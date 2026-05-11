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El crédito automotor pisa fuerte: el brazo financiero de Mitsui en Perú debuta en bolsa con emisión de S/39,7 millones

Al cierre de 2025, MAF Perú registra una participación aproximada de 26,5% en el mercado de créditos vehiculares en el país. ¿En qué segmentos?

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La emisión pública de bonos de Mitsui Auto Finance Perú alcanzó el 100% de demanda entre inversionistas institucionales y privados, evidenciando confianza en la entidad. REUTERS/Toru Hanai/File Photo GLOBAL BUSINESS WEEK AHEAD
La emisión pública de bonos de Mitsui Auto Finance Perú alcanzó el 100% de demanda entre inversionistas institucionales y privados, evidenciando confianza en la entidad. REUTERS/Toru Hanai/File Photo GLOBAL BUSINESS WEEK AHEAD

Mitsui Auto Finance Perú S.A. (MAF Perú) realizó su primera colocación de bonos en el mercado público peruano, consolidando su posicionamiento como uno de los principales actores del financiamiento vehicular en el país.

La operación, celebrada con el tradicional “Campanazo” en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) -filial de nuam-, marcó un hito en la evolución financiera de la compañía y reafirmó la confianza del mercado en su solidez.

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La emisión alcanzó los S/ 39,7 millones a un plazo de dos años y un mes, con una demanda equivalente al 100% del monto ofrecido. Este resultado evidencia el interés de los inversionistas institucionales y privados en la propuesta de valor que MAF Perú representa en el sector financiero local.

Primer plano de una rueda de coche con neumáticos gastados, salpicando agua sobre asfalto mojado. Los surcos del neumático son apenas visibles.
Una rueda de automóvil con neumáticos visiblemente gastados arroja agua al deslizarse sobre el asfalto mojado, ilustrando el riesgo de aquaplaning. (Imagen Ilustrativa Infobae)

MAF Perú es una empresa financiera especializada en brindar créditos y soluciones de financiamiento vehicular, enfocada principalmente en la compra de vehículos de las marcas Toyota, Lexus e Hino. Parte del grupo japonés Mitsui & Co., opera como una entidad regulada que ofrece opciones de crédito tradicional, leasing y planes flexibles.

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Liderazgo en créditos vehiculares y respaldo internacional

Al cierre de 2025, MAF Perú registra una participación aproximada de 26,5% en el mercado de créditos vehiculares, lo que la ubica como uno de los principales proveedores de financiamiento automotor en el país.

Su liderazgo se apoya en una alianza estratégica con Toyota del Perú y su red de concesionarios, además del impulso al financiamiento de vehículos híbridos auto-recargables, una tendencia en crecimiento en el mercado local.

BVL
La colocación de bonos impulsa la consolidación de Mitsui Auto Finance Perú como emisor recurrente en la Bolsa de Valores de Lima y diversifica sus fuentes de financiamiento.

El respaldo del Grupo Mitsui & Co., con más de 28 años de operaciones en el país, fortalece la posición financiera de MAF Perú y su capacidad para acceder a nuevas fuentes de financiamiento.

“Las altas clasificaciones recibidas por parte de Moody’s Local Perú y Apoyo y Asociados Internacionales, reflejan el respaldo que nos otorga ser parte del Grupo Mitsui & Co., nuestra fortaleza financiera y la estrategia de crecimiento sostenible que hoy nos permite ser líderes en el mercado de financiamiento vehicular”, destacó Hitoshi Sakaguchi, Director Gerente General de MAF Perú.

Confianza del mercado y fortalecimiento del financiamiento corporativo

La operación de MAF Perú en el mercado de deuda contó con la participación de Cavali, filial de nuam, como agente liquidador y de registro.

Cavali garantizó la compensación, custodia y registro contable de los valores, bajo estándares de seguridad y eficiencia alineados con las mejores prácticas del mercado. Este proceso permitió a la compañía ingresar de forma exitosa al segmento de emisores recurrentes en la Bolsa de Valores de Lima.

Moody’s Local Perú y Apoyo y Asociados Internacionales otorgaron altos ratings a la operación, resaltando la solidez financiera de Mitsui Auto Finance como emisor de deuda corporativa. REUTERS/Chris Helgren/File Photo
Moody’s Local Perú y Apoyo y Asociados Internacionales otorgaron altos ratings a la operación, resaltando la solidez financiera de Mitsui Auto Finance como emisor de deuda corporativa. REUTERS/Chris Helgren/File Photo

Miguel Ángel Zapatero, Gerente General de la BVL y Gerente Corporativo de Clientes y Negocios de nuam, subrayó la importancia de la operación como muestra del potencial del mercado de capitales para diversificar fuentes de financiamiento.

“Operaciones como la de MAF Perú reflejan cómo el mercado de capitales puede consolidarse como una fuente real de financiamiento para más actores del sistema financiero, ampliando las oportunidades de acceso para más empresas”, señaló.

Mayor presencia y apuesta por el crecimiento sostenible

MAF Perú consolida su presencia en el mercado de deuda corporativa local, reforzando su perfil de emisor ante inversionistas y reafirmando su estrategia de crecimiento sostenible.

La compañía apuesta por seguir ampliando su oferta de productos y servicios, con foco en el financiamiento de vehículos innovadores y el desarrollo de alianzas estratégicas en el sector automotor.

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