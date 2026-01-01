Perú

Natalia Salas cerró el 2025 con un mensaje de fortaleza tras el regreso de su cáncer: “He llorado de alegría y tristeza”

La actriz compartió en redes sociales un emotivo balance sobre los logros y desafíos del año, destacando el apoyo de su familia y seguidores durante el proceso de tratamiento.

Natalie Salas despidió el 2025 con emotivo video. TikTok

La actriz Natalia Salas despidió el 2025 con una publicación que expuso el contraste de un año lleno de logros y desafíos personales. En un extenso mensaje dirigido a sus seguidores, la artista compartió su balance personal tras recibir la noticia de la reaparición de su cáncer.

Natalia Salas utilizó su cuenta oficial para relatar los momentos más significativos de los últimos doce meses. La actriz volvió a los escenarios, retomó su presencia en televisión, incursionó en la producción y estrenó nuevos proyectos. Paralelamente, vivió experiencias que marcaron su desarrollo personal, como viajes, nuevos vínculos y la consolidación de su familia. “Hoy se acaba un año potente para mí. Retador, enriquecedor, fortalecedor, duro y único”, escribió la intérprete, quien también resaltó los aprendizajes que le dejó el 2025.

En su mensaje, Salas relató episodios vinculados al tratamiento médico. “Me clavaron una aguja en la columna, toqué una campana, me dieron tratamiento contra el cáncer, me internaron… me casé”, se puede leer, que adjunto a su relato un emotivo video.

Natalia Salas junto al elenco
Natalia Salas junto al elenco de 'Eres mi bien'. Izq.: Claudio Calmet, Diego Villarán y Leandro Hernández. Der.: Mónica Sánchez, Nathalia Vargas y Fiorella Luna.

El cáncer, que la actriz había superado en una etapa anterior, volvió a presentarse durante el año, obligándola a retomar el proceso de atención y a adaptarse a una nueva rutina médica. Este acontecimiento marcó el tono del balance anual, donde la artista reconoció la dificultad de los momentos vividos y la importancia de la resiliencia.

El balance de Salas también incluyó menciones a los logros profesionales alcanzados en el año. La actriz destacó su regreso a la televisión, la oportunidad de bailar y cantar nuevamente, y la decisión de asumir el rol de productora. “Volví a la televisión y también a bailar y cantar, me atreví a producir y estrenar, viajé a nuevos lugares, conocí gente que se volvió muy cercana y gente cercana que se volvió una extraña”, detalló.

La diversidad de experiencias, tanto positivas como adversas, se integró en su relato como parte de un proceso de transformación personal.

“Hoy más que nunca agradezco a Dios”

A lo lardo del 2025, Natalia Salas se mantuvo activa en la escena artística, participando en distintas producciones y compartiendo aspectos de su vida diaria con sus seguidores. La actriz documentó diferentes etapas de su tratamiento. “He llorado de alegría, de amor, de tristeza, de cólera, de agradecimiento. He reído con cada célula de mi cuerpo. Soñé mucho y cumplí otro tanto”, expresó en su publicación.

En la parte final de su mensaje, Salas hizo referencia al sentido de gratitud y al aprendizaje derivado de las adversidades. “Hoy más que nunca agradezco a Dios por abrirme los ojos a lo importante. ¡Vamos por este 2026 con todo menos miedo! Feliz y bendecido año nuevo a todos”, escribió la actriz, quien optó por cerrar el año con un mensaje de esperanza.

Natalia Salas despidió el 2025
Natalia Salas despidió el 2025 haciendo un repaso de su año. IG

El año que terminó evidenció la relación cercana entre Natalia Salas y su comunidad digital, que se manifestó activamente en cada actualización sobre su salud y proyectos personales. Además, ha utilizado las redes sociales como un espacio para compartir experiencias, promover la detección temprana del cáncer y visibilizar las etapas del tratamiento.

Usuarios le brindan su apoyo

La publicación de Natalia Salas generó una inmediata reacción entre sus seguidores, quienes respondieron con mensajes de ánimo y expresiones de afecto. En la sección de comentarios, los usuarios compartieron frases como “Bendiciones Natalia, Dios y la Virgen te cubran con su manto, Amén” y “Dios te sigue bendiciendo, eso es lo que cuenta hermosa, agárrate de Dios con todas tus fuerzas”.

La comunidad digital de la actriz ha mantenido un acompañamiento constante desde que anunció su diagnóstico, consolidando una red de apoyo que se amplió durante el 2025.

Natalia Salas mantiene el optimismo
Natalia Salas mantiene el optimismo en su lucha contra el cáncer.

