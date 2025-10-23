Municipalidad de La Victoria borra mural en honor al rapero “Trvko” frente al Estadio Nacional

Personal de la Municipalidad de La Victoria borra mural en memoria del rapero Trvko frente al Estadio Nacional. (Video: En Movimiento)

El mural en memoria de Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, rapero conocido como ‘Trvko’, fue borrado esta mañana por personal de la Municipalidad de La Victoria, quienes usaron pintura negra para borrar la intervención artística hecha por la comunidad de Hip Hop organizado y que durante tres días fue el centro de manifestaciones pacíficas en honor al artista urbano asesinado el pasado 15 de octubre.

Los responsables de la eliminación del mural fueron grabados mientras cubrían la pared con pintura negra. Videos registrados por ciudadanos que pasaban por la zona también muestran cómo estos trabajos eran supervisados -o al menos no fueron evitados- por agentes de serenazgo de la Municipalidad de La Victora, como se podía ver en su indumentaria.

Municipalidad de La Victoria borra mural en honor a Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, rapero conocido como 'Trvko'. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/En Movimiento)

Luego de terminar su trabajo, el personal -identificado con gorras con el logo de la comuna- se subió a una camioneta azul identificada con el logo oficial del municipio y placa oficial del Estado EGI-573, y se retiró. Este medio consultó en la base de datos de Sunarp para identificar si el vehículo aparece a nombre de la Municipalidad de La Victoria, pero se indica que “el vehículo no se encuentra registrado”.

“Si borran el mural, lo volveremos a pintar”

El pasado 20 de octubre, la comunidad Hip Hop se pronunció respecto al cambio del mural de Dragon Ball por uno en memoria de Trvko y afirmaron que fue una decisión tomada junto a los artistas originales de la intervención en honor a Akira Toriyama. Afirmaron, además, que en caso de que el nuevo arte sea dañado, volverían a pintarlo.

(Video: Macronorte.pe)

“Si el mural fuera intervenido o borrado, será pintado nuevamente, una y otra vez. Exigimos respeto al duelo de la comunidad Hip Hopera. Porque el Hip Hop es pueblo y el pueblo no se arrodilla, no se rinde y no tiene miedo”, se lee en un comunicado difundido en redes sociales por el Colectivo AwqaPuma.

Mural de Trvko también fue vandalizado en Cusco

El caso de La Victoria no es el único. Otro mural pintado en Cusco y dedicado al Eduardo Mauricio Ruiz Saenz, conocido como ‘Trvko’, fue vandalizado la tarde del 20 de octubre, según constataron en redes sociales los artistas urbanos que participaron en su creación.

Vandalizan mural del rapero Trvko en Cusco y borran su rostro. (Foto: Inka Visión Oficial)

Según medios locales, el mural ubicado en la Calle Recoleta, a pocos minutos de la Plaza de Armas de Cusco, apareció borrado con pintura blanca. Tanto el rostro del artista urbano como la frase “la Policía lo mató” fueron eliminados de la intervención hecha por la comunidad de artistas urbanos. Hasta el momento se desconoce quiénes estuvieron involucrados en la eliminación de esta intervención urbana.