Dirigente Renee Cobeña lanza su candidatura a alcaldía de San Juan de Lurigancho en partido donde también postula Yehude Simon

Renee Cobeña, postulante a la alcaldía de San Juan de Lurigancho por el partido Tierra Verde

El dirigente gremial Renee Cobeña oficializó este viernes su postulación a la alcaldía de San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado de Lima, por el partido Tierra Verde, que lleva también como aspirante al sillón municipal de Lima al ex primer ministro Yehude Simon.

Durante el lanzamiento de su campaña, Cobeña señaló que su plan se enfoca en la “titulación de pueblos jóvenes y agrupaciones familiares”, el fortalecimiento de micro y pequeñas empresas (mypes) y la capacitación de lideresas de ollas comunes para que puedan desarrollar emprendimientos.

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En diálogo con Infobae, adelantó que presentará un proyecto de ordenanza que busca derogar el artículo 8 de la Ordenanza 1081, aprobada en 2007 durante la gestión del fallecido exalcalde Luis Castañeda Lossio.

Explicó que dicha norma prohíbe la ocupación de áreas calificadas como zona de protección y tratamiento paisajista, así como aquellas declaradas de riesgo por Defensa Civil. Según Cobeña, “nunca se implementaron zonas verdes ni se arborizaron los cerros”, que hoy son el hogar de numerosas familias.

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Cobeña propone convenios con la Contraloría para supervisar obras municipales

“Estamos presentando un proyecto de ordenanza para derogarlo y así puedan dar título de propiedad a todos los cerros donde existen agrupaciones familiares y puedan tener una vida digna”, afirmó.

Agregó que entre sus propuestas figura un programa de capacitación dirigido a mujeres con enfoque en el emprendimiento. “Voy a empezar a capacitar grupos de madres organizadas para que formen su micro o pequeña empresa. Les voy a enseñar cómo obtener su propia fuente de ingresos y el mercado para vender sus productos a un buen precio. Mi visión es hacer las primeras madres exportadoras de San Juan de Lurigancho”, declaró.

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A diferencia de otros postulantes, Cobeña ha desarrollado su carrera desde el ámbito social y gremial, lo que lo ubica como un outsider en el escenario electoral del distrito. Alcanzó notoriedad internacional al abrir, durante la emergencia sanitaria, el primer albergue para migrantes venezolanos en el país, denominado Sin Fronteras, reconocido por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y visitado en 2018 por la enviada especial y actriz Angelina Jolie.

Durante la cuarentena, dirigió el ‘Comando AntiCovid’ junto a 10 migrantes, con quienes fumigó las zonas más altas del distrito y distribuyó medicinas y alimentos para sostener cerca de 300 ollas comunes cada semana en un distrito con más de 1,26 millones de habitantes.

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En enero de 2024, Cobeña expuso un presunto complot aparentemente orquestado por la exministra de Producción Ana María Choquehuanca contra el Ministerio del Interior, caso difundido por Punto Final que culminó con la renuncia de la entonces funcionaria.

Yehude Simon, ex primer ministro, es el candidato del partido Tierra Verde a la alcaldía de Lima en las Elecciones Regionales y Municipales 2026

“La mejor manera de demostrar transparencia es la historia de tu vida. El dinero para mí es un medio solamente para vivir. A mí lo que me ayuda y lo que me motiva es la ayuda social. Eso me hace diferente a cualquier otro candidato”, expresó al señalar que promoverá convenios con la Contraloría para supervisar los proyectos municipales. “Para cualquier obra estarán presentes y harán el seguimiento debido”, precisó.

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Sobre su estrategia en seguridad ciudadana, el postulante señaló que su propuesta apunta a atacar el origen del problema y no limitarse a “medidas represivas”. En ese sentido, planteó fortalecer las oportunidades de estudio y empleo para jóvenes, activar la oficina de desarrollo empresarial y mejorar la formación del personal de Serenazgo. “Lo importante es cerrar la fábrica de potenciales delincuentes, que nace de la falta de oportunidades”, afirmó.

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre, cuando el próximo presidente lleve cerca de tres meses en el cargo.

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