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¿Sabías que el 82% de estudiantes de esta universidad serán los primeros profesionales de su familia?

La UCV también sostiene que es actualmente una de las universidades más grandes del Perú, con más de 250 mil estudiantes distribuidos en sus campus a nivel nacional

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Foto: Difusión
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Con más de 250 mil estudiantes en sus distintos campus, la Universidad César Vallejo (UCV) afirma que es una de las universidades más grandes del Perú y una de las instituciones líderes en movilidad social y excelencia académica. Datos institucionales señalan que el 82% de los estudiantes de la UCV serán los primeros profesionales de sus familias, un indicador que -según la casa de estudios- refleja el impacto social y la transformación generacional que impulsa en todo el país.

Desde la UCV señalan que su reputación se ha construido gracias a una presencia nacional, una sólida producción científica y alianzas globales de alto nivel. De acuerdo con la universidad, en 2026 se ubicó en el top 3 de mejores universidades peruanas en el Latin America University Rankings de Times Higher Education, uno de los listados más prestigiosos internacionalmente. Además, indica que figura en el top 3 de mejores universidades privadas en el Ranking SCImago 2026 y en el top 7 de privadas según Sunedu.

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Investigación, innovación académica y proyección internacional

En cuanto a investigación, la UCV informa que cuenta con más de 260 docentes Renacyt. En 2024, la universidad reportó haber ocupado el tercer lugar en publicaciones indexadas en Scopus y el octavo en la base de datos Web of Science (WoS), consolidándose entre las universidades peruanas con mayor producción científica. La propia UCV señala que también alcanzó el tercer lugar en el ranking de patentes otorgadas por Indecopi, mostrando que la investigación va más allá de las aulas y se traduce en soluciones concretas.

Según la universidad, la innovación en los procesos académicos es parte esencial de su propuesta institucional. El Sistema de Titulación Inmediata (STI), implementado por la UCV, permite a los estudiantes sustentar su tesis en la última semana de clases, con acompañamiento de asesores investigadores Renacyt y el respaldo de recursos tecnológicos y administrativos ágiles. De acuerdo con la universidad, este modelo facilita que los egresados se incorporen al mercado laboral con su grado profesional en tiempos oportunos y con una formación sólida.

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Alianzas internacionales y compromiso con la excelencia

La UCV destaca que ha fortalecido su proyección internacional a través de más de 160 convenios con universidades de prestigio, entre ellas el Massachusetts Institute of Technology (MIT), Michigan State University, Humanitas University, Universidad de Málaga, Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Autónoma del Estado de México. Según la institución, estas alianzas amplían las oportunidades académicas y profesionales de sus estudiantes, conectándolos con el mundo y permitiendo su integración en redes globales de conocimiento.

A través de estos resultados y su enfoque en calidad, investigación y movilidad social, la Universidad César Vallejo sostiene que mantiene su compromiso con la formación de profesionales que impacten positivamente en sus familias, sus comunidades y el desarrollo del país.

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