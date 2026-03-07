Ernesto Pimentel vuelve a la conducción con ‘Sábado Súper Star’: fecha, hora y detalles del estreno

Ernesto Pimentel en el set de ‘Sábado Súper Star’. El conductor peruano regresa a la pantalla con un formato de entretenimiento familiar y competencias en vivo. América Tv.

Ernesto Pimentel, una de las figuras más reconocidas de la televisión peruana, vuelve a la conducción estelar con el lanzamiento de ‘Sábado Súper Star’.

Este nuevo programa promete reunir a destacados talentos, desafiar a celebridades y ofrecer sano entretenimiento para toda la familia. El regreso de Ernesto Pimentel a la conducción marca un esperado reencuentro con el público peruano, tras su paso por formatos exitosos como Camino a la fama en ATV y Sabadazo en Latina.

En esta nueva propuesta, el presentador asume el reto de liderar una producción donde el talento, la creatividad y el humor serán los protagonistas, bajo un formato que combina competencias, parodias y desafíos extremos entre figuras de la farándula nacional.

El primer episodio de ‘Sábado Súper Star’ contará con la participación de reconocidos rostros de la televisión. Entre ellos destacan Rebeca Escribens, quien se transformará en Thalía de Quinceañera; Janet Barboza, lista para enfrentar un reto extremo; y la abogada Rosario Sasieta, quien imitará a la cantante Mimy Succar. Además, el médium Frank Mendizábal asumirá el papel de Michael Jackson, mientras que Edson Dávila se convertirá en mariachi en un reto de canto en vivo. Dorita Orbegoso será protagonista de un duelo de baile en el escenario.

El formato apuesta por la interacción entre distintos géneros del entretenimiento, permitiendo que cada semana nuevos artistas muestren sus habilidades y compitan en diferentes disciplinas. Según la producción, la meta es “refrescar la pantalla y brindar una alternativa de sana diversión en el horario estelar de los sábados”.

Se estrena ‘Sábado Súper Star’ con los conductores de América Hoy. América TV

¿Cuándo y dónde ver ‘Sábado Súper Star’?

‘Sábado Súper Star’ se estrena este sábado 7 de marzo por América Televisión, inmediatamente después de ‘El Reventonazo del verano. El programa tendrá una duración de poco más de una hora y buscará consolidarse como la opción preferida de las familias peruanas para el prime time sabatino. La expectativa es alta, considerando el arrastre del bloque humorístico previo y la popularidad de Pimentel.

La producción ha confirmado que la mecánica del show incluirá dos equipos principales: Los Reyes de la Mañana, conformado por integrantes de América Hoy, y Los Reyes del Humor, representados por los comediantes de El Reventonazo del verano. Ambos grupos se enfrentarán en pruebas de talento, juegos de destreza y retos de imitación, siempre bajo la mirada atenta de Ernesto Pimentel en el rol de conductor principal.

El regreso de Ernesto Pimentel: trayectoria y motivaciones

El retorno de Pimentel a la conducción responde tanto a la demanda del público como a una invitación directa del canal. En declaraciones compartidas a través de sus redes sociales, el conductor expresó su entusiasmo: “Estoy contento de volver a la conducción con ‘Sábado Súper Star’. Siempre compartí secuencias de mis programas previos en mis redes y la aceptación fue muy buena. Por eso, cuando recibí la invitación del canal, no dudé en aceptar y así poder refrescar la pantalla con un programa de entretenimiento familiar”.

Pimentel también recordó sus anteriores experiencias en espacios como 'Sabadazo’ y ‘Camino a la fama’, donde recibió premios y el reconocimiento de la audiencia. “Hace muchos años hice un programa que se llamaba Sabadazo, fue muy lindo hacerlo. Gracias a ese programa luego me llamaron para conducir un reality de canto en otro canal. Siempre grandes recuerdos”, señaló el conductor.

En entrevista con el espacio América Espectáculos, Pimentel profundizó en la propuesta de ‘Sábado Súper Star’:

“Comencé a poner historias de mis programas anteriores en Instagram y la verdad que me trajo nostalgia. Ante la invitación del canal para hacer unas cuatro semanas, acepté el reto. En lugar de hacer solo una secuencia de El Reventonazo, decidimos arriesgarnos con este nuevo formato”.

Lo que trae ‘Sábado Súper Star’: dinámicas y participantes

El show se estructura en torno a competencias semanales entre dos equipos de celebridades. Según adelantó el propio Ernesto Pimentel, los participantes deberán superar pruebas que pondrán a prueba sus habilidades para el canto, la actuación, el baile y la improvisación humorística.

Además de los integrantes de 'América Hoy’ y ‘El Reventonazo del verano’, la producción ha previsto la inclusión de invitados sorpresa y desafíos temáticos en cada emisión.

“Vamos a conocer otras destrezas de nuestros compañeros de distintos programas del canal, pero también de otras estrellas. Prepárense a descubrir el talento detrás de los reyes del humor, como Marcela Luna o Fernando Armas. Cada semana habrá cambios y el cierre de temporada será una verdadera fiesta”, adelantó Pimentel.

El conductor también remarcó la importancia de ofrecer un espacio de entretenimiento sano y familiar, alineado con la política de contenidos de América Televisión. “Un poquito más de una hora de sana diversión para toda la familia”, puntualizó.