a nivel nacional. Detrás siguen Piura (163.406), La Libertad (153.819), Cajamarca (122.286) y Cusco (110.015), que juntas suman más del 50% de los nuevos electores.

Urna electoral transparente con logo ONPE sobre una mesa, tres miembros de mesa y fondo con bandera de Perú.
Electores acuden a votar en las elecciones presidenciales de Perú 2026 bajo la supervisión de la ONPE. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:28 hsHoy

La composición generacional y la diversidad en el voto

El análisis etario proyecta una enorme base de electores jóvenes: 26% de los votantes son menores de 30 años, cifra que desciende en zonas metropolitanas como Lima (24%) pero supera el 30% en departamentos de la selva como Loreto, Huancavelica, Amazonas y Ucayali. En el otro extremo, el 10% de votantes tiene entre 60 y 69 años, el 15% entre 50 y 59 años, y un 9% corresponde a mayores de 70.

Destaca aquí la correlación regional: mientras Amazonas, Loreto y Ucayali evidencian el “bono demográfico” con mayor población en edad de trabajar, en Moquegua, Lima, Callao y Arequipa predomina el grupo de adultos mayores. Moquegua, por ejemplo, concentra solo el 23% de menores de 30 años en su padrón, frente al 32% de Loreto.

Imagen dividida: a la izquierda, una mujer sonriente depositando un voto en una urna ONPE; a la derecha, manos usando la aplicación Vota Bien Perú en un smartphone
Mientras una joven vota presencialmente, otra persona utiliza la aplicación Vota Bien Perú para informarse, reflejando la preparación digital para las Elecciones 2026 en el país. (Infobae)
06:28 hsHoy

Dos cabinas por mesa de sufragio

En cuanto al voto preferencial y la complejidad del proceso, Piero Corvetto Salinas, jefe de la ONPE, confirmó que habrá dos cabinas de votación por mesa para agilizar la atención y recomendó a los electores llevar anotados sus candidatos en papel: “Son 5 elecciones y, si se opta por el voto preferencial, se podrían hacer hasta 12 marcas. No podemos esperar que los electores recuerden tantas cifras”, detalló Corvetto Salinas a Agencia Andina.

Personas consultan listas de mesas de sufragio en un colegio peruano. Un oficial de la ONPE asiste a votantes. Banderas de Perú visibles al fondo.
Ciudadanos peruanos consultan la relación de mesas de sufragio en un colegio de votación, mientras personal de la ONPE orienta a los electores durante una jornada electoral con alta concurrencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:27 hsHoy

180 fiscales en La Libertad

El operativo de vigilancia y soporte es otra dimensión clave para estas elecciones. Teresa Cueva Alva, fiscal provincial especializada en Prevención del Delito de Trujillo, comunicó que el Ministerio Público desplegará 180 fiscales en la región La Libertad, encargados de monitorear locales de votación, regular la ley seca y coordinar acciones preventivas junto a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.

En paralelo, en provincias como Chiclayo, los fiscales Patricia Coronado Rioja, Víctor Irigoin Vera y Jorge Clavo Aguilar ejecutaron operativos para retirar propaganda en la vía pública y en inmuebles privados, documentando las observaciones con actas de fiscalización y articulando eventuales sanciones a propietarios y partidos infractores, según informó el Ministerio Público.

06:26 hsHoy

Panorama de las Elecciones en Trujillo y Machu Picchu

Por primera vez, la ODPE Trujillo instalará mesas de votación en tres centros poblados rurales de Julcán (San Antonio, Paruque Bajo y Chacho), lo que facilitará el voto de más de 500 ciudadanos que históricamente enfrentaban barreras geográficas. La logística implicó el traslado de material y urnas desde el 10 de abril, una acción destacada por Yury Ponte Córdova, jefe de la ODPE Trujillo.

En la provincia cusqueña de Urubamba, el distrito de Machu Picchu recibirá material electoral —200 cajas trasladadas por tren y carretera— para atender a 8.943 electores habilitados en 31 mesas. El despliegue abarca desde centros urbanos hasta comunidades de difícil acceso como Laco Yavero y Ccorimayo, en Yanatile Calca.

06:26 hsHoy

El papel de los pueblos indígenas y la representatividad social en los comicios

En el terreno de la pluralidad cultural, el análisis territorial del padrón, a partir de la Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios del Ministerio de Cultura, revela la presencia de 39.449 centros poblados indígenas asociados a 9.270 localidades. Esto representa 41,5% de los centros poblados nacionales. El peso es especialmente notorio en Pasco (68% de centros indígenas), Ayacucho (66%), Apurímac (64%) y Loreto (61%). Por el contrario, en Cajamarca, la proporción es casi nula (1%), mientras que Callao y Tumbes carecen completamente de localidad identificada bajo esta categoría.

Este mapeo determina la urgencia de estrategias diferenciadas para asegurar la equidad en el acceso a información, la logística electoral adecuada y la promoción de la participación política de los pueblos originarios, variables que impactan directamente en la legitimidad y la calidad representativa del proceso.

06:26 hsHoy

Las regiones con más y menos votantes

Las cifras del padrón evidencian realidades dispares entre regiones. Lima Metropolitana alberga más de cinco veces la cantidad de electores que La Libertad y cincuenta y tres veces la de Madre de Dios. Moquegua, con 164 mil 628 votantes, y Tumbes (181 mil 317) también figuran en el umbral inferior, con porcentajes menores de jóvenes y mayor proporción de adultos mayores respecto al promedio nacional.

La evolución demográfica también varía: Callao y Puno presentan crecimientos del padrón cercanos al 4%, mientras que la mayoría de circunscripciones oscilaron entre el 7% y el 11%. Esto contrasta fuertemente con casos como Madre de Dios y los votantes en el extranjero, donde el crecimiento superó el 20%.

06:25 hsHoy

2.5 millones de jóvenes votan hoy

Para las Elecciones Generales 2026, el padrón incluye 27 millones 325 mil 432 peruanos en territorio nacional y en el extranjero, habilitados para sufragar el 12 de abril. Entre las principales novedades, la mayor incorporación de votantes jóvenes —más de 2,5 millones— redefine la composición generacional y refuerza el peso de regiones como Lima y Piura. Las autoridades electorales Reniec, ONPE y JNE despliegan nuevas estrategias logísticas y de asistencia para asegurar la transparencia, la inclusión y el acceso equitativo a todas las circunscripciones, en el proceso que marcará el futuro político nacional para el próximo quinquenio.

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