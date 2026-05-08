Agencias

El Vaticano supera las 100 denuncias recibidas en Perú por los abusos dentro del Sodalicio

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Lima, 8 may (EFE).- El Vaticano acumula ya más de cien denuncias recibidas por abusos cometidos en el suprimido Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), según destacó este viernes Jordi Bertomeu, el comisario de la Santa Sede a cargo de las investigaciones y de liquidar esta organización y otras anexas a ella para indemnizar a las víctimas.

El emisario papal, designado por Francisco y ratificado por León XIV, estimó en declaraciones a periodistas que las víctimas pueden llegar a ser el doble, e instó a las autoridades peruanas a aplicar sanciones y reclamar la entrega del laico Luis Fernando Figari, fundador de esa sociedad, quien reside en Italia.

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Bertomeu, que se encuentra estos días en Lima para recibir nuevas denuncias contra el Sodalicio en el nuevo plazo abierto por el Vaticano del 4 al 22 de mayo, afirmó que ha tenido que ver "situaciones muy lamentables". EFE

(foto)(video)

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