Giuseppe Benignini, ex de Michelle Soifer, confiesa en reality que estuvo con un hombre por dinero y rompe en llanto por su hija

El popular ‘Principito’ ha dado de qué hablar por sus revelaciones en ‘La casa de Alofoke’, reality de República Dominicana al que pertenece

Jazmín Marcos

Por Jazmín Marcos

Giuseppe Benignini, expareja de Michelle Soifer, confiesa en reality que estuvo con un hombre por dinero | TikTok

La polémica vuelve a rodear a Giuseppe Benignini, conocido en Perú por su vínculo con Michelle Soifer y una carrera marcada por episodios controvertidos, tanto en su vida privada como pública. Tras su salida del país, donde dejó atrás múltiples escándalos por deudas y demandas, el venezolano reapareció en la televisión, ahora como participante del reality ‘La casa de Alofoke’ en República Dominicana, escenario en el que decidió sincerarse ante el público y sus compañeros.

En este programa de convivencia, donde las dinámicas suelen forzar a los participantes a abrirse, Benignini se enfrentó a una serie de preguntas íntimas bajo la vigilancia de un polígrafo.

Fue ahí donde soltó la declaración más inesperada de la noche: “Sí, he estado íntimamente con un hombre”. El presentador insistió con interrogantes incómodas y Benignini fue contundente sobre los motivos: “Lo más aberrante que hice por dinero fue saber que estuve con un gay”, confesó ante todos.
El exmodelo relató que la decisión de estar con un hombre se produjo en un momento de “necesidad”. “Lo hice por necesidad hace 6 años atrás”, admitió durante el reality. La afirmación generó revuelo dentro y fuera de la casa televisada, sobre todo porque sus palabras aparecieron después de mucho tiempo de rumores y especulaciones sobre su orientación sexual y posibles vínculos tanto en Perú como en el extranjero.

Durante su estadía en Lima, la prensa había señalado posibles romances suyos, como los que lo involucraron con figuras como Carlos Cacho, sin confirmación directa hasta ahora.

“No tengo nada que contar. Lo vi, me gustó, me lo probé, me quedó y lo compré”, expresó el estilista, evitando dar detalles sobre su amor del pasado, fueron las palabras de Cacho en una entrevista con Beto Ortiz en el 2023. Cuando intentaron describir al hombre en cuestión, los detalles dejaban entrever que el involucrado sería Giuseppe.

“Tengo una hija y quiero darle un mejor futuro”

Tras el tenso cuestionario, Giuseppe Benignini se retiró a un auto, lejos de las cámaras principales y de sus compañeros, donde se permitió llorar y hablar con mayor libertad sobre su situación actual.

En ese momento, el venezolano explicó la motivación de su confesión y cómo se siente al respecto: “Quiero ser sincero, me siento mal porque tengo una hija y yo estoy acá aguantando muchas cosas porque quiero darle un mejor futuro, no quiero que pase necesidades. Sé que hay muchos hombres que lo han hecho y no se atreven a decirlo, porque a veces uno como hombre esas cosas le quitan el ego y lo ponen como más débil. Pero a veces el momento de necesidad es donde hace loqueras”.

La exposición pública de sus vivencias más íntimas no solo sorprendió a los televidentes dominicanos, sino también a seguidores peruanos y venezolanos que recordaron las controversias que Benignini arrastró antes de su partida de Perú. Además de sus romances mediáticos, el llamado “Principito” fue noticia por disputas legales, denuncias por deudas y declaraciones que lo mantuvieron en la mira hasta su salida definitiva del país.

Hoy, Giuseppe Benignini se muestra vulnerable en televisión e intenta redimirse con su historia, en un formato que premia la sinceridad brutal y donde cada revelación puede cambiar el rumbo de su presencia en el reality. La confesión, que mezcla arrepentimiento y un deseo de ofrecer una vida mejor para su familia, ha reabierto el debate sobre los límites de los realities, la presión por la exposición y los motivos personales que llevan a hablar de estas experiencias frente a millones.

