Perú

Municipalidad de La Victoria borra mural en honor al rapero “Trvko” frente al Estadio Nacional

Responsables se retiraron del lugar en un vehículo identificado con el logo del municipio y placa oficial del Estado. Mural era centro de manifestaciones pacíficas en memoria de Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, asesinado el pasado 15 de octubre

Renato Silva

Por Renato Silva

Guardar
Personal de la Municipalidad de La Victoria borra mural en memoria del rapero Trvko frente al Estadio Nacional. (Video: En Movimiento)

El mural en memoria de Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, rapero conocido como ‘Trvko’, fue borrado esta mañana por personal de la Municipalidad de La Victoria, quienes usaron pintura negra para borrar la intervención artística hecha por la comunidad de Hip Hop organizado y que durante tres días fue el centro de manifestaciones pacíficas en honor al artista urbano asesinado el pasado 15 de octubre.

Los responsables de la eliminación del mural fueron grabados mientras cubrían la pared con pintura negra. Videos registrados por ciudadanos que pasaban por la zona también muestran cómo estos trabajos eran supervisados -o al menos no fueron evitados- por agentes de serenazgo de la Municipalidad de La Victora, como se podía ver en su indumentaria.

Municipalidad de La Victoria borra
Municipalidad de La Victoria borra mural en honor a Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, rapero conocido como 'Trvko'. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/En Movimiento)

Luego de terminar su trabajo, el personal -identificado con gorras con el logo de la comuna- se subió a una camioneta azul identificada con el logo oficial del municipio y placa oficial del Estado EGI-573, y se retiró. Este medio consultó en la base de datos de Sunarp para identificar si el vehículo aparece a nombre de la Municipalidad de La Victoria, pero se indica que “el vehículo no se encuentra registrado”.

“Si borran el mural, lo volveremos a pintar”

El pasado 20 de octubre, la comunidad Hip Hop se pronunció respecto al cambio del mural de Dragon Ball por uno en memoria de Trvko y afirmaron que fue una decisión tomada junto a los artistas originales de la intervención en honor a Akira Toriyama. Afirmaron, además, que en caso de que el nuevo arte sea dañado, volverían a pintarlo.

(Video: Macronorte.pe)

Si el mural fuera intervenido o borrado, será pintado nuevamente, una y otra vez. Exigimos respeto al duelo de la comunidad Hip Hopera. Porque el Hip Hop es pueblo y el pueblo no se arrodilla, no se rinde y no tiene miedo”, se lee en un comunicado difundido en redes sociales por el Colectivo AwqaPuma.

Mural de Trvko también fue vandalizado en Cusco

El caso de La Victoria no es el único. Otro mural pintado en Cusco y dedicado al Eduardo Mauricio Ruiz Saenz, conocido como Trvko, fue vandalizado la tarde del 20 de octubre, según constataron en redes sociales los artistas urbanos que participaron en su creación.

Vandalizan mural del rapero Trvko
Vandalizan mural del rapero Trvko en Cusco y borran su rostro. (Foto: Inka Visión Oficial)

Según medios locales, el mural ubicado en la Calle Recoleta, a pocos minutos de la Plaza de Armas de Cusco, apareció borrado con pintura blanca. Tanto el rostro del artista urbano como la frase “la Policía lo mató” fueron eliminados de la intervención hecha por la comunidad de artistas urbanos. Hasta el momento se desconoce quiénes estuvieron involucrados en la eliminación de esta intervención urbana.

Temas Relacionados

Eduardo Mauricio Ruiz SáenzTrvkoMunicipalidad de La VictoriaLa VictoriaPNPPolicía Nacional del Perúperu-noticias

Más Noticias

Piero Quispe rompió su silencio tras quedar fuera de la primera convocatoria de Manuel Barreto en la selección peruana

El volante de 24 años habló de su ausencia en la última lista de la ‘bicolor’ para el amistoso con Chile. También se refirió a su presente en Sydney FC

Piero Quispe rompió su silencio

En CADE 2025 debatirán Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Mario Vizcarra y tres candidatos más

Elecciones 2026. CADE Ejecutivos 2025 será el lugar de uno de las primeras discusiones de los precandidatos presidenciales

En CADE 2025 debatirán Rafael

Liga Peruana de Vóley ya no se transmitirá por Youtube: la nueva opción de Latina para ver las repeticiones de los partidos

El canal del voleibol peruano explicó cómo los fanáticos podrán seguir los compromisos en vivo y diferido durante esta nueva temporada del campeonato. ¿Será gratis?

Liga Peruana de Vóley ya

Incendio en Iquitos deja en la calle a decenas de familias: 14 viviendas quedaron reducidas a cenizas

El siniestro se desató en el distrito de Punchana, en la provincia de Maynas, y afectó a 81 personas que perdieron todas sus pertenencias. Autoridades locales y Defensa Civil coordinan la entrega de ayuda humanitaria

Incendio en Iquitos deja en

Entradas para el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025: cómo y dónde comprar boletos para los partidos de la fecha 1

Hoy, jueves 23 de octubre, comienza la venta de tickets para los primeros duelos del campeonato nacional. Conoce toda la información para asistir al Coliseo Miguel Grau del Callao

Entradas para el inicio de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza sigue suspendida: Las

Delia Espinoza sigue suspendida: Las razones de la JNJ para no reponerla como Fiscal de la Nación

Abogada de Susana Villarán pide que se aplique la sentencia de Keiko Fujimori y se anule el proceso por lavado de activos

Gobierno solicitará facultades legislativas por 90 días para enfrentar la inseguridad ciudadana y el crimen organizado

Gobierno de José Jerí promete una unidad especializada, botón de pánico anti extorsión y ‘banco de voces’ contra la delincuencia

Dina Boluarte contempla volver al Reniec o ser candidata en 2026: “No sé si diputada o senadora”, señala su abogado

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina y Gisela Valcárcel

Magaly Medina y Gisela Valcárcel aceptaron encuentro en TV: Paty Lorena revela por qué se frustró y periodista lo confirma

Jesús Barco señalado por salidas con joven huanuqueña en medio de su separación con Melissa Klug

Tiktoker Lemon Pay es repudiado por humillar a ancianos lanzándoles dinero al suelo: “Estoy regalando a gente pobre”

Kathy Sheen teme por la vida de una de sus gemelas tras síndrome de transfusión feto-fetal: “Rezo para que ambas se aferren a mí”

Lesly Castillo celebró fastuoso cumpleaños de su hija de más de 80 mil soles: “No hubo canje, mi esposo pagó todo”

DEPORTES

Piero Quispe rompió su silencio

Piero Quispe rompió su silencio tras quedar fuera de la primera convocatoria de Manuel Barreto en la selección peruana

Liga Peruana de Vóley ya no se transmitirá por Youtube: la nueva opción de Latina para ver las repeticiones de los partidos

Entradas para el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025: cómo y dónde comprar boletos para los partidos de la fecha 1

Christian Cueva vivió accidentada noche con Emelec: se peleó con árbitro, falló penal, pero clasificó a semis de Copa Ecuador 2025

Programación de Latina Televisión: partidos de fecha 1 por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026