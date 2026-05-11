El secreto para seguir a la selección argentina en el Mundial 2026 sin sorpresas ni gastos imprevistos

La cobertura de Assist Card acompaña a los hinchas de la selección argentina en cada instancia del Mundial 2026 (AC)

La cuenta regresiva para el Mundial de Fútbol FIFA 2026 ya comenzó. Faltan pocas semanas para que la pelota vuelva a rodar y la pasión argentina se traslade a estadios de Estados Unidos, México y Canadá.

Esta edición, inédita por la cantidad de países anfitriones y de selecciones participantes, representa un reto logístico y financiero para los hinchas que planean acompañar a la Scaloneta en tierras norteamericanas.

Un viaje que exige planificación precisa

El contexto actual impone nuevas reglas para quienes buscan alentar a la selección en persona. El acceso a los países organizadores requiere documentación específica: Visa para Estados Unidos, autorización electrónica (eTA) para Canadá y trámites migratorios adicionales para México. Los consulados experimentaron una demanda récord en los últimos meses, dificultando aún más la gestión de permisos.

A esto se suman los desafíos económicos. Moverse entre tres naciones con monedas fuertes implica afrontar costos dolarizados en pasajes, alojamiento y traslados internos.

El valor de los servicios turísticos alcanzó máximos históricos para eventos deportivos de este tipo. El error o la improvisación pueden significar gastos inesperados y complicaciones difíciles de revertir.

El itinerario habitual de un hincha argentino en el Mundial 2026 puede incluir escalas en ciudades como Miami, Vancouver y Ciudad de México. Cada tramo implica cruzar husos horarios, enfrentar distintos climas y adaptarse a sistemas de transporte que pueden verse saturados durante el torneo. En este escenario, la anticipación y la previsibilidad se convierten en los mejores aliados.

Asistir al Mundial 2026 permite combinar la pasión por el fútbol con recorridos por ciudades como Miami, protegidos por Assist Card (AC)

Riesgos concretos en la “triple frontera” del fútbol

Viajar a un mundial siempre supuso desafíos, pero la edición 2026 los amplifica. La distribución del torneo en tres países genera itinerarios complejos, con numerosos vuelos de cabotaje y conexiones internacionales. Las probabilidades de sufrir demoras o cancelaciones aumentan en eventos de esta magnitud, donde millones de personas transitan los principales aeropuertos.

Perder una conexión puede significar perderse el partido deseado. Además, el manejo de equipaje se vuelve un factor crítico. Los reportes de valijas perdidas se multiplican en eventos masivos. Contar con un servicio que rastree el equipaje y ofrezca compensaciones inmediatas para reponer lo básico resulta fundamental para no perderse la experiencia.

La salud también representa un desafío económico. El sistema sanitario de Estados Unidos es uno de los más costosos a nivel global. Una atención médica simple puede derivar en facturas de miles de dólares.

México y Canadá, aunque con sistemas diferentes, presentan costos elevados para extranjeros en servicios privados. La asistencia al viajero pasa de ser un extra a convertirse en una necesidad para evitar gastos imprevistos y garantizar acceso a atención en caso de accidentes o enfermedades.

La asistencia de Assist Card garantiza que los hinchas puedan alentar a la selección argentina en el Mundial 2026 sin preocuparse por imprevistos durante el viaje (AC)

Una oportunidad para ahorrar y viajar protegido

Durante el Hot Sale 2026, que se desarrolla del 11 al 13 de mayo, se abre una ventana clave para los hinchas que planifican su viaje al Mundial. En estos días, Assist Card ofrece condiciones especiales para la contratación de asistencia al viajero, facilitando el acceso a coberturas diseñadas para el contexto actual, en comparación con coberturas más básicas.

Entre los beneficios destacados figura un descuento de hasta el 55% sobre el valor habitual del servicio. Además, la posibilidad de abonar en 12 cuotas sin interés permite distribuir el costo en pesos, una ventaja ante los gastos dolarizados que implica viajar al exterior.

Y, para quienes prefieren optar por abonar en un solo pago, existe un 15% de descuento adicional, lo que convierte a la propuesta en una de las más atractivas del mercado.

Otra característica relevante de la oferta de Assist Card es la acumulación de millas Aerolíneas Plus con cada compra realizada durante el Hot Sale. De esta manera, la inversión en protección hoy puede traducirse en nuevos viajes a futuro, generando un beneficio adicional para los usuarios frecuentes.

Con Assist Card, los fanáticos de la Scaloneta cuentan con respaldo ante cualquier inconveniente con su equipaje en cada escala del torneo (AC)

Un producto exclusivo para el hincha argentino

La edición 2026 del Mundial de Fútbol presenta una novedad para los seguidores de la selección argentina. Como sponsor oficial, Assist Card desarrolló una cobertura específica que se adapta al recorrido del equipo nacional. Si la selección avanza de ronda, la cobertura se extiende automáticamente y sin costo extra para el viajero.

Esta innovación elimina la preocupación por el vencimiento del voucher y permite a los hinchas permanecer en el país anfitrión mientras dure la participación del conjunto de Lionel Scaloni. No se requieren trámites ni pagos adicionales: la protección acompaña el desempeño deportivo de la selección hasta el último minuto.

Ventajas diferenciales de una compañía especializada en asistencia

La elección de una cobertura adecuada resulta clave para viajes de alta exigencia. Assist Card cuenta con más de 50 años de experiencia y presencia en más de 190 países. Su red global de prestadores y su capacidad de respuesta inmediata permiten resolver situaciones complejas en tiempo real, sin que el pasajero deba desembolsar dinero frente a una emergencia.

A diferencia de otros seguros generales, la compañía se especializa en asistencia al viajero, combinando respaldo financiero y operativo con atención personalizada. La app propia facilita el acceso a telemedicina, una herramienta que permite consultar a profesionales de la salud por videollamada desde cualquier lugar, ya sea el hotel o el estadio.

La atención permanente en español suma un plus para los viajeros argentinos. Poder comunicarse claramente y recibir asistencia que contemple tanto el idioma como la idiosincrasia local brinda tranquilidad y confianza ante cualquier imprevisto.

Características principales de la propuesta de Assist Card

Descuento de hasta 55% en asistencia al viajero durante el Hot Sale

12 cuotas sin interés para abonar el servicio en pesos

15% de descuento extra por pago en un solo pago

Acumulación de millas Aerolíneas Plus en cada compra

Extensión automática y gratuita de la cobertura si la selección argentina avanza de ronda

Atención médica y logística inmediata en más de 190 países, con soporte 24/7 en español

App con acceso a telemedicina y gestiones online

Una oportunidad para anticiparse y disfrutar el Mundial

El Mundial 2026 será una experiencia única para miles de argentinos. Viajar seguro, protegido y con previsibilidad es el primer paso para disfrutar la fiesta del fútbol sin sobresaltos. El Hot Sale representa una oportunidad concreta para acceder a servicios de asistencia con condiciones preferenciales y respaldo garantizado.

Para más detalles, se puede ingresar al sitio web de Assist Card durante las fechas indicadas y evaluar las opciones disponibles para cada tipo de viajero.