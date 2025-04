Este superalimento peruano que los incas consideraban sagrado tiene los 9 aminoácidos esenciales que el cuerpo no produce

La quinua era cultivada en las alturas de los Andes desde hace más de 5 mil años (Vecteezy)

Los aminoácidos esenciales son fundamentales para el funcionamiento del cuerpo humano. Son los bloques de construcción de las proteínas y participan en numerosos procesos biológicos como la formación de tejidos, la producción de enzimas y hormonas, y el fortalecimiento del sistema inmunológico.

Sin embargo, el cuerpo no puede producir estos aminoácidos por sí mismo, por lo que deben obtenerse a través de la alimentación. Afortunadamente, un antiguo alimento sagrado de los incas, originario de los Andes peruanos, ha ganado reconocimiento mundial por su increíble valor nutricional: la quinua. Este cereal no solo es rico en fibra, minerales y antioxidantes, sino que es uno de los pocos alimentos vegetales que contiene los 9 aminoácidos esenciales que el cuerpo no puede sintetizar por sí solo.

Los 9 aminoácidos esenciales de la quinua

El consumo regular de quinua aporta no solo proteínas de alta calidad, sino también beneficios para la energía, el sistema inmune, la salud muscular y el equilibrio hormonal (Andina: Agencia Peruana de Noticias)

Considerada por los antiguos incas como un “alimento sagrado”, la quinua era cultivada en las alturas de los Andes desde hace más de 5 mil años. Era tan importante para la civilización incaica que incluso formaba parte de ceremonias religiosas y se ofrecía a los dioses como símbolo de vida y fertilidad. Hoy, la ciencia ha confirmado lo que los incas ya intuían: la quinua es un alimento de altísimo valor nutricional.

A diferencia de la mayoría de los cereales, la quinua contiene los 9 aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita para funcionar correctamente. Esto la convierte en una proteína completa, algo poco común en el reino vegetal. Su consumo regular aporta no solo proteínas de alta calidad, sino también beneficios para la energía, el sistema inmune, la salud muscular y el equilibrio hormonal.

Los 9 aminoácidos esenciales y qué función cumplen en el cuerpo

Los 9 aminoácidos esenciales que el cuerpo humano no puede producir por sí solo y que están presentes en la quinua son:

Histidina: importante para el crecimiento y la reparación de tejidos, así como para la producción de células sanguíneas. Isoleucina: ayuda en la producción de energía y la recuperación muscular. También interviene en la regulación del azúcar en sangre. Leucina: favorece la reparación muscular y estimula la síntesis de proteínas después del ejercicio. Lisina: esencial para la formación de colágeno, la absorción de calcio y la producción de hormonas. Metionina: actúa como antioxidante y es clave en el metabolismo y desintoxicación del cuerpo. Fenilalanina: precursor de neurotransmisores como la dopamina, lo que influye en el estado de ánimo y la concentración. Treonina: apoya la salud de la piel y las articulaciones, y contribuye a la función del sistema inmunológico. Triptófano: precursor de la serotonina, conocida como la hormona del bienestar. También interviene en el sueño y el apetito. Valina: ayuda en la regeneración de tejidos y en el mantenimiento de la energía muscular.

Para quienes buscan opciones vegetales, libres de gluten, la quinua se convierte en la mejor elección que contiene aminoácidos esenciales (Infobae Perú / Manitoba)

Cada uno de estos aminoácidos desempeña un papel específico en la salud humana, y obtenerlos todos de una sola fuente alimentaria, como la quinua, es un beneficio altamente valorado a nivel nutricional.

Otros alimentos que contienen aminoácidos esenciales

Aunque la quinua se destaca por ser una fuente vegetal completa, existen otros alimentos que también contienen los 9 aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita para funcionar de manera correcta. Algunos ejemplos son los siguientes:

Huevos : considerados una de las fuentes más completas de proteínas.

Carnes magras : como pollo, pavo o res.

Pescados : especialmente el salmón y el atún.

Lácteos : como el yogur natural, el queso y la leche.

Soja: otra planta que, al igual que la quinua, ofrece proteínas completas.

Sin embargo, para quienes buscan opciones vegetales, libres de gluten, la quinua se convierte en la mejor elección que contiene aminoácidos esenciales: es versátil, fácil de preparar y se adapta a múltiples recetas.