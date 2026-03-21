Productor de ‘La Manada’ y Carlos Orozco se enfrentan: Dueño de ‘La Ro Ro’ le hace dura advertencia por involucrar a Macla Yamada y a su pareja

Productor de ‘La Manada’ y Carlos Orozco se enfrentan y se dicen de todo. YouTube. La Manada /Ouke.

La tensión entre los creadores de contenido en el mundo del streaming peruano alcanzó un nuevo pico esta semana, tras un cruce de acusaciones y advertencias públicas entre el productor de ‘La Manada’ y Carlos Orozco, dueño del canal ‘La Ro Ro’ y conductor de ‘Ouke’.

El detonante fue una historia narrada en el programa de ‘La Manada’ que, sin nombrar directamente, hizo alusión a Orozco, la influencer Macla Yamada, su pareja Fernando Niño, sugiriendo situaciones de interés sentimental y profesional dentro de la industria digital.

“Se moría por una flaca…”: la historia que desató la polémica

Durante la emisión del jueves 19 de marzo de ‘La Manada’, el productor Abner Robles relató una historia repleta de indirectas, en la que un “pata” —que todos interpretaron como Carlos Orozco— se enamoraba de una colega, le daba trabajo, la sentaba a su costado en el programa y le organizaba eventos especiales, todo mientras la joven tenía pareja.

El relato incluyó frases como “le organizó una colecta, una actividad para sorprenderla”, y “por lo bajo, basureaba al flaco, lo tiraba de vago, pelotero”.

El panel insinuó que el protagonista intentó “meterse por los palos” y, tras ser rechazado, buscó una sustituta “casi igualita, versión Temu”, generando así un ambiente de burla y escarnio público.

El relato culminó con una crítica a la supuesta moralidad de Orozco: “¿Con qué moral puede hablar? Si se ha intentado tumbar dos relaciones”, entre risas y bromas pesadas.

La historia fue interpretada por la audiencia y colegas como una referencia directa a los rumores sentimentales entre Carlos Orozco, Macla Yamada y Fernando Niño, todos figuras reconocidas del entretenimiento digital peruano.

En pleno programa, el productor de 'La Manada' narró una historia sobre un 'pelotero' que intentó conquistar a una compañera de trabajo a pesar de que ella tenía novio. Abneer estaría hablando de Carlos Orozco. Tiktok: La Manada.

Carlos Orozco responde: “No me quieres tener como enemigo”

La respuesta de Carlos Orozco no se hizo esperar. En la emisión del viernes 20 de marzo de su programa ‘Ouke’, Orozco dedicó varios minutos a responder al productor de ‘La Manada’, elevando el tono y lanzando una advertencia pública:

“Si ese es el camino que quieres tomar, Abner, te vas a ganar otro problema. Y yo cuando me compro esos problemas, p*ta, si algo soy, soy espeso. Y no me voy a parar, me voy a cansar, h**vón, me vas a decir basta. Y no quieres ganarte ese problema conmigo. Nadie se quiere ganar esos problemas con nadie. Yo soy un h**vón odioso, de verdad. No me quieres tener como enemigo, yo no te tengo como enemigo. Espero que hayas tenido un exabrupto… porque si no, me va a llegar al pin**o. Y si te llega al hu**o, vas a tener algunas consecuencias que estoy en mi derecho de ejercer”, sentenció, visiblemente molesto.

Orozco dejó claro que si la historia era una provocación deliberada, está dispuesto a llevar el conflicto más lejos, y que tiene “la plata y el tiempo” para responder a cualquier intento de difamación o ataque personal.

Carlos Orozco hace dura advertencia a Abneer Robles por involucrar a Macla Yamada y a su pareja. TikTok: Ouke.

El trasfondo: Macla Yamada y la ética en el streaming

La polémica no solo enfrenta a dos personajes influyentes del entretenimiento digital peruano, sino que también reaviva el debate sobre los límites del humor, la ética y la privacidad en el mundo del streaming.

La mención indirecta a Macla Yamada y su pareja generó incomodidad, ya que ambos han construido una imagen pública basada en la transparencia y la autenticidad. La exposición de rumores y detalles privados en clave de burla fue percibida por muchos usuarios como una falta de respeto y profesionalismo.

¿Qué pasará entre el productor de ‘La Manada’ y Carlos Orozco?

La controversia podría escalar a nuevas declaraciones, aclaraciones o incluso medidas legales si alguna de las partes decide profundizar el conflicto. Por ahora, la expectativa se centra en cómo abordarán el tema en sus próximas emisiones y si optarán por la reconciliación, la confrontación directa o el silencio estratégico.

Lo cierto es que el enfrentamiento entre el productor de ‘La Manada’ y Carlos Orozco refleja la creciente competencia, la exposición y la sensibilidad en la escena streaming peruana, donde las fronteras entre el espectáculo, lo personal y lo profesional son cada vez más difusas.

La historia relatada en ‘La Manada’ fue interpretada como una referencia directa a figuras reconocidas del entretenimiento digital.