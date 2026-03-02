Perú

Gremio de mypes señala a ministro César Quispe por presunto encubrimiento de corrupción en programa del Produce

El presidente de Fredemyp, Renee Cobeña, acusó al ministro de la Producción, César Quispe, de encubrir un caso de presunta corrupción en el Programa Compras a MYPErú. El caso, que involucra compras infladas y proveedores inexistentes, ya está en conocimiento de la Contraloría

El presidente del Fredemype, Renee
El presidente del Fredemype, Renee Cobeña, implicó al ministro de la Producción, César Quispe, en un supuesto encubrimiento de irregularidades detectadas en el programa Compras a MYPErú

El presidente del Frente de Defensa de la Micro y Pequeña Empresa (Fredemype), Renee Cobeña, implicó este domingo al ratificado ministro de la Producción, César Quispe, en el presunto encubrimiento de un caso de corrupción denunciado en el Programa Compras a MYPErú, un hecho del que ya tiene conocimiento la Contraloría.

En un documento remitido a mediados de enero último, el presidente del Núcleo Ejecutor de Compras para el Sector Textil Confecciones (NEC Textil Confecciones), Jorge Luis Julca, solicitó al órgano de fiscalización una intervención urgente para investigar el manejo de los fondos asignados por diversas entidades estatales.

Según la carta a la que accedió Infobae Perú, Julca sostenía que los recursos asignados a la gestión administrativa y operativa presentan “actos presuntamente irregulares”, identificados tras revisar contratos y pagos realizados entre 2023 y 2025.

El documento incluyó pruebas que, de acuerdo con el funcionario, constituyen indicios de corrupción en la ejecución de los recursos. Entre los hechos señalados, indicó la contratación de empresas proveedoras por montos inferiores a seis Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que habría permitido “eludir procesos de control” y facilitar la adquisición de bienes y servicios con “sobrevaloración y sobrecostos injustificados”.

Jorge Luis Julca, presidente del
Jorge Luis Julca, presidente del NEC Textil Confecciones, solicitó en enero una intervención urgente tras identificar presuntos actos irregulares en contratos y pagos realizados entre 2023 y 2025

El texto mencionó a casi una decena de empresas, todas bajo investigación por presuntas irregularidades en la facturación. “Se han identificado sobrecostos que no guardan relación con el valor referencial de mercado, lo que afecta la correcta administración de fondos públicos”, indica el informe, que advierte que la Unidad de Supervisión de los NEC no adoptó medidas frente a las observaciones presentadas, lo que habría dado continuidad a las irregularidades.

En diálogo con este medio, Cobeña relató que el NEC Textil Confecciones adquirió insumos y materiales innecesarios a precios que duplican o triplican los valores normales. “Por ejemplo, en muchas ocasiones compraron cajas o parihuelas a precios mucho más altos de lo normal, hasta tres veces más caros de lo que deberían costar”, afirmó.

Siempre según su versión, el monto comprometido por estas operaciones asciende a un millón y medio de soles, con medio millón aún pendiente de cobro. El dirigente también sostuvo que varios proveedores vinculados a estas compras no existen realmente, pues tras indagar en los domicilios de algunas empresas, los encargados del NEC hallaron que las direcciones registradas correspondían a viviendas particulares sin actividad empresarial.

Cobeña afirmó que el titular del portafolio y el viceministro de Mype e Industria, Juan Carlos Requejo, conocían la situación desde diciembre pasado, cuando aún era gobernante interino José Jerí, pero no adoptaron acciones inmediatas.

“No han hecho nada al respecto”, denunció al agregar que solo tras la presión de una asamblea gremial se logró el retiro de algunos funcionarios, aunque no de quienes debieron supervisar los procedimientos.

Cobeña señaló compras de insumos
Cobeña señaló compras de insumos innecesarios a precios hasta tres veces mayores al mercado y afirmó que el perjuicio ascendería a S/ 1,5 millones; también denunció que algunas empresas proveedoras no existirían en los domicilios registrados

En comunicación con Infobae, el área de prensa del Produce indicó en su momento que los involucrados ya habían sido separados. Cobeña detalló que entre los removidos estaban la secretaria ejecutiva del NEC, un encargado de administración y la jefa de almacén.

No obstante, señaló que dos personas que ocuparon cargos clave durante el periodo investigado continúan en la institución: Jeferson Moreno, ex director ejecutivo de Compras a MYPErú y actual coordinador de la Unidad de Supervisión de los NEC, y Jorge Hernández, ex jefe de supervisión y ahora director ejecutivo del NEC Textil Confecciones.

“Todos se encubren, eso es lo que está pasando. Ya todos saben que eso es un robo, un delito, y el señor Julca lo ha denunciado a la Contraloría”, concluyó, al solicitar que el titular de la cartera y Requejo sean investigados por inacción, al igual que el actual director del programa, Edgar Quispe.

“Estamos a la espera de la notificación oficial de (lo que disponga) la Contraloría. No vamos a tolerar ningún caso de corrupción. He pedido que se actúe con agilidad en este proceso y que no se demore la toma de decisiones, pero también considero que no podemos proceder basándonos únicamente en presunciones”, dijo este último al ser consultado al respecto.

Exescolta de José Jerí es

Influencer Francesca Montenegro ofreció contactos

Fuga y llamarada de gas

Sandra Ostos celebró la victoria

Diego Romero dio detalles de
