Rebeca Escribens celebra en Barcelona graduación de su hijo con tierno mensaje: “Se enfrentó a una madre que aún era menor de edad”

La emoción de una madre al ver a su hijo alcanzar una meta trascendental se hizo palpable en Barcelona, donde Rebeca Escribens, conductora de América Televisión, viajó para celebrar la graduación de su hijo mayor, Diego Hernández Escribens, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB) de la Universidad Politécnica de Cataluña.

La presentadora se ausentó de su habitual espacio en ‘América Espectáculos’ para acompañar a su primogénito y compartió en redes sociales el orgullo y la alegría que le produjo este logro familiar, describiéndose como “una madre orgullosa”, y estando muy conmovida porque se graduó en la misma fecha del cumpleaños de su padre que falleció en 2022.

El 28 de octubre, fecha de la ceremonia, Escribens publicó imágenes y mensajes emotivos en Instagram, donde rememoró los desafíos de la maternidad temprana y agradeció el apoyo de su familia extendida.

“Nuestro hijo llegó a nuestras vidas siendo una criatura cuidada por dos criaturas más. Se enfrentó a una madre que aún era menor de edad y a un padre muy jovencito, que con aciertos y errores supieron sacarlo adelante”, expresó la conductora. La coincidencia de la graduación con el cumpleaños de su padre fallecido añadió un matiz especial a la celebración, que la familia vivió como un doble homenaje.

La presencia de Escribens en Barcelona no solo marcó un reencuentro con Diego, sino que también reflejó la importancia que la presentadora otorga a los logros de sus hijos por encima de cualquier éxito profesional propio.

Trayectoria profesional de Diego Hernández: arquitectura y reconocimientos

Diego Hernández Escribens, de 31 años, ha construido una trayectoria destacada en el ámbito de la arquitectura, manteniéndose alejado de los focos mediáticos que rodean a su madre. Graduado en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y con estudios complementarios en la Universidad Europea de Madrid, Diego se tituló oficialmente como arquitecto en 2017. Desde 2018, lidera como director y cofundador el estudio 404 Arquitectura, reconocido por su enfoque contemporáneo y sostenible en proyectos urbanos y residenciales.

En 2022, Diego recibió el máximo galardón en la Bienal de Arquitectura Peruana, en la categoría multifamiliar de baja escala, por un proyecto presentado en representación de su propio estudio. “¡Te amo, hijo! Estoy infinitamente orgullosa de ti, de tus logros, de tu búsqueda constante por ser mejor ser humano y profesional. Aquí estoy y estaré siempre por ti y para ti”, escribió Escribens en una publicación celebrada por miles de seguidores.

El propio Diego ha optado por mantener un perfil bajo, centrando su energía en el desarrollo profesional y en la consolidación de su estudio, que se ha posicionado como una referencia en el sector arquitectónico peruano.

Anécdotas de Rebeca Escribens con sus hijos

La historia de Rebeca Escribens y su hijo mayor está marcada por la cercanía y la complicidad, a pesar de la distancia geográfica que los ha separado en distintas etapas. En una publicación reciente, la conductora reflexionó sobre el vínculo entre sus hijos, Diego y Tiago, y la importancia de los reencuentros familiares.

“Algo bueno tengo que haber hecho para que se amen tanto. Desde que Diego se fue a estudiar fuera del país, lo único que hace Tiago es contar los días para ver y abrazar a su hermano”, compartió Escribens en Instagram el pasado 27 de octubre.

La dinámica familiar se extiende también a la relación con su nuera, María Fernanda Cornejo, quien hace algún tiempo relató con humor algunas de las reglas y manías de la presentadora. “La tía ‘Rebe’ tiene su genio, quiere que hagas las cosas a su forma, pero siempre de una manera de respeto y complicidad. Al final, estamos juntas contra Diego”, comentó Cornejo en el entonces programa ‘Mujeres de la PM’.

Entre las anécdotas, destaca la prohibición de visitar la casa los lunes y la recomendación de no llevar el cabello suelto para evitar la caída excesiva, detalles que Escribens ha tomado con humor y que, según sus propias palabras, reflejan la confianza y el cariño que existe en la familia. “Soy la mejor suegra del mundo. La molesto y la bromeo, ella es parte de mi familia, es la hija que no tengo, es mi hija y ella lo sabe. Nos permitimos ciertas bromas”, afirmó la conductora en el mismo espacio.

La maternidad ha sido un eje central en la vida de Escribens, quien fue madre a los 17 años y ha compartido abiertamente los retos y satisfacciones de esa experiencia. Inspirada por su historia, la presentadora ha destacado que la llegada de su hijo mayor marcó un antes y un después en su vida, impulsándola a enfrentar cada desafío con determinación y valentía.