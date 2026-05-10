Diego Elías avanza a octavos de final del PSA World Championships tras contundente victoria en Giza

El peruano superó al argentino Jeremías Azaña por 3-0 con autoridad y se instala entre los 16 mejores del PSA World Championships, donde enfrentará al local Yahya Elnawasany en busca del pase a cuartos (Facebook / Diego Elías)

Diego Elías, número uno del squash peruano y actual tercero en el ranking mundial, aseguró su presencia entre los 16 mejores del PSA World Championships 2025/26 al superar con autoridad al argentino Jeremías Azaña. El torneo, que reúne a los principales exponentes del deporte a nivel global, se disputa este año en el complejo de Giza, Egipto, escenario emblemático para la disciplina.

Elías consolidó su clasificación tras imponerse por un marcador de 3-0, con parciales de 11-4, 11-3 y 11-9 ante Azaña. El partido, que tuvo una duración de 28 minutos, mostró a un Elías dominante desde el inicio, con un juego ofensivo y preciso que limitó las opciones del argentino.

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Los dos primeros sets se definieron rápidamente a favor del peruano, quien supo capitalizar cada oportunidad y mantuvo la presión sobre su rival. En el tercer parcial, Azaña logró equilibrar el trámite, pero Elías encontró los espacios necesarios para cerrar el compromiso a su favor y avanzar a la siguiente fase del campeonato.

Diego Elías: liderazgo y jerarquía en el PSA World Championships

Diego Elías volvió a imponer su jerarquía en Egipto con una actuación dominante que lo instaló entre los 16 mejores del mundo y reafirmó su candidatura al título del PSA World Championships. (Facebook / Diego Elías)

El rendimiento de Diego Elías en la presente edición del PSA World Championships refuerza su condición como referente del squash internacional. Con su reciente victoria, el deportista peruano ratifica el nivel que lo ha llevado a posicionarse entre los tres mejores del ranking global, según la Professional Squash Association (PSA). La actuación frente a Azaña no solo le permitió acceder a octavos de final, sino también consolidarse como uno de los candidatos a disputar las instancias decisivas del certamen.

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Durante el encuentro, Elías exhibió una estrategia sólida, basada en la anticipación y el control del ritmo de juego. Su capacidad para ejecutar tiros precisos y mantener la concentración fue clave para marcar diferencias en el marcador. El argentino Jeremías Azaña, ubicado en la élite sudamericana, no encontró respuestas ante la efectividad del peruano, especialmente en los dos primeros sets, que se resolvieron con claridad a favor de Elías.

La victoria permite a Elías dar un nuevo paso en el campeonato y continuar su objetivo de conquistar el título mundial, uno de los pocos logros que aún le restan en su trayectoria profesional. El próximo desafío del peruano será enfrentarse al egipcio Yahya Elnawasany, actual número 24 del mundo, en un duelo programado para el 11 de mayo a las 13:30 (hora peruana), según confirmó la organización del torneo.

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Un nuevo reto: duelo ante Yahya Elnawasany por el pase a cuartos de final

El próximo desafío de Diego Elías tendrá sabor local y máxima tensión, cuando choque ante Yahya Elnawasany en busca de un lugar entre los ocho mejores del campeonato. (Facebook / Diego Elías)

Con la clasificación asegurada, Diego Elías se prepara para un compromiso crucial ante el local Yahya Elnawasany, representante de una de las escuelas más fuertes del squash mundial. Elnawasany, quien ocupa la posición 24 en el ranking de la PSA, llega a este encuentro tras superar sus primeras rondas y buscará aprovechar la localía y el respaldo del público egipcio en Giza.

El partido entre Elías y Elnawasany definirá a uno de los ocho mejores del torneo y representa un reto significativo para el peruano, que deberá mantener la consistencia mostrada en sus presentaciones previas. La sede de Giza, reconocida por su historia en la organización de grandes eventos de squash, será el escenario de un duelo que promete intensidad y alta exigencia técnica.

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Cada victoria de Diego Elías trasciende las canchas y fortalece el prestigio del squash peruano, que hoy encuentra en el “Puma” a su máximo embajador internacional. (Facebook / Diego Elías)

El cronograma oficial del PSA World Championships establece que el enfrentamiento se realizará el lunes 11 de mayo, y constituye una de las llaves más esperadas por el nivel de los protagonistas. En ediciones anteriores, Elías ya ha enfrentado a jugadores egipcios en instancias definitorias, lo que añade un componente de experiencia a su favor.

El desarrollo del torneo en Egipto congrega a los principales exponentes del squash mundial, y cada etapa suma puntos clave para el ranking internacional. Elías, al mantener su posición entre los mejores, garantiza su presencia en futuros eventos de gran envergadura y sigue escribiendo capítulos relevantes en la historia del squash peruano.

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