Osiptel intensifica el bloqueo de celulares con IMEI alterado: 360.000 equipos afectados este 14 de abril

El reflasheo modifica el IMEI y permite que equipos robados vuelvan al mercado, lo que representa un delito según las autoridades - Créditos: Freepik.

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) intensificó este martes 14 de abril el bloqueo progresivo de celulares vinculados a delitos como el uso de IMEI alterado mediante reflasheo.

Esta nueva fase afecta a 360.000 equipos que no figuran en la lista blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg), el sistema nacional que verifica la legitimidad de los dispositivos activos en las redes del país.

El reflasheo es una técnica ilegal que modifica el código IMEI, el número único que identifica cada teléfono móvil. Gracias a este proceso, equipos robados que ya habían sido bloqueados pueden ser reactivados y vendidos nuevamente en el mercado negro. Esta práctica constituye un delito y es uno de los principales focos de preocupación para las autoridades peruanas en la lucha contra el robo y la venta irregular de dispositivos móviles.

Las empresas operadoras tienen dos días hábiles para notificar a los usuarios y advertir sobre el inminente bloqueo de sus equipos - Créditos: Andina.

El actual operativo de Osiptel comprende tres fases de bloqueo, programadas para los días 14, 21 y 28 de abril, en cada una de las cuales se desconectarán 120.000 terminales.

Con estas acciones, el total de celulares bloqueados entre enero y abril de 2026 alcanzará las 960.000 unidades y, desde abril de 2025, la cifra supera los 3,5 millones de dispositivos retirados por irregularidades en su identificación. El objetivo, según el regulador, es desalentar la comercialización de aparatos de origen ilícito y proteger a los usuarios de fraudes relacionados con la compra de equipos de procedencia dudosa.

Cada vez que el sistema Renteseg detecta terminales involucrados en el uso reiterado de IMEI adulterado, Osiptel notifica a las empresas operadoras. Estas compañías tienen hasta dos días hábiles para informar a sus abonados —por mensaje de texto— que el bloqueo se ejecutará en ese plazo y que es necesario regularizar la situación del equipo para evitar la suspensión del servicio.

Osiptel anuncia el bloqueo progresivo de 360.000 celulares con IMEI alterado que no aparecen en la lista blanca de Renteseg - Créditos: Andina.

Los usuarios que adquirieron su teléfono en el mercado formal deben exigir a la empresa vendedora que realice la inscripción del equipo en la lista blanca de Renteseg. Este trámite, destinado únicamente a importadores y comercializadores autorizados, se gestiona a través del Registro de Equipos Terminales Móviles Importados, Ensamblados o Fabricados en el País (RETMIEF).

En caso de que el celular haya sido comprado en el extranjero para uso personal, el titular debe acudir a la operadora que le brinda servicio móvil y solicitar la incorporación del equipo a la lista blanca, lo que garantiza su funcionamiento legal dentro del país.

Funciones de Osiptel

Supervisa y regula los servicios públicos de telecomunicaciones en el país para asegurar calidad y continuidad.

Fiscaliza el cumplimiento de las normas por parte de las empresas operadoras de telefonía fija, móvil, internet y televisión por cable.

Protege los derechos de los consumidores ante prácticas abusivas o servicios deficientes.

Autoriza, sanciona y controla a las empresas que incumplen la normativa vigente.

Promueve la competencia leal en el sector y previene la formación de monopolios.

Informa y orienta a los usuarios sobre sus derechos y obligaciones en telecomunicaciones.

Publica información transparente sobre servicios, tarifas y condiciones del mercado.