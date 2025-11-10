Perú

Familiares y amigos de Trvko organizan homenaje por el primer mes del fallecimiento del rapero peruano

El 15 de noviembre se realizarán una ceremonia en conmemoración a Mauricio Ruíz Sanz. Desde hoy se realizarán eventos en memoria de Inti Sotelo y Bryan Pintado, asesinados hace 5 años en las protestas contra el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte

Guardar
Generación Z convoca a nueva
Generación Z convoca a nueva marcha en Plaza Francia por el asesinato del rapero Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, conocido como Trvko. (Foto: trujilloproyectos)

El próximo 15 de noviembre se cumplirá un mes del asesinato de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, rapero peruano conocido como Trvko, y sus familiares -en conjunto con la comunidad de Hip Hop-, ha convocado a los ciudadanos a un homenaje público y pacífico en San Martín de Porres, distrito en el que el artista urbano concentró la mayor parte de sus actividades.

La jornada del sábado iniciará a las 9 :00 a.m. con una misa por el primer mes en la que participarán familiares, amigos y compañeros de la cultura Hip Hop que deseen asistir. La cita será en la Parroquia Santísimo Sacramento en la urbanización Condevilla, en San Martín de Porres.

Una vez finalizada la liturgia, los familiares de Trvko han organizado una ceremonia adicional en memoria de Mauricio Ruíz en la que se realizarán exposiciones de obras y recuerdos, habrá música en vivo, lecturas y una feria gastronómica a la que pueden asistir todos los ciudadanos interesados.

Familiares de Eduardo Mauricio Ruíz
Familiares de Eduardo Mauricio Ruíz Sanz, rapero conocido como Trvko, convocan a evento en honor a su memoria en el primer mes de su muerte. (Foto: SNAP)

“Es una ceremonia en la plaza principal de SMP, lugar donde venimos haciendo eventos desde el 2013. Habrá una proyección de videos y exposición fotografica de los eventos y talleres que hacíamos para jóvenes y niños. Y también sobre su trayectoria musical. Un pequeño concierto que en memoria a su paso por el mundo musical y feria gastronomíca con platillos peruanos. Un espacio familiar libre de alcohol y humo. Pedimos que nos acompañen con respeto y amor", indicó a Infobae Perú Favio Ruiz (SNAP), hermano del artista fallecido.

Familiares Inti y Bryan organizan eventos por el quinto aniversario

Los eventos organizados por los familiares de Trvko no son los únicos de este tipo. Desde hoy, 10 de noviembre, iniciará un ciclo de actividades culturales y conmemorativas por los cinco años de las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado, jóvenes que fueron asesinados durante las protestas del 14N en el año 2020 en contra del gobierno de Manuel Merino.

El colectivo “En Movimiento” anunció que el 10 de noviembre se realizará una exposición fotográfica desde las 12:00 del día, además de una intervención de Hip-Hop a partir de las 5:30 p.m. Para el martes 11 de noviembre el programa incluirá un acto cultural desde las 5:00 p.m.; y el miércoles 12 de noviembre el evento incluirá una presentación de música en vivo. Todas estas actividades se realizarán en la explanada del comedor universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Homenaje a Inti Sotelo y
Homenaje a Inti Sotelo y Bryan Pintado por los 5 años de sus muertes durante las protestas por el 14N. (Foto: Killa Sotelo)

Killa Sotelo, hermano de Inti, anunció que para el jueves 13 de noviembre se realizará una jornada de serigrafiado y un plantón frente al Palacio de Justicia a partir de las 5:00 p.m.

Para el 14 de noviembre, se ha llamado a la ciudadanía en general a realizar una “acción virtual” que incluye mensajes en memoria de Inti y Bryan, cuyos familiares siguen exigiendo justicia cinco años luego de su asesinato.

