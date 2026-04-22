Perú

Incendio y enfrentamientos tras desalojo en el mercado Tres Regiones de Puente Piedra

Comerciantes del mercado intentaron impedir el operatico en la madrugada ejecutado por la municipalidad. Sin embargo, se desató un incendio que consumió gran parte de la mercadería

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Un operativo de desalojo en el frontis del mercado Tres Regiones, en Puente Piedra, terminó en violentos enfrentamientos entre comerciantes y la policía durante la madrugada. La situación se agravó con un fuerte incendio que destruyó varios puestos y requirió la intervención de los bomberos. | Latina Noticias

Un desalojo en el mercado Tres Regiones, en Puente Piedra, terminó con un incendio y enfrentamientos entre comerciantes y personal municipal durante la madrugada. Según reporte de Latina Noticias, el operativo comenzó cerca de la medianoche, cuando un contingente de la Municipalidad de Puente Piedra y agentes de serenazgo ingresó al lugar para recuperar espacios públicos en el frontis y la zona lateral del mercado.

Durante el operativo, algunos puestos construidos con materiales precarios, como calaminas y prefabricados, fueron destruidos. Testigos informaron que se produjo un incendio en varios puestos donde se almacenaban productos de ferretería y pinturas, sustancias altamente inflamables. Las llamas consumieron gran parte de la mercadería, mientras comerciantes intentaban rescatar pertenencias y mercancía en medio del caos.

Los bomberos acudieron al mercado para controlar el fuego y evitar su propagación, debido al riesgo generado por la presencia de materiales inflamables en la zona. A primeras horas de la mañana, aún se observaba humo blanco en el ambiente y comerciantes removían escombros en busca de recuperar lo que quedaba de su mercadería.

Puente Piedra: Municipalidad de Puente Piedra realizar recuperación de espacios públicos en el Mercado Tres Regiones| Latina Noticias/Ancón es Ancón (Facebook)
Puente Piedra: Municipalidad de Puente Piedra realizar recuperación de espacios públicos en el Mercado Tres Regiones| Latina Noticias/Ancón es Ancón (Facebook)

¿Por qué se realiza el desalojo en el mercado?

La resistencia de algunos comerciantes complicó el desarrollo del desalojo. De acuerdo con el citado medio, los vendedores utilizaron palos y piedras para impedir el avance de las autoridades y tratar de frenar el operativo. El enfrentamiento derivó en momentos de tensión y violencia, con pérdidas materiales considerables para los afectados.

La Municipalidad de Puente Piedra comunicó que el objetivo del desalojo era recuperar el espacio público en el frontis y en la calle Los Ángeles, una vía que estaba ocupada por puestos y cuya ampliación a 15 metros de ancho forma parte de un proyecto de habilitación urbana.

Los comerciantes implicados ya habrían sido reubicados dentro del propio mercado, aunque algunos vendedores negaron esa información y aseguraron no haber recibido una alternativa concreta hasta el momento.

Desalojo en el mercado Tres Regiones termina en incendio y gresca| Latina Noticias
Desalojo en el mercado Tres Regiones termina en incendio y gresca| Latina Noticias

Entre las demandas de los vendedores destaca la petición de una reubicación formal y garantías para continuar con sus actividades económicas. Hasta el momento, la municipalidad no ha brindado ni difundido ningún comunicado respecto al operativo.

Canales de ayuda

  • Ante situaciones de emergencia, violencia o alteración del orden público, las personas pueden comunicarse con la Policía Nacional del Perú llamando al 105. Este canal está disponible las 24 horas para recibir denuncias, reportar incidentes y solicitar intervención policial inmediata.
  • Para solicitar atención médica de urgencia, el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) atiende llamadas a través del número 106. Este servicio permite el envío de ambulancias y personal de salud en casos de accidentes, lesiones o cualquier emergencia médica.
  • En caso de incendios, fugas de gas, accidentes o rescates, las personas pueden contactar al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú llamando al 116. Este número está habilitado para responder rápidamente a emergencias relacionadas con fuego y situaciones de peligro que requieran asistencia especializada.
  • El Ministerio de Salud (MINSA) dispone de la línea gratuita 113 para brindar información y orientación sobre temas de salud, prevención de enfermedades y atención ante emergencias sanitarias.

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