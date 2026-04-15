El majestuoso buque peruano B.A.P. Unión zarpará desde el Callao para iniciar travesía internacional por América

(Consulado General del Perú en Miami/ Facebook)

El B.A.P. Unión, considerado la joya más preciada de la Marina de Guerra del Perú, iniciará este 17 de abril el Viaje de Instrucción al Extranjero VIEX2026, una travesía de cinco meses que lo llevará a recorrer puertos estratégicos en América. Este emblemático velero, de 115,5 metros de eslora y construido íntegramente en el Perú por Servicios Industriales de la Marina (SIMA), zarpará desde el Callao para fortalecer la formación de los cadetes navales y consolidar la presencia internacional del país.

“Durante cinco meses, este imponente velero recorrerá puertos estratégicos, consolidando la formación de los cadetes de la Marina y fortaleciendo nuestra presencia en el mundo”, anunció Presidencia mediante su cuenta de X.

Durante la misión, el B.A.P. Unión visitará puertos en Curazao, Estados Unidos, Canadá y Ecuador, cruzando el Canal de Panamá y recalando en ciudades clave como Nueva York y Quebec, antes de su retorno a aguas nacionales en septiembre. La nave, considerada el buque escuela más grande del mundo perteneciente a una institución armada, cumple una doble función: formar a los futuros oficiales navales y actuar como plataforma de promoción cultural, turística y comercial del Perú en el extranjero.

El Viaje de Instrucción al Extranjero VIEX2026 del B.A.P. Unión representa una oportunidad única para la Marina de Guerra del Perú de proyectar la imagen del país en escenarios internacionales, promoviendo valores, tradiciones y productos nacionales en cada escala. Según Presidencia de la República, la misión busca fortalecer la preparación académica y operativa de los cadetes, al tiempo que afianza los lazos diplomáticos y comerciales con las naciones visitadas.

(Consulado General del Perú en Miami/ Facebook)

B.A.P. Unión como embajador itinerante del Perú

El VIEX2026 contempla la visita a trece puertos en América, donde el B.A.P. Unión se consolidará, una vez más, como embajador itinerante del Perú. Este buque escuela no solo cumple con la formación técnica y práctica de los cadetes de la Marina, sino que también desempeña un papel relevante en la diplomacia naval y en la proyección internacional del país. La nave, bajo el mando del capitán de navío Juan José Roncagliolo Gómez, servirá como escenario para actividades protocolares, exposiciones culturales y eventos de promoción del turismo y los productos peruanos, en coordinación con las embajadas y oficinas comerciales en el exterior.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes Llanos, subrayó el valor estratégico de esta iniciativa conjunta entre la Marina de Guerra y la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú). “El B.A.P. Unión representa al Perú en el mundo con orgullo, disciplina y compromiso. Aquí no solo se lleva nuestra bandera, se transmite quiénes somos como nación y todo lo que somos capaces de ofrecer”, afirmó el titular del Mincetur durante la ceremonia de inicio del viaje.

El recibimiento del BAP Unión en Ámsterdam generó expectativa entre asistentes y visitantes, quienes esperaron la llegada de la embarcación peruana al Sail Ámsterdam 2025. - Crédito: Marina de Guerra del Perú

Plataforma Casa Perú llevará la Marca Perú durante la travesía internacional

Durante el #VIEX2026, la plataforma Casa Perú volverá a instalarse a bordo del B.A.P. Unión, llevando la oferta turística y exportable nacional a los trece puertos del itinerario. Bajo el concepto “Perú, país de experiencias únicas”, la iniciativa promoverá la Marca Perú y otras marcas sectoriales como Alpaca del Perú, Cafés del Perú, Super Foods Peru, Perú Textiles y Pisco Spirits of Peru. De esta manera, se buscará posicionar la identidad peruana y sus productos en mercados clave como Estados Unidos, Canadá, Panamá y Ecuador.

En el marco de la ceremonia de inicio del viaje, el ministro Reyes Llanos entregó oficialmente la licencia de uso de la Marca Perú a la Marina de Guerra, reconociendo su rol como aliado estratégico en la difusión de la imagen país. Este hito institucional permitirá a la Marina contribuir activamente al Programa de Licenciatarios de la Marca Perú, potenciando la promoción de los atributos turísticos y exportadores del país en el extranjero.

El BAP Unión regresará a Perú después de recorrer 22 puertos en 16 países en un viaje de 10 meses y medio

La ceremonia contó con la presencia de diversas autoridades, entre ellas el presidente ejecutivo de Promperú, Freddy Solano; la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lily Vásquez; la viceministra de Turismo, Aracelly Laca; y el comandante general de la Marina de Guerra, almirante Javier Bravo de Rueda.

VIEX-2025 culminó tras 178 días de travesía del B.A.P. Unión

La edición anterior, VIEX-2025, concluyó con el regreso del B.A.P. Unión al Callao en noviembre del 2025, tras 178 días de travesía por 10 puertos de 9 países. Durante esta misión, el buque escuela fue visitado por más de 148.900 personas, principalmente en Países Bajos y Alemania, y se consolidó como un instrumento clave de la diplomacia naval peruana. El presidente de la República, José Jerí Oré, encabezó la ceremonia de bienvenida y destacó la labor de la tripulación en la difusión de la cultura y la Marca Perú en el exterior.

A lo largo de la travesía, los 71 cadetes de la Escuela Naval realizaron prácticas de navegación, liderazgo y trabajo en equipo, supervisados por 155 miembros de la tripulación. La misión incluyó actividades protocolares, presentaciones culturales y eventos de promoción turística y comercial, en estrecha coordinación con embajadas y oficinas comerciales del Perú.

(Consulado General del Perú en Miami/ Facebook)

Según información oficial del Ministerio de Defensa y la Cancillería, el viaje permitió consolidar la red de cooperación marítima y fortalecer el posicionamiento internacional del país. El comandante del B.A.P. Unión resaltó el cumplimiento de los objetivos operativos y el impacto positivo en la formación de los futuros oficiales, reafirmando el compromiso de la Marina de Guerra con la excelencia y el servicio al país.