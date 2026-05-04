Perú

Crece la cifra de peruanos fallecidos en la guerra Rusia-Ucrania: serían más de 23 caídos en combate

Las familias de los compatriotas involucrados buscan apoyo frente a la falta de información y la ausencia de pagos prometidos mientras las autoridades aún no responden a las solicitudes de audiencia y asistencia

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Al menos quince peruanos han muerto en la guerra entre Rusia y Ucrania, y la cifra podría aumentar en los próximos días. (Roman PILIPEY / AFP)
Al menos quince peruanos han muerto en la guerra entre Rusia y Ucrania, y la cifra podría aumentar en los próximos días. (Roman PILIPEY / AFP)

La cifra de peruanos que han perdido la vida en la guerra entre Rusia y Ucrania sigue en aumento. Según el abogado Percy Salinas, defensor de los compatriotas reclutados por las fuerzas rusas, ya se reportan al menos quince muertos en el campo de batalla, aunque la lista podría superar los veintitrés caídos.

Salinas, quien representa a más de trescientas familias peruanas con seres queridos involucrados en el conflicto, advirtió que la cantidad de víctimas confirmadas podría incrementarse en los próximos días, conforme se cruce y verifique nueva información.

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Así lo informó durante una entrevista transmitida por Exitosa, donde relató el drama que atraviesan los allegados de los reclutados y las dificultades para obtener respuestas de las autoridades.

Percy Salinas, abogado de las familias, denuncia una red de trata de personas que recluta peruanos con falsas promesas laborales para enviarlos como mercenarios a la guerra entre Rusia y Ucrania. Conoce los detalles de este engaño y la lucha de los familiares por traerlos de vuelta. | Video

El drama de las familias

Las familias de los peruanos fallecidos y de quienes aún permanecen en combate han enfrentado un panorama de incertidumbre y desamparo. Más de 310 núcleos familiares han recurrido a Percy Salinas en busca de ayuda, según detalló el propio abogado a Exitosa. A pesar de que algunos reclutados recibieron la promesa de un salario mensual de mil dólares, ninguna de las familias ha recibido pago alguno hasta la fecha.

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“De las trescientas diez familias que tenemos registradas, a todos les hemos preguntado: ¿Han visto algo del dinero? No, hasta ahora nadie ha recibido un solo centavo. Claramente que la familia es lo que menos les interesa es el dinero. Lo que quieren es traer a su familiar”, afirmó Salinas en diálogo con Exitosa.

La situación se agrava ante la falta de respuestas de las autoridades peruanas. Salinas explicó que las gestiones y trámites realizados ante la Cancillería no han permitido avances significativos para la repatriación de los cuerpos ni para el apoyo a los familiares.

Mochila verde militar con bandera peruana en primer plano; detrás, soldados caminan por un campamento nevado con tiendas y la bandera rusa.
Siluetas de soldados con uniformes militares caminan por un campamento cubierto de nieve, mientras la bandera rusa ondea y una mochila con un parche de la bandera peruana destaca en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Aquí reclamamos a la Cancillería. Yo sé que están haciendo el máximo esfuerzo, pero la tramitología no salva vidas. Necesitamos acciones claras. Se le ha pedido una audiencia, las familias piden una audiencia con el canciller, señor Cuadro, para que escuche los testimonios y la documentación que tienen para que se actúe rápido. Pero no tenemos respuesta”, manifestó el abogado.

Civiles sin experiencia

De acuerdo con el testimonio de Percy Salinas, la mayoría de los peruanos reclutados no cuenta con formación militar. Solo cerca del 10 % corresponde a exmilitares o policías retirados, quienes tramitaron su permiso ante el Ministerio del Interior o ante la Cancillería, cumpliendo con las disposiciones legales peruanas. El 90 % restante está conformado por civiles que, según el abogado, “nunca han pisado un cuartel”.

Esta condición incrementa los riesgos para los peruanos enviados al frente de batalla. El propio Salinas advirtió que existen “puntos oscuros” en el proceso de reclutamiento. Muchos de estos ciudadanos habrían sido llevados bajo engaño y, una vez en territorio ruso, terminan en centros de entrenamiento militar para luego ser enviados a las líneas de combate en Ucrania.

Seis hombres con uniformes militares y cascos posan en un paisaje bélico con una bandera peruana, alambre de púas, un tanque con la letra 'Z' y edificios destruidos
Peruanos engañados con falsas ofertas de trabajo terminaron como soldados en el frente de guerra entre Rusia y Ucrania. Sus familias denuncian amenazas, silencio oficial y una red criminal que no se ha detenido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Solicitudes de ayuda

En su comunicación con Exitosa, Salinas también reveló que actualmente existen peruanos desplegados en los principales frentes del conflicto. Algunos de ellos han logrado enviar su geolocalización a sus familias y al propio abogado, con la esperanza de que el Estado peruano pueda intervenir para ubicarlos.

Según explicó, la comunicación con los reclutados es esporádica y suele realizarse en la madrugada, el único momento en el que pueden compartir información sin ser detectados.

“Hoy hay peruanos que se encuentran en el centro de batalla en la línea dos y tres, y uno, que están solicitando al Estado peruano puedan ubicarlos, porque han mandado geolocalización. Nosotros en la madrugada trabajamos con ellos porque es en el momento que ellos pueden mandar información”, relató Salinas.

El pedido de una audiencia con el canciller Javier González-Olaechea Franco se ha convertido en una demanda central para quienes buscan respuestas y apoyo. Las familias esperan que sus testimonios y documentos permitan a las autoridades actuar con mayor rapidez y eficacia. “Esta semana vamos a presionar a que se dé esa audiencia. Es lo menos que merecen trescientas diez familias”, subrayó el abogado.

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