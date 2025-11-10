Familiares y amigos de Trvko organizan homenaje por el primer mes del fallecimiento del rapero peruano

Generación Z convoca a nueva marcha en Plaza Francia por el asesinato del rapero Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, conocido como Trvko. (Foto: trujilloproyectos)

El próximo 15 de noviembre se cumplirá un mes del asesinato de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, rapero peruano conocido como Trvko, y sus familiares -en conjunto con la comunidad de Hip Hop-, ha convocado a los ciudadanos a un homenaje público y pacífico en San Martín de Porres, distrito en el que el artista urbano concentró la mayor parte de sus actividades.

La jornada del sábado iniciará a las 9 :00 a.m. con una misa por el primer mes en la que participarán familiares, amigos y compañeros de la cultura Hip Hop que deseen asistir. La cita será en la Parroquia Santísimo Sacramento en la urbanización Condevilla, en San Martín de Porres.

Una vez finalizada la liturgia, los familiares de Trvko han organizado una ceremonia adicional en memoria de Mauricio Ruíz en la que se realizarán exposiciones de obras y recuerdos, habrá música en vivo, lecturas y una feria gastronómica a la que pueden asistir todos los ciudadanos interesados.

Familiares de Eduardo Mauricio Ruíz Sanz, rapero conocido como Trvko, convocan a evento en honor a su memoria en el primer mes de su muerte. (Foto: SNAP)

“Es una ceremonia en la plaza principal de SMP, lugar donde venimos haciendo eventos desde el 2013. Habrá una proyección de videos y exposición fotografica de los eventos y talleres que hacíamos para jóvenes y niños. Y también sobre su trayectoria musical. Un pequeño concierto que en memoria a su paso por el mundo musical y feria gastronomíca con platillos peruanos. Un espacio familiar libre de alcohol y humo. Pedimos que nos acompañen con respeto y amor", indicó a Infobae Perú Favio Ruiz (SNAP), hermano del artista fallecido.

Familiares Inti y Bryan organizan eventos por el quinto aniversario

Los eventos organizados por los familiares de Trvko no son los únicos de este tipo. Desde hoy, 10 de noviembre, iniciará un ciclo de actividades culturales y conmemorativas por los cinco años de las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado, jóvenes que fueron asesinados durante las protestas del 14N en el año 2020 en contra del gobierno de Manuel Merino.

El colectivo “En Movimiento” anunció que el 10 de noviembre se realizará una exposición fotográfica desde las 12:00 del día, además de una intervención de Hip-Hop a partir de las 5:30 p.m. Para el martes 11 de noviembre el programa incluirá un acto cultural desde las 5:00 p.m.; y el miércoles 12 de noviembre el evento incluirá una presentación de música en vivo. Todas estas actividades se realizarán en la explanada del comedor universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Homenaje a Inti Sotelo y Bryan Pintado por los 5 años de sus muertes durante las protestas por el 14N. (Foto: Killa Sotelo)

Killa Sotelo, hermano de Inti, anunció que para el jueves 13 de noviembre se realizará una jornada de serigrafiado y un plantón frente al Palacio de Justicia a partir de las 5:00 p.m.

Para el 14 de noviembre, se ha llamado a la ciudadanía en general a realizar una “acción virtual” que incluye mensajes en memoria de Inti y Bryan, cuyos familiares siguen exigiendo justicia cinco años luego de su asesinato.

“Por todos las personas heridas leves y de gravedad (Flipow), seguimos haciendo memoria, buscando que no se dé la impunidad. Agradecemos a los distintos colectivos, personas individuales, familiares de distintos casos, activistas, que nos están apoyando en gestar estás actividades”, indicó Killa Sotelo en su cuenta de X luego de difundir las actividades organizadas.

