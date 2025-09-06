Giuseppe Benignini, expareja de Michelle Soifer, conquista a dominicanos en reality ‘La Casa de Alofoke’ . TikTok

Giuseppe Benignini, conocido popularmente como ‘El Principito’ y recordado en el Perú por su mediática relación con Michelle Soifer, ha encontrado un nuevo escenario para brillar.

Esta vez no es en la televisión peruana, sino en la República Dominicana, donde su personalidad irreverente, su humor negro y su estilo sin filtros lo han convertido en uno de los participantes más comentados del reality “La Casa de Alofoke”.

El italiano-venezolano se ha ganado el cariño del público dominicano, quienes lo han adoptado como uno de sus favoritos, al punto de recibir un lujoso reconocimiento por parte del productor y presentador Santiago Matías, figura central de Alofoke Media Group.

Un lujoso regalo del líder Santiago Matías

La sorpresa llegó cuando Santiago Matías decidió premiar públicamente el impacto de Giuseppe dentro del reality. En una transmisión en vivo, le obsequió una cadena valorada en dos millones de pesos dominicanos, un gesto que dejó atónitos a los demás concursantes y a la audiencia.

El detalle no tardó en viralizarse en redes sociales, donde muchos aseguraron que nunca se había visto un regalo tan costoso dentro de un reality dominicano. Mientras algunos lo aplaudieron como un reconocimiento a su autenticidad y conexión con la gente, otros lo interpretaron como una posible muestra de favoritismo.

Lo cierto es que el gesto catapultó aún más la popularidad del exmodelo, quien ahora se perfila como uno de los protagonistas más fuertes de la competencia.

¿Favoritismo o reconocimiento legítimo?

El regalo millonario abrió un debate en plataformas digitales. Algunos usuarios comentaron que este gesto podría generar celos y tensiones dentro de la casa, pues Giuseppe ya contaba con una fuerte aceptación del público.

En cambio, otros defendieron la decisión de Santiago Matías, asegurando que era una forma de reconocer la frescura, el desparpajo y el humor del venezolano, que se ha convertido en el motor de muchas de las conversaciones del reality.

Más allá de las especulaciones, el episodio confirmó que Giuseppe Benignini ha logrado instalarse en el corazón de la audiencia caribeña.

Giuseppe y su confesión íntima con un hombre

En paralelo a su ascendente popularidad, Giuseppe sorprendió al revelar un episodio difícil de su vida personal. Durante una conversación en la casa, confesó que en su juventud, mientras emigraba a Colombia desde Venezuela, aceptó estar con un hombre por dinero debido a la crisis que atravesaba.

“Yo tenía 18 años recién cumplidos y pasaba por una situación muy complicada. Incluso dormí en la calle. Una persona me hizo una propuesta y acepté porque lo necesitaba”, relató entre lágrimas.

Lejos de sentir vergüenza, Giuseppe aseguró que comparte su historia porque no quiere que su hija repita sus carencias:

“Trabajo duro para que mi hija nunca pase hambre ni viva lo que yo viví. Si algún día ella se entera, se sentirá orgullosa del hombre en el que me convertí”, expresó con la voz entrecortada.

Sus palabras generaron empatía en la audiencia, que destacó su sinceridad y valentía para hablar de experiencias que muchos prefieren callar.

Giuseppe Benignini explica los motivos de su confesión íntima con un hombre. TikTok

¿Qué es “La Casa de Alofoke”?

El reality donde Giuseppe ha encontrado una nueva vitrina se ha convertido en todo un fenómeno digital en República Dominicana. “La Casa de Alofoke”, producido por Alofoke Media Group, reúne a 10 participantes de distintos países en una casa totalmente aislada durante 30 días.

El formato, inspirado en “Gran Hermano”, somete a los concursantes a retos físicos, mentales y emocionales, sin acceso a teléfonos ni contacto con el mundo exterior. Las transmisiones se realizan 24/7 por YouTube, y es el público quien decide el destino de los competidores a través de votaciones y “Súper Chats”.

Entre los participantes destacan nombres como La Peki PR, Gigi Núñez, Karola Cendra, Crazy Design, Vladimir Gómez, Mami Kim, Luisey Crusita y Sr. Jiménez, además de Giuseppe Benignini, quien se ha convertido en el rostro más comentado en esta primera edición.

De la polémica en Perú al éxito en el Caribe

Giuseppe Benignini se hizo conocido en el Perú por su romance con la cantante Michelle Soifer, con quien protagonizó portadas y escándalos en la farándula local. Sin embargo, su paso por la televisión nacional fue efímero y, tras su ruptura, optó por continuar su carrera fuera del país.

Hoy, instalado en Bolivia, el ‘Principito’ parece haber encontrado un nuevo público que celebra tanto sus ocurrencias como sus confesiones más íntimas.

Su capacidad para reinventarse y conectar con las audiencias lo mantiene vigente en un espacio altamente competitivo, donde cada gesto puede convertirse en tendencia.

Con el respaldo del público y el reconocimiento de Santiago Matías, Giuseppe Benignini se perfila como uno de los grandes favoritos de 'La Casa de Alofoke’. En República Dominicana incluso lo han apodado “Giuseppe Trujillo” y ya cuenta con un grupo de seguidores llamado TeamTrujillo.

Sin embargo, su éxito también podría ser un arma de doble filo, generando roces con otros concursantes que luchan por el mismo premio. Lo cierto es que, con su estilo provocador y sus confesiones sin filtros, Giuseppe Benignini ya consiguió lo que muchos anhelan en un reality: convertirse en el centro de atención.

