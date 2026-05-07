Colombia

Shakira anunció la fecha de estreno de ‘Dai Dai’, la canción oficial del Mundial en 2026

La colombiana había entregado una pista sobre el nuevo sencillo, posicionándola una vez más como “la reina de los mundiales” entre sus seguidores, que ansiaban una nueva entrega para el evento deportivo

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La colombiana ya había dado pistas sobre su llegada con una nueva canción a través de sus redes sociales - crédito @shakira/IG

Shakira sigue conquistando diferentes escenarios a nivel internacional y, una vez más, dice “presente” con una canción oficial para la Copa Mundial de la Fifa 2026, que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

A través de su cuenta de Instagram, la barranquillera presentó un adelanto del sencillo titulado Dai Dai, grabado con ayuda de la inteligencia artificial en el estadio Maracaná de Brasil.

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Esta versión que recuerda el Waka waka de 2010 y La la la de 2014, promete convertirse en el himno oficial de los latinos, que desde ya comienzan la cuenta regresiva para que se estrene oficialmente el 14 de mayo de 2026.

Desde el estadio Maracaná de acuerdo con su publicación en Instagram donde cuenta con más de 95 millones de seguidores, Shakira anunció en su cuenta de Instagram: “Aquí está ‘Dai Dai’, la canción oficial del Mundial de la FIFA 2026. Llega el 14 de mayo”.

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Infografía que muestra la evolución de los balones oficiales de la Copa Mundial: Teamgeist, Jabulani, Brazuca y Trionda, con un estadio y un gol al fondo.
Estos han sido los balones del mundial que han marcado el paso de la colombiana como artista oficial - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El tema será una colaboración con Burna Boy, el músico nigeriano considerado una de las figuras más influyentes de la música africana a nivel mundial. Así las cosas, la colombiana suma una nueva canción oficial del evento futbolero que reunirá este años a 48 naciones en la cancha para disputarse la copa mundial, entre las que se encuentra Colombia.

Es de reslatar que en el fragmento que compartió la colombiana en redes sociales, la apertura del video sería un guiño a las veces en las que ha participado en las canciones mundialistas presentando los balones con los que se han disputado los jeugos desde Alemania 2006, pasando por Sudáfrica 2010, el Brazuca de Brasil 2014 y sosteniendo en sus manos el Trionda para la edición 2026.

En el clip, la barranquillera camina hacia el frente vestida con un uniforme de porrista y sus característicos tenis de plataforma emulando los guayos. Pone el balón sobre el césped y junto a los bailarines que la acompañan empiezan la coreografía que se espera se vuelvan tendencia en plataformas como TikTok.

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'Dai Dai' es la canción oficial del Mundial 2026 y así es el cierre del video - crédito @shakira/IG

Otro aspecto que llamó la atención tiene que ver con el paneo que realiza la cámara desde la parte superior, que muestra el cierre de lo que se presume sería la fiesta mundialista con los fuegos artificiales en el estadio y se lee la frase: “We are ready - Estamos listos”, mientras de fondo se escuchan los gritos de los aficionados.

Qué dice la letra de ‘Dai Dai’:

Oe, oe, eo eh.

Oe, oe, Eo, eh.

Knew from the day you were born.

(Supe desde el día en que naciste.)

Here in this place you belonged.

(Aquí a este lugar, pertenecías).

You’ve been this brave all along.

(Has sido valiente todo el tiempo).

What broke you once made you strong.

(Lo que te rompió una vez te hizo fuerte).

Dai dai, iko, dale, ale, let’s go.

Dai dai, iko, dale, ale, let’s go.

Dai dai, iko, dale, ale, let’s go.

Dai dai, iko, dale, ale, let’s go.

La historia de Shakira en los mundiales de fútbol

Shakira dominó la escena musical del Mundial 2006 con 'Hips don't lie' como una de las canciones para el Mundial 2006 en Alemania - crédito Infobae México
Shakira dominó la escena musical del Mundial 2006 con 'Hips don't lie' como una de las canciones para el Mundial 2006 en Alemania - crédito Infobae México

En la historia de los mundiales de fútbol, Shakira se ha convertido en la artista latinoamericana más reconocida por su vínculo con las canciones oficiales del torneo.

La cantante colombiana fue elegida por la Fifa para interpretar el tema principal de la Copa Mundial de Sudáfrica 2010, con la canción Waka Waka (This Time for Africa) junto a Freshlyground.

Este sencillo no solo encabezó listas en más de una decena de países, sino que se transformó en un himno global del fútbol y una de las canciones más reproducidas de la historia del evento.

Además, Shakira tuvo presencia destacada en otras ediciones: en 2006 interpretó Hips Don’t Lie en la ceremonia de clausura en Alemania y, en 2014, presentó La La La (Brasil 2014) junto a Carlinhos Brown, incluida en el álbum oficial del torneo en Brasil. Así, la artista ha participado activamente en tres mundiales, consolidando su imagen como símbolo musical del fútbol internacional.

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