Bolsa de Valores de Lima cerró el 2025 con alza de 44%: Estas inversiones fueron clave

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) obtuvo buen crecimiento en 2025. Este año las proyecciones son positivas, pero se enfrentarán al proceso electoral. - Crédito Andina

Atención, inversionistas peruanos. La Bolsa de Valores de Lima —el mercado donde se realizan operaciones de compra-venta con valores, ya sean acciones, bonos, papeles comerciales, entre otros— registró un crecimiento anual de 44% en el 2025.

Según apuntó el funcionario de inversión de Juan Magot & Asociados SAB, Ángel Alcalá Canales, para Andina, esta gran rentabilidad de la BVL ha sido impulsada principalmente por un fuerte repunte de los precios del oro y la plata, movimiento que favoreció a las principales empresas mineras del país. Estas fueron algunas de las empresas que fueron clave para este avance:

Buenaventura

Volcan

Atacocha

Alicorp (ALICORC1)

Credicorp (CREDITC1)

Ferreycorp (FERREYC1)

InRetail (INRETC1)

Southern Copper.

Cientos de peruanos invierten dinero en acciones en la Bolsa de Valores de Lima, una opción que puede ser muy rentable, pero que conlleva riesgos. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Infobae/Paula Elizalde/Andina/Renato Pajuelo

Los factores del crecimiento

Asimismo, el experto de Juan Magot & Asociados SAB explicó que el avance del mercado estuvo liderado principalmente por las acciones de las compañías mineras como Buenaventura, Volcan, Atacocha y otras firmas del sector. Estas fueron beneficiadas por el buen momento que viven materias primas en los mercados internacionales. Por ende, las acciones subieron y los inversionistas vieron crecer su dinero.

Asimismo, en declaraciones a Andina, señaló además que “el impulso se debe a menores tasas de interés en EE. UU. y a la fortaleza de las materias primas que impulsaron la inversión en los mercados emergentes como la BVL”.

Pero este crecimiento va más allá del del sector minero. Así, resaltó que otras acciones de empresas representativas que destacaron fueron las de Alicorp (ALICORC1), Credicorp (CREDITC1), Ferreycorp (FERREYC1), InRetail (INRETC1) y Southern Copper (SCCO). Estas resaltaron también por mostrar un desempeño positivo a lo largo del año pasado.

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) es una empresa privada. Foto: composición Infobae/BVL/Andina

¿Y para el 2026?

Como se sabe, invertir en acciones lleva un riesgo, por lo que las recomendaciones igual deben ser tomadas con cautela. Sin embargo, el experto sí revela sus perspectivas para este 2026. Sobre esto sostuvo que mientras los precios de los metales continúen al alza, las acciones mineras seguirían mostrando un comportamiento positivo

En este sector destaco especialmente empresas como Volcan, Minsur y Atacocha, pero también a algunas compañías junior del sector; así, recordó que en 2025 firmas como PPX registraron incrementos superiores al 500%. De igual manera, Alcalá Canales añadió que el comportamiento del mercado durante el primer y segundo trimestre del 2026 también estará influenciado por el inminente proceso electoral.

En ese contexto, también proyectó que el Producto Bruto Interno (PBI) del Perú crecería alrededor de 3% en el 2026, y que este crecimiento vendría impulsado por el avance de la demanda interna y los elevados precios de los metales. En este último punto, estimó que el cobre y el oro cotizarían en promedio 17,5% y 19,1% por encima de sus precios promedio del 2025, respectivamente.

En 2025, la BVL esperaba gran crecimiento para varias acciones. - Crédito Bolsa de Valores de Lima

¿Qué es la Bolsa de Valores de Lima?

La bolsa es un mercado donde los inversionistas realizan operaciones de compra-venta con valores (acciones, bonos, papeles comerciales, etc.), siendo estas transacciones realizadas por intermediarios especializados (en el perú, los intermediarios son las sociedades agentes de bolsa).

Los mercados bursátiles son organizados, reglamentados y transparentes, para que las operaciones sean efectuadas con absoluta confianza.

La Bolsa de Valores de Lima es una empresa privada que facilita la negociación de valores inscritos en ella, ofreciendo a los participantes (emisores e inversionistas) los servicios, sistemas y mecanismos adecuados para invertir de manera justa, competitiva, ordenada, continua y transparente.