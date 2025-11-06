Perú

Andrea Cifuentes explota tras ser vinculada con Álvaro Paz de la Barra: “Puedo tener cara de p...a, pero no lo soy”

La modelo peruana negó rotundamente tener una relación con el exalcalde de La Molina y aseguró que solo los une una amistad.

Andrea Cifuentes explota tras las ‘picantes’ imágenes con Álvaro Paz de la Barra. TikTok: Amor y Fuego

La modelo Andrea Cifuentes decidió alzar la voz tras la difusión de unas imágenes comprometedoras junto a Álvaro Paz de la Barra, exalcalde de La Molina y expareja de la conductora Sofía Franco.

El programa ‘Amor y Fuego’, conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, difundió un video en el que se observa al exburgomaestre en actitudes cercanas con una mujer en una discoteca limeña. Posteriormente, se reveló que la acompañante era la popular modelo y exchica reality.

Las imágenes bastaron para desatar rumores sobre una supuesta relación sentimental entre ambos, algo que Cifuentes negó tajantemente en un mensaje enviado al programa de espectáculos.

Andrea Cifuentes aclara su vínculo con Álvaro Paz de la Barra

Durante la emisión del último 5 de noviembre, ‘Amor y Fuego’ presentó una serie de audios en los que Andrea Cifuentes explicó su versión de los hechos. En ellos, descartó cualquier tipo de romance con el exalcalde y aseguró que la situación ha sido sacada de contexto.

“Solo quiero dejar en claro que entre Álvaro y yo solo existe una amistad. Me he pronunciado por medio de mis redes, pero igual me han estado atacando, tildándome de amante o que me meto con hombres casados”, expresó Cifuentes, visiblemente indignada.

Según detalló, ambos coincidieron en una salida en grupo, donde compartieron entre amigos y sin ningún tipo de acercamiento romántico.

“Fui con amigos y dentro de ese grupo estaba Álvaro, pero no soy su saliente ni hemos salido juntos. Es más, yo me fui sola. Sí me molesta porque yo no me meto con nadie y no le hago daño a nadie”, agregó la modelo con tono firme.

Andrea Cifuentes explota tras ser
Andrea Cifuentes explota tras ser vinculada con Álvaro Paz de la Barra. IG

Andrea Cifuentes: “Puedo tener cara de p...a, pero no lo soy”

Cifuentes no ocultó su fastidio por los ataques que ha recibido en redes sociales tras la difusión del material audiovisual. La modelo defendió su reputación y pidió que se detengan los rumores sobre supuestos romances con figuras públicas.

“Me parece injusto que me estén atacando sin saber la verdad. Él estaba a mi costado, no me estaba coqueteando, tampoco me está tocando y él estaba un poco tomado, apoyado en el sofá. Puede sonar fuerte y yo puedo tener cara de p**a, pero perra no soy”, afirmó contundente.

La exintegrante de programas de competencia enfatizó que no existe una sola mujer que pueda acusarla de haberse entrometido en una relación ajena.

“No existe una mujer en este mundo que diga que yo me he metido con su marido o en un matrimonio, porque yo no soy esa clase de persona”, dijo, dejando claro que los rumores le parecen injustos.

Andrea Cifuentes reaparece en la
Andrea Cifuentes reaparece en la farándula peruana tras ser vinculada con Álvaro Paz de la Barra.IG

“No me está coqueteando, tampoco me está tocando”

En la misma comunicación con la producción de 'Amor y Fuego’, Andrea Cifuentes reiteró que su vínculo con Paz de la Barra es estrictamente amical.

“No me está coqueteando, tampoco me está tocando. Yo he estado un poco tomada, apoyada en el sofá. Es muy diferente. Yo entiendo que Álvaro sea una persona pública y yo alguna vez también lo fui, pero no aplica en este caso porque no estoy saliendo con él”, precisó.

Además, señaló que esta exposición mediática le resulta perjudicial, ya que actualmente mantiene un perfil más bajo y no busca generar titulares por temas sentimentales.

“A mí esta situación no me suma en nada, todo lo contrario. Por eso veo necesario aclarar las cosas”, sentenció.

Cifuentes cierra el tema: “No tengo nada que esconder”

La modelo concluyó su pronunciamiento asegurando que no volverá a referirse al tema. Aseguró que las imágenes difundidas por Amor y Fuego no muestran nada inapropiado y que su conciencia está tranquila.

“No tengo nada que esconder. Yo sé quién soy y cómo me manejo. Que hablen, al final el tiempo pone todo en su lugar”, finalizó.

Con esta declaración, Andrea Cifuentes y Álvaro Paz de la Barra vuelven a acaparar la atención mediática, aunque ambos insisten en que solo los une una amistad.

Andrea Cifuentes reaparece en la
Andrea Cifuentes reaparece en la farándula peruana tras ser vinculada con Álvaro Paz de la Barra. IG

El regreso mediático de Andrea Cifuentes

Andrea Cifuentes saltó a la fama como modelo y figura de realities televisivos en la década pasada, destacando por su participación en programas de competencia y espacios de entretenimiento. En los últimos años, decidió alejarse de la pantalla chica para concentrarse en proyectos personales y empresariales.

Sin embargo, su nombre volvió a aparecer en los titulares tras ser relacionada con figuras del espectáculo, aunque ella ha desmentido cada una de esas versiones.

“Por favor, dejen de estarme inventando romances, porque yo no he estado con ninguna de las personas con las que me han involucrado”, pidió enfáticamente.

Andrea Cifuentes Thomas es una
Andrea Cifuentes Thomas es una modelo peruana que inició su carrera en televisión. También ha formado parte de realities de competencia.

