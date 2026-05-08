Shakira confirmó su cuarta presencia en un Mundial con ‘Dai Dai’: supera la participación de algunas selecciones históricas

En la próxima edición del torneo internacional de fútbol, la cantante colombiana alcanzará su cuarta participación oficial, una cifra que la sitúa por encima de varios equipos nacionales con larga tradición en la competencia - crédito @shakira/X

La confirmación de que Shakira interpretará la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA en Estados Unidos, México y Canadá 2026 consolida a la colombiana como la artista con más participaciones musicales en el mayor evento del fútbol internacional.

Esta designación, que la ubica por delante de varias selecciones nacionales en cuanto a presencias mundialistas, llega dos décadas después de que su nombre se asociara a un evento que traspasa generaciones y geografías.

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Desde su primera participación en 2006, la trayectoria de la cantante barranquillera ha sido inusualmente regular en la secuencia de los mundiales.

De las seis ediciones más recientes, Shakira solo faltó como artista o intérprete oficial en Rusia 2018 y Catar 2022, lo que la distingue en el ámbito musical y futbolístico.

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Con la próxima edición, Shakira llegará a cuatro mundiales, superando a selecciones como Noruega, Grecia o Senegal, que no alcanzan ese número de participaciones en el torneo.

La colombiana suma cuatro presencias en las ceremonias de los mundiales, superando en regularidad a selecciones como Grecia y Senegal - crédito Shakira/EFE

La relación de la cantante colombiana Shakira con la Copa Mundial de la FIFA comenzó en Alemania 2006, en un momento de auge en su carrera tras el lanzamiento mundial de Hips Don’t Lie, el 28 de febrero de ese año.

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El comité organizador y la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) invitaron a la artista a interpretar una versión especial llamada Hips Don’t Lie - Bamboo en la ceremonia de clausura, horas antes de la final entre Italia y Francia en el estadio Olímpico de Berlín. Aunque este no fue el tema oficial, su impacto mediático fue inmediato.

Cuatro años después, en Sudáfrica 2010, la cantante alcanzó un nuevo hito al ser la elegida para crear e interpretar la canción oficial del primer mundial celebrado en África. “Waka Waka (Esto es África)” se presentó tanto en la apertura como en la clausura del torneo, la última de ellas el 11 de julio en el Soccer City de Johannesburgo.

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En Estados Unidos, México y Canadá 2026, la barranquillera sumará una nueva actuación oficial, superando la regularidad de selecciones nacionales tradicionales en la historia del principal certamen futbolístico mundial - crédito Shakira/YouTube

El sencillo se convirtió en el más vendido de la era digital con más de 15 millones de copias y el video acumuló más de 4.000 millones de reproducciones en YouTube.

En Brasil 2014, Shakira volvió a figurar en la fase final del certamen. En esa ocasión, la canción La La La —si bien no fue el himno oficial, coexistiendo con We Are One de Pitbull, Jennifer López y Claudia Leitte— tuvo tal acogida entre los espectadores que la cantante fue invitada a actuar en la final del 13 de julio, celebrada en el Estadio Maracanã de Río de Janeiro.

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Alemania se impuso por 1-0 a Argentina en tiempo suplementario y la interpretación de la artista globalizó aún más el evento, reforzando el seudónimo de “reina de los mundiales”.

El tema “Waka Waka (Esto es África)” marcó un récord con más de 15 millones de copias vendidas y 4.000 millones de reproducciones en YouTube - crédito @Shakira/YouTube

La próxima edición, a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá en 2026, marcará la cuarta presencia mundialista de la artista. Dai Dai, programada para estrenarse oficialmente el 14 de mayo de ese año, será la melodía central de la que está catalogada como la Copa Mundial más grande de la historia.

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Aunque el detalle de su interpretación en el partido inaugural, que enfrentará a México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, todavía no está confirmado, la expectativa sobre su difusión global es considerable.

La relevancia numérica de la trayectoria de Shakira frente a selecciones nacionales

El estreno de “Dai Dai” será la banda sonora del Mundial 2026, considerado el torneo más grande de la historia del fútbol - crédito @shakira/IG

El alcance internacional de Shakira, medido en presencias oficiales de la FIFA, supera registros de selecciones históricamente competitivas. Noruega, que cuenta con figuras como Erling Haaland, Alexander Sørloth y Martin Ødegaard, llegará a su cuarto mundial recién con la edición de 2026.

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Turquía, cuyas mejores actuaciones datan del tercer lugar en Corea-Japón 2002, apenas sumará su tercera participación este año.

República Checa y Bosnia, surgidas de procesos de independencia tras la desaparición de Checoslovaquia y Yugoslavia respectivamente, enfrentarán su segunda participación cada una.

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Grecia, campeona de la Eurocopa 2004, suma hasta el momento tres mundiales, con el último en Brasil 2014. Serbia y Ucrania, herederas de antiguas federaciones, también presentan una baja frecuencia en el máximo torneo, con dos y una sola participación, respectivamente.

En África, la situación es semejante. Costa de Marfil, Egipto y Senegal, campeones y protagonistas habituales en competiciones continentales, sólo llegarán a su cuarto mundial en la próxima edición.

La popularidad y presencia de Shakira en mundiales supera los registros de selecciones como Noruega y Turquía, según datos de la FIFA - crédito Shakira/YouTube

Así, la permanencia de Shakira en el escenario de los mundiales la equipara en visibilidad y frecuencia con selecciones consideradas potencias. Se debe tener en cuenta que la única selección presente en todas las ediciones es Brasil.

La artista colombiana suma una trayectoria que ninguna otra figura musical ha igualado: cuatro presentaciones en finales o temas oficiales mundialistas. Este registro trasciende el ámbito del espectáculo para convertirse en un dato cultural y deportivo que ilustra el alcance de su obra.

El título de “reina de los mundiales” que la plataforma de la FIFA otorgó a Shakira no es mera exageración. Desde el debut de Hips Don’t Lie en 2006 hasta el anuncio de Dai Dai para 2026, la intérprete de Barranquilla ha acompañado, con distintos estilos y géneros, la transformación musical y visual del torneo más visto del planeta.

La última aparición, en 2014, desde el Estadio Maracanã junto a Carlinhos Brown antes de la final entre Alemania y Argentina, quedó registrada como uno de los momentos más recordados de la década. Incluso en ocasiones en las que su tema no fue el oficial, la aceptación popular y la respuesta global respaldaron sus actuaciones y consolidaron su vínculo con la Copa Mundial de la FIFA.