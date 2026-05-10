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K-pop: ‘Champion’ de BLACKPINK domina el ranking de las 10 canciones más escuchadas de iTunes en Perú

En la llamada segunda generación del K-pop hay grupos como TVXQ, Super Junior, Big Bang, SS501, Girls Generation, KARA, Wonder Girls y más

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BLACKPINK ocupa el primer lugar del listado de las canciones más reproducidas en iTunes Perú. (REUTERS/Kim Soo-hyeon/File Photo)
BLACKPINK ocupa el primer lugar del listado de las canciones más reproducidas en iTunes Perú. (REUTERS/Kim Soo-hyeon/File Photo)

El K-pop, abreviatura de Korean Pop, es un género musical originado en Corea del Sur que combina varios estilos como pop, hip-hop, R&B y música electrónica. Caracterizado por producciones elaboradas que incluyen coreografías llamativas y hasta efectos visuales.

Los grupos de K-pop, formados por cantantes y bailarines, practican arduamente antes de debutar en los escenarios. Artistas como BTS y BLACKPINK han sido fundamentales en la internacionalización del género, conquistando mercados en todo el mundo y acumulando millones de seguidores. El K-pop se convirtió en un fenómeno cultural que impacta en la moda, el entretenimiento y las redes sociales.

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Las canciones más escuchadas de K-Pop Perú

1. Champion

Artista: BLACKPINK

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2. THIS IS FOR

Artista: TWICE

3. JUMP

Artista: BLACKPINK

4. GO

Artista: BLACKPINK

5. Ditto

Artista: NewJeans

6. Intro

Artista: Toheart

7. memory

Artista: 이지함

8. FYA

Artista: BTS

9. JoyRide

Artista: CORTIS

10.Wassup

Artista: CORTIS

¿Cómo ha impactado el K-Pop en Perú?

Un breve recorrido por la historia del K-pop. (Infobae/Anayeli Tapia)
Un breve recorrido por la historia del K-pop. (Infobae/Anayeli Tapia)

El K-Pop en Perú es un fenómeno cultural y musical en crecimiento con una gran base de fanáticos jóvenes que generan millones de menciones en redes sociales, posicionando al país como uno de los más importantes en la región para este género.

Según datos de YouTube en 2024, las ciudades latinoamericanas con mayor número de vistas en videos de este género incluyen Ciudad de México, Lima (Perú), Santiago de Chile y São Paulo (Brasil).

En 2025, Stray Kids, una de las bandas más destacadas de la cuarta generación del pop coreano, realizó un concierto en el Estadio San Marcos de Lima como parte de su gira mundial “DominATE”, generando gran expectativa y asistencia. Otros grupos populares que son mencionados por fans peruanos en redes sociales, incluyen Twice, Seventeen y BlackPink; aunque aún no hay confirmaciones oficiales de sus visitas a Lima.

Tendencias y moda en el K-pop en 2025

BTS posa en la alfombra roja de la entrega 64 del Grammy Awards en Las Vegas. 3 de abril de 2022. (REUTERS/Maria Alejandra Cardona)
BTS posa en la alfombra roja de la entrega 64 del Grammy Awards en Las Vegas. 3 de abril de 2022. (REUTERS/Maria Alejandra Cardona)

En 2025, la cultura coreana sigue evolucionando y consolidándose como un fenómeno global, siendo el K-Pop uno de los principales exponentes.

Una de las tendencias más notables en el k-pop es la integración de sonidos EDM e hyper-pop en los lanzamientos de los grupos femeninos, así como el regreso del pop-rock, impulsado por el éxito de bandas que apuestan por una estética más instrumental y fresca.

Además, las colaboraciones internacionales y la presencia de miembros de diferentes nacionalidades en los grupos refuerzan la diversidad y el alcance multicultural del género.

En cuanto a la moda, se marca pauta con estilos futuristas y tecnológicos. Destacan prendas con telas metálicas, accesorios LED y siluetas minimalistas, fusionando lo digital con lo tradicional.

El movimiento “Y3K” liderado por idols como Lisa y Aespa apuesta por chaquetas holográficas, transparencias y jumpsuits utilitarios, mientras que la sostenibilidad gana terreno con el uso de materiales reciclados y la promoción de marcas éticas.

“A través de cada look, los idols proyectan una estética cuidada al milímetro que cruza fronteras y se vuelve aspiracional”, menciona un artículo publicado por la Universidad Anáhuac de México.

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