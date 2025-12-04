Leasing vehicular: agro y minería impulsan el salto a autos eléctricos en la industria de Perú, ¿cuál es el modelo más solicitado?

El leasing vehicular impulsa la expansión de flotas empresariales en sectores clave de Perú como la agroindustria y la minería.

El leasing vehicular busca consolidarse como un instrumento financiero decisivo en el crecimiento de las flotas empresariales en sectores estratégicos de Perú, de acuerdo con un reciente análisis de EuroRenting.

El agro y la minería explican el mayor dinamismo durante el cierre de 2025 y marcan el rumbo de la demanda por vehículos electrificados, en un contexto donde la eficiencia de costos y la sostenibilidad ganan terreno.

¿Qué es el leasing operativo vehicular?

El leasing operativo como un esquema de alquiler de vehículos a largo plazo (entre 2 y 5 años), donde el cliente paga una cuota mensual fija. Este pago incluye mantenimiento, seguros, cambio de llantas, permisos y otros servicios, permitiendo a las empresas predecir sus costos y liberar líneas de crédito para destinarlas a su actividad principal.

El leasing permite a las empresas no comprometer su capital ni líneas de financiamiento tradicionales en la compra de vehículos. De esta manera, destinan su liquidez a operaciones estratégicas y no a la adquisición y gestión de flotas.

Pickups lideran demanda de leasing en agroindustria y minería peruana

El crecimiento de la demanda de pickups en 2025 se debe al buen desempeño de sectores como agroindustria y minería, así como el auge de proyectos de telecomunicaciones, en particular la instalación de fibra óptica. Las pickups han sido esenciales para operaciones en entornos productivos rurales o aislados, explica Baumann.

Las pickups más solicitadas corresponden a cuatro marcas en el país. Los valores promedio de estos vehículos se sitúan entre US$28.000 y US$40.000, dependiendo del modelo, el equipamiento y tecnologías asociadas (como transmisión automática y tracción 4x4).

En el caso de EuroRenting, alrededor del 35% de la flota operada bajo leasing corresponde a pickups. El segmento de SUVs representa entre 23% y 24%, reforzando la tendencia de preferencia por vehículos utilitarios adaptados para diversos sectores de la industria, explica su gerente general, Hermann Baumann.

Leasing vehicular impulsa crecimiento de flotas empresariales en Perú

Baumann explica que el leasing también cubre necesidades fuera del transporte tradicional, ofreciendo opciones de leasing para maquinaria agrícola (tractores) y otros equipos relacionados a la agroindustria y minería, ampliando el espectro de clientes y soluciones de movilidad empresarial.

En la industria, el GPS y los sistemas de telemetría que permiten monitorear variables como velocidad y frenadas. Aplicando estos datos en clientes, se ha logrado hasta un 24% de ahorro en combustible, mediante la identificación y corrección de estilos de manejo ineficientes.

“Cada vez más mypes muestran interés por el leasing operativo como vía para acceder a flotas modernas sin afectar su liquidez” explicó Baumann, en diálogo con Infobae Perú, para graficar este creciente dinamismo.

Solicitudes de vehículos eléctricos e híbridos para leasing crecen 25%

Las solicitudes de vehículos eléctricos e híbridos para leasing aumentaron en alrededor de 25% en consultas en el último año. Por ejemplo, el porcentaje de la flota de EuroRenting compuesta por modelos electrificados pasó de 3% a 5%, sobre un parque automotor total aproximado de 3.600 unidades. El fenómeno se vincula tanto a la búsqueda de ahorros y eficiencia como a políticas corporativas de sostenibilidad y cumplimiento de objetivos ambientales globales.

En 2025, la empresa reportó un año positivo, con un aumento del 10% en el tamaño de la flota y un crecimiento de 14% en facturación, superando las metas proyectadas. Este resultado fue atribuido principalmente al incremento en la demanda de pickups para el sector agroindustrial, minero y de telecomunicaciones, sectores que registraron actividad expansiva durante el año.