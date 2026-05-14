Perú

Petroperú: Upland, un viejo socio de la selva, respalda el rescate estatal y garantiza la seguridad energética

El rescate financiero de Petroperú contempla una inyección de hasta USD 2.000 millones para asegurar el suministro de hidrocarburos

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Petroperu
El Gobierno peruano establece mecanismos extraordinarios para evitar el desabastecimiento de combustibles en la región amazónica.

Upland Perú, operador del Lote 8 en la Selva Norte y proveedor clave de crudo para la Refinería de Iquitos, expresó su respaldo al Decreto de Urgencia Nº 003-2026, recientemente aprobado por el Gobierno peruano.

La empresa, a través de su CEO y directorio, destacó que las nuevas medidas económicas y financieras permitirán fortalecer y reorganizar patrimonialmente a Petroperú, en un momento crítico para la seguridad energética nacional.

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¿Un decreto para evitar el colapso energético?

Jorge Rivera, gerente general de Upland Oil & Gas, afirmó que la decisión del Ejecutivo resulta “necesaria y oportuna para fortalecer Petroperú y mitigar el riesgo de afectar la seguridad energética del país”.

Rivera subrayó que evitar el desabastecimiento de combustibles en la Amazonía depende de la continuidad operativa de la estatal, que mantiene un rol social fundamental como proveedor principal en la región.

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El comunicado de Upland Perú pone énfasis en la importancia de las medidas extraordinarias dictadas por el Decreto de Urgencia Nº 003-2026.

La norma, que cuenta con el respaldo de la empresa privada vinculada a la producción y abastecimiento de hidrocarburos, establece mecanismos urgentes para garantizar la producción y el suministro de combustibles a escala nacional.

Lote 192 - selva peruana - bosques
La continuidad de las operaciones petroleras en la Amazonía es fundamental ante los desafíos logísticos y sociales de la región.

Petroperú: 2.000 millones de dólares para sostener la operación

Entre sus disposiciones, el decreto autoriza a Petroperú a participar en la constitución de un vehículo de propósito especial, a través del cual se canalizarán los recursos necesarios para asegurar la continuidad de sus operaciones.

Además, incorpora la participación de ProInversión en la estructuración e implementación del mecanismo financiero, y faculta al Ministerio de Energía y Minas a asumir compromisos contingentes para garantizar el flujo de capital de trabajo, la recomposición de inventarios y la provisión de insumos esenciales para la producción de hidrocarburos.

ProInversión, el árbitro del rescate

La declaración de Upland Perú reafirma el compromiso de la empresa con la estabilidad energética del país y el abastecimiento sostenible de petróleo a la Amazonía.

La compañía considera indispensable adoptar medidas que aseguren la continuidad de las operaciones estratégicas y el suministro de combustibles en una región donde los desafíos logísticos y sociales exigen respuestas inmediatas y coordinadas.

Petroperu
ProInversión supervisa el proceso fiduciario del mayor rescate financiero de Petroperú en la última década.

El contexto de la declaración se da en medio de la reciente autorización por parte del Gobierno peruano de un rescate financiero por hasta 2.000 millones de dólares a favor de Petroperú.

Los fondos, canalizados mediante fideicomisos y supervisados por ProInversión, estarán destinados exclusivamente a operaciones esenciales y capital de trabajo, con el Estado actuando como aval ante eventuales incumplimientos de pago. La vigencia de la norma se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026.

La Amazonía, el territorio que no puede quedarse sin combustible

El respaldo abierto de Upland Perú al decreto y a la intervención estatal en Petroperú busca ser interpretado como un mensaje de confianza del sector privado en la capacidad de la petrolera estatal para superar la crisis y garantizar el abastecimiento energético.

La empresa remarcó en su comunicado la importancia de fortalecer la continuidad de las operaciones estratégicas vinculadas al suministro de combustibles, especialmente en zonas de la Amazonía donde Petroperú es el principal garante del acceso a energía.

La alianza entre la estatal y sus socios estratégicos en la selva se consolida como un pilar para la seguridad energética y el desarrollo de la región, en un escenario donde la coordinación entre sector público y privado resulta determinante para enfrentar los desafíos operativos y financieros de la industria petrolera peruana.

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