“Por todos las personas heridas leves y de gravedad (Flipow), seguimos haciendo memoria, buscando que no se dé la impunidad. Agradecemos a los distintos colectivos, personas individuales, familiares de distintos casos, activistas, que nos están apoyando en gestar estás actividades”, indicó Killa Sotelo en su cuenta de X luego de difundir las actividades organizadas.

x

Temas Relacionados

TrvkoEduardo Mauricio Ruiz SaenzGeneración ZPNPPolicía Nacional del Perúperu-noticias

Más Noticias

Congresista Ariana Orué usa a su trabajador para que la lleve al gimnasio y contrata al socio de su hermana

Imágenes de Cuarto Poder muestran que la legisladora utilizó a su coordinador parlamentario para trasladarla al gimnasio y a su domicilio, pese a que ella aseguraba movilizarse por sus propios medios

Congresista Ariana Orué usa a

Gestión de Rafael López Aliaga compró raciones importadas de enchiladas y tacos a alto costo para damnificados de Lima

El Gobierno Regional Metropolitano de Lima compró 40,000 raciones importadas a sobrecosto y con menús poco comunes. La adquisición se realizó sin licitación y presenta irregularidades en el etiquetado, según La República

Gestión de Rafael López Aliaga

Decisión sobre entrega de salvoconducto a Betssy Chávez seguirá aplazada hasta diciembre, confirma canciller

El ministro Hugo de Zela informó que ya presentó a sus pares un adelanto del planteamiento peruano sobre la entrega del salvoconducto a la expremier, quien recibió asilo de México

Decisión sobre entrega de salvoconducto

Senamhi da nuevo pronóstico para Lima: qué distritos tendrán mayor temperatura en lo que viene de noviembre

El organismo meteorológico advierte que varios distritos del sector este de la capital registrarán valores cercanos a los 25 grados Celsius durante los próximos días

Senamhi da nuevo pronóstico para

Programación de la fecha 4 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos, horarios y canal de TV

Con enfrentamientos atractivos como Universitario vs San Martín y Alianza Lima vs Géminis, la jornada promete grandes emociones en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Revisa aquí todos los detalles

Programación de la fecha 4
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congresista Ariana Orué usa a

Congresista Ariana Orué usa a su trabajador para que la lleve al gimnasio y contrata al socio de su hermana

Decisión sobre entrega de salvoconducto a Betssy Chávez seguirá aplazada hasta diciembre, confirma canciller

50% de peruanos aprueban que el Congreso haya designado a José Jerí como presidente en reemplazo de Dina Boluarte

Renzo Reggiardo defiende obras inconclusas de Rafael López Aliaga, precandidato presidencial

Piden declarar la nulidad de la elección de Tomás Gálvez como Fiscal de la Nación

ENTRETENIMIENTO

Susy Díaz revela que se

Susy Díaz revela que se casó con Andy V por venganza al Mero Loco: “Me sacaba la vuelta”

Karla Bacigalupo y Fátima Bosch desmienten rivalidad tras gesto polémico en Miss Universo: “No al hate”

“Porque me da la gana”: la respuesta de Yiddá Eslava por ser siempre la protagonista de sus películas

Irma Maury, Doña Nelly de AFHS, explota contra usuario que difundió su falsa muerte: “No vayas a ser tú”

El polémico gesto de Fátima Bosch, Miss Mexico, con Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025

DEPORTES

Programación de la fecha 4

Programación de la fecha 4 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos, horarios y canal de TV

“Cuando juega la ‘U’ rezo para que pierda”: el ácido comentario de Miguel Trauco que generó elogios de Jefferson Farfán

“Me quieren, me odian, pero da igual”: Natalia Málaga dimensiona su regreso triunfal al banquillo con Géminis

Miguel Trauco reveló charla íntima con Ricardo Gareca y la comparación que le hizo con Marcelo: “Estás a su nivel, ¿por qué no te la crees?”

Entre el reglamento, la polémica y el descenso: qué puede decidir la FPF en el caso de Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos