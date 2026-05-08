Perú

Previsión del clima en Arequipa para antes de salir de casa este 8 de mayo

El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Guardar
Google icon
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Antes de salir de tu casa, consulta la predicción del clima en Arequipa para las siguientes horas en este viernes.

En Arequipa se espera una temperatura máxima de 21 grados centígrados y una mínima de 9 grados centígrados.

PUBLICIDAD

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 11% durante el día y del 1% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 0% en el transcurso del día y del 0% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 35 kilómetros por hora en el día y los 15 kilómetros por hora en la noche.

PUBLICIDAD

Cuidado con el sol, se prevé que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 8.

El pronóstico del estado del tiempo en Arequipa (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del estado del tiempo en Arequipa (Imagen ilustrativa Infobae)

Una docena de climas son los que se reportan en el departamento de Arequipa, donde el estado del tiempo se distingue por ser árido y templado, con nula humedad a lo largo del año.

Este clima árido se percibe en la ciudad de Arequipa, que se encuentra a más de dos mil metros sobre el nivel del mar, con temperaturas máximas no mayores a los 25 grados y mínimas que rondan los 10 grados, así como escasas lluvias, siendo febrero el mes más lluvioso.

Ubicado al sur de Perú, el clima árido en este departamento se hace presente en el suroeste del departamento que está a un costado de la costa del Océano Pacífico, mientras que en la zona noreste el clima es más diverso.

En las zonas noroestes con un altitud mayor a los dos mil 500 metros sobre el nivel del mar, el clima pasa de semiárido a semiseco, de templado a frío y con humedad deficiente en invierno y primavera.

Después de los cuatro mil metros sobre el nivel del mar, el clima es semiseco, semifrígido y con invierno seco. Mientras que en las zonas de los volcanes, con alturas superiores a los cinco mil metros, el estado del tiempo es lluvioso, semifrígido y con un invierno seco, mientras que en las partes más altas se siente un clima glaciar.

El departamento de Arequipa tiene diversos climas.(Reuters)
El departamento de Arequipa tiene diversos climas.(Reuters)

El clima en Perú

En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Google icon

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en ArequipaClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Pamela Franco rompe en llanto por tierna sorpresa de su hija en el Día de la Madre: “Muy emocionada”

La cantante no pudo contener las lágrimas al asistir a la primera actuación escolar de su hija María Cataleya por el Día de la Madre

Pamela Franco rompe en llanto por tierna sorpresa de su hija en el Día de la Madre: “Muy emocionada”

Perú: las predicciones del tiempo para Cuzco este 8 de mayo

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Perú: las predicciones del tiempo para Cuzco este 8 de mayo

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Huancayo

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Huancayo

Clima: las temperaturas que predominarán este 8 de mayo en Piura

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Clima: las temperaturas que predominarán este 8 de mayo en Piura

Lima: el pronóstico del tiempo para este 8 de mayo

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Lima: el pronóstico del tiempo para este 8 de mayo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNE anunciaría resultados de la elección presidencial a mediados de mayo y mantiene en vilo el balotaje

JNE anunciaría resultados de la elección presidencial a mediados de mayo y mantiene en vilo el balotaje

¿Indulto a Pedro Castillo? Ministro de Justicia afirma que “no existe” pedido aún, pero se “analizará” si se presenta

El nexo secreto detrás del sillón presidencial: ¿qué une a Joaquín Ramírez, alcalde de Cajamarca, y José Balcázar?

Por segunda vez, el Congreso inhabilita por 10 años a Delia Espinoza, exfiscal que denunció ley de doble sueldo militar y policial

Poder Judicial rechaza pedido de detención preliminar contra Piero Corvetto por caso de presunta colusión

ENTRETENIMIENTO

Pamela Franco rompe en llanto por tierna sorpresa de su hija en el Día de la Madre: “Muy emocionada”

Pamela Franco rompe en llanto por tierna sorpresa de su hija en el Día de la Madre: “Muy emocionada”

Melcochita muestra su nuevo ‘depa de soltero’ tras separarse de Monserrat Seminario: “He comprado todo nuevo, estoy contento”

Magaly Medina aconseja a Melissa Klug alejarse de Jesús Barco tras mensajes que apuntan a posible separación: “Él necesita crecer”

Magaly Medina revela dónde cumple su trabajo comunitario y arremete contra Jefferson Farfán: “Quería que barra calles”

Magaly Medina amenaza con denunciar a Jefferson Farfán por acoso: “No me deja vivir en paz”

DEPORTES

Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026: así va Sporting Cristal tras derrota ante Palmeiras por fecha 4

Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026: así va Sporting Cristal tras derrota ante Palmeiras por fecha 4

Universitario apunta a la excelencia en la Liga Peruana de Vóley: “El objetivo es estar en una final y seguir creciendo”

Liga Peruana de Vóley “ya suena a nivel mundial”: FPV busca expandir la transmisión del torneo en Estados Unidos y otros países

Yanlis Féliz sorprendió con tatuaje del trofeo de la Liga Peruana de Vóley mientras define su futuro fuera de Alianza Lima

Stefano Peschiera sueña con lograr el oro en los Juegos Panamericanos Lima 2027 y en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028