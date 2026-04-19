Ositrán introduce un régimen de reducción de hasta el 90% de multas a sus administrados

La reducción de sanciones por pago espontáneo, requerimiento o post-sanción fomenta la regularización y disminuye la litigiosidad entre empresas reguladas por Ositrán. EFE/ Paolo Aguilar

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) ha presentado un proyecto de modificación de su reglamento para permitir que las empresas bajo su supervisión accedan a descuentos de hasta 90% en multas tributarias si regularizan voluntariamente su situación.

La Resolución de Consejo Directivo N.° 016-2026-CD-OSITRAN busca equiparar su régimen sancionador al de otras entidades como SUNAT, OEFA, OSIPTEL y Osinergmin, replicando mecanismos de gradualidad e incentivos para la regularización oportuna de obligaciones tributarias.

Proyecto plantea rebajas en sanciones para incentivar la regularización

La iniciativa de Ositrán contempla que los contribuyentes puedan reducir significativamente el monto de sus multas por infracciones relacionadas con el Aporte por Regulación, un tributo obligatorio que deben pagar las empresas concesionarias de carreteras, puertos, aeropuertos y otras infraestructuras bajo su supervisión.

El proyecto plantea descuentos de hasta 90% para quienes subsanen antes de cualquier requerimiento de la administración, 70% si regularizan después de un requerimiento pero antes de la sanción final, y 50% si pagan luego de recibir la sanción pero antes del vencimiento y sin presentar recursos impugnatorios.

El objetivo es incentivar el cumplimiento voluntario y evitar procesos sancionadores largos y costosos tanto para el regulador como para las empresas. La medida representa un cambio relevante en la política sancionadora de Ositrán, que hasta ahora no contemplaba descuentos para ciertas infracciones tributarias.

La propuesta de Ositrán optimiza la gestión administrativa, digitalizando notificaciones y expedientes para agilizar los procedimientos tributarios.

Consulta pública y actualización de procedimientos administrativos

El proyecto sometido a consulta pública no solo introduce descuentos en las multas, sino que también actualiza artículos y procedimientos internos de Ositrán para alinearse con recientes cambios normativos.

Se incorporan disposiciones sobre notificaciones y comunicaciones electrónicas mediante casilla electrónica, cálculo y actualización de deudas tributarias, así como la gestión de expedientes electrónicos.

Estas modificaciones buscan agilizar y transparentar los trámites, consolidando la modernización administrativa del organismo conforme a la Ley N° 31962 y la Resolución de Presidencia N° 0006-2024-PD-OSITRAN.

También se precisa el papel de la Gerencia de Administración, que tendrá a su cargo la emisión de órdenes de pago y la actualización de deudas posteriores a resoluciones administrativas.

Además, el Anexo V del reglamento se modifica para habilitar el trámite contencioso ante resoluciones de aplazamiento o fraccionamiento de deudas, en cumplimiento del Código Tributario.

El nuevo reglamento de Ositrán alinea sus procedimientos internos con normativas nacionales y promueve la transparencia y eficiencia en la supervisión del transporte público peruano.

Beneficios para empresas y eficiencia para la administración

Ositrán enfatiza que la propuesta no incrementa la carga tributaria ni genera nuevos costos para las empresas reguladas. Por el contrario, el régimen de gradualidad incentiva la regularización voluntaria, reduce la litigiosidad y promueve la economía procesal en los procedimientos administrativos.

Se espera que tanto los contribuyentes, que podrán acceder a importantes descuentos, como la propia administración, que optimizará la recaudación y el cumplimiento de las obligaciones tributarias, se vean beneficiados.

Ositrán supervisa a las empresas concesionarias encargadas de la construcción, operación y mantenimiento de infraestructuras de transporte de uso público en el Perú, como carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles y vías navegables.

Su labor consiste en regular y fiscalizar que estas compañías cumplan con los contratos de concesión y la normativa vigente, asegurando la calidad de los servicios, la protección de los intereses de los usuarios y el cumplimiento de las obligaciones pactadas con el Estado.