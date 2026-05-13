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Friaje en la selva peruana: San Martín registró 17 °C durante la madrugada más fría de su historia

Meteorólogos explicaron que el choque entre aire frío y cálido generó tormentas antes del brusco descenso térmico

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El meteorólogo Jonathan Cárdenas analiza en detalle el fenómeno del friaje que golpea la Amazonía, explicando cómo el choque de masas de aire frío y cálido genera tormentas. Además, presenta un pronóstico a largo plazo que indica que el próximo invierno será más cálido de lo normal. Latina Noticias

La selva peruana atraviesa uno de los episodios climáticos más inusuales de los últimos meses. En regiones acostumbradas a jornadas de intenso calor y alta humedad, la población empezó la semana con temperaturas bajas, lluvias constantes y neblina. El cambio sorprendió a ciudades de San Martín y Loreto, donde la sensación térmica modificó las rutinas diarias y obligó a cientos de personas a utilizar ropa de abrigo.

En Tarapoto, las calles amanecieron cubiertas por neblina y con ausencia total de sol durante varias horas. El descenso térmico coincidió con precipitaciones intensas y ráfagas de viento que afectaron distintas zonas de la Amazonía peruana. Según reportó Latina Noticias, la madrugada registrada en San Martín marcó niveles de frío poco habituales para esta época del año.

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La variación climática también generó preocupación entre familias con adultos mayores y niños pequeños, debido al incremento de enfermedades respiratorias asociado a cambios bruscos de temperatura. Autoridades y especialistas mantienen seguimiento al fenómeno, mientras continúan las alertas por lluvias y reducción de visibilidad en carreteras.

El friaje modificó el clima habitual en la selva

Frío en la selva
Frío en la selva (Agencia Andina)

El fenómeno empezó durante la noche del domingo, coincidiendo con lluvias torrenciales que afectaron Tarapoto y otras ciudades de la región San Martín. Desde la madrugada del lunes, la temperatura empezó a descender de manera progresiva hasta alcanzar valores poco frecuentes en la zona.

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Se registró la madrugada más fría de la historia reciente en las regiones San Martín y Loreto, según lo reportado durante la cobertura televisiva.

El informe también indicó que en Tarapoto la temperatura llegó a bordear los 17 grados durante la noche. El contraste resultó notorio para una región acostumbrada a temperaturas mucho más elevadas. La población salió a las calles con chalinas, casacas y gorros para protegerse del frío y la humedad provocados por las lluvias.

Lluvias y neblina aumentaron el riesgo en carreteras

El friaje no solo produjo descenso térmico. También ocasionó lluvias intensas y reducción de visibilidad en diferentes vías de la selva peruana. Durante la cobertura televisiva, conductores y viajeros recibieron recomendaciones para circular con precaución en rutas con curvas y presencia constante de neblina.

La situación afectó especialmente sectores donde las lluvias permanecieron activas desde el inicio del evento climático. La combinación entre humedad, viento y frío elevó la preocupación entre transportistas y residentes de localidades cercanas a carreteras regionales.

Jonathan Cárdenas, meteorólogo de Ambiand, explicó que el friaje corresponde al ingreso de una masa de aire frío hacia la selva peruana. Según detalló, este sistema interactúa con el aire cálido característico de la Amazonía y produce tormentas antes del descenso térmico.

“El friaje es el ingreso de una masa de aire frío, pero a la hora que choca con el aire cálido que tenemos normalmente en la selva, genera tormentas”, precisó el especialista durante la entrevista.

Cárdenas indicó que detrás de las lluvias aparece aire más frío y seco, lo que provoca temperaturas menores a las habituales. También explicó que estos eventos suelen extenderse entre tres y cinco días antes del retorno progresivo a valores normales.

El especialista sostuvo que las temperaturas mínimas en la selva deberían ubicarse alrededor de los 22 grados. Sin embargo, el actual episodio dejó registros inferiores, situación que llamó la atención incluso en Lima. “Nosotros en Lima ya estamos teniendo la temperatura mínima de la selva”, afirmó.

Varias regiones permanecen bajo efectos del friaje

Alerta naranja en la selva peruana: Senamhi advierte lluvias fuertes y ráfagas de viento. (Foto: Agencia Andina)
Alerta naranja en la selva peruana: Senamhi advierte lluvias fuertes y ráfagas de viento. (Foto: Agencia Andina)

Según la información difundida durante el programa, el fenómeno climático alcanzó también regiones como Madre de Dios, Ucayali, Cusco, Huánuco, Junín, Pasco y Loreto. El evento empezó el 8 de mayo y podría mantenerse hasta mediados de mes, de acuerdo con los pronósticos mencionados en la transmisión televisiva.

Jonathan Cárdenas sostuvo que las autoridades deben ejecutar medidas preventivas frente a estos escenarios climáticos. “Los pronósticos están dados, no solamente por el Senamhi, también por agencias internacionales”, señaló.

El meteorólogo añadió que las instituciones públicas necesitan actuar antes de que las emergencias aumenten en distintas regiones del país. “Tenemos que tomar acciones ahora para no lamentarnos después”, expresó durante la conversación emitida por Latina Noticias.

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