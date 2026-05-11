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Perú aprueba solicitar nuevo préstamo de 2.000 millones de dólares para estatal Petroperú

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Lima, 11 may (EFE).- El Gobierno de Perú aprobó solicitar a la banca internacional una línea de crédito de 2.000 millones de dólares a favor de la empresa estatal Petroperú, que le permita suministrar combustibles en la Amazonía, donde abastece el 80 % de ese mercado local.

En una rueda de prensa, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, explicó que los recursos "solo podrán ser utilizados para el abastecimiento de combustible", motivo por el cual el directorio de Petroperú deberá actuar con "rapidez y eficiencia" para superar las "constantes crisis financieras" de esta compañía.

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Remarcó que Petroperú "es y seguirá siendo una empresa estatal", pero que tiene que ser "sostenible y eficiente", al detallar los alcances del decreto de urgencia publicado este lunes que autoriza la creación de un vehículo de propósito especial con el aval de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión). EFE

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