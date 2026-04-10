Perú

Campaña veterinaria gratis para este 12 de abril: conoce qué servicios se encuentran disponibles

La campaña es importante porque acerca servicios veterinarios fundamentales a la comunidad, fomenta el bienestar de las mascotas y contribuye a la salud pública mediante la prevención de enfermedades

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Estas jornadas permiten aplicar vacunas como la antirrábica a gran escala, lo que disminuye el riesgo de brotes y protege a la comunidad frente a enfermedades transmitidas por animales - Créditos: Freepik.
Estas jornadas permiten aplicar vacunas como la antirrábica a gran escala, lo que disminuye el riesgo de brotes y protege a la comunidad frente a enfermedades transmitidas por animales - Créditos: Freepik.

La Municipalidad de San Isidro anunció que este 11 de abril se llevará a cabo una campaña veterinaria gratuita en el parque Fray Melchor Talamantes y Baeza, ubicado en el cruce de la calle Ricardo Angulo cuadra 4 con Calle 14.

La actividad, dirigida a los residentes del distrito, ofrecerá atención preventiva y de bienestar para perros y gatos en un horario comprendido entre las 8 a. m. y la 1 p. m.

Durante la jornada, los propietarios podrán acudir con sus mascotas para acceder a servicios esenciales de salud animal. El municipio ha enfatizado que los perros grandes deberán llevar bozal y correa, con el objetivo de garantizar la seguridad tanto de los asistentes como del personal veterinario.

La campaña se centrará en la prevención de enfermedades transmisibles y en la promoción del cuidado responsable de los engreídos de la casa.

La campaña comenzará a las 8 y se extenderá hasta las 13 horas - Créditos: Municipalidad de San Isidro.
La campaña comenzará a las 8 y se extenderá hasta las 13 horas - Créditos: Municipalidad de San Isidro.

Servicios veterinarios que se ofrecerán en la campaña

  • Vacunación antirrábica: Aplicación gratuita de la vacuna contra la rabia, fundamental para la salud pública y el control de esta enfermedad viral en perros y gatos.
  • Desparasitación interna y externa (antipulgas en spray): Administración de tratamientos para eliminar parásitos internos y externos, incluyendo pulgas, con el objetivo de mantener a las mascotas libres de infestaciones y prevenir enfermedades asociadas.
  • Corte de uñas y limpieza de oídos: Servicio de higiene básica para perros y gatos, que contribuye a evitar lesiones y problemas auditivos, mejorando su calidad de vida.
  • Registro de mascotas (solo hasta el mediodía): Inscripción de animales domésticos en el padrón municipal, medida que facilita la identificación y fomenta la tenencia responsable.
La desparasitación interna y externa previene infecciones y mejora la calidad de vida de perros y gatos - Créditos: Freepik.
La desparasitación interna y externa previene infecciones y mejora la calidad de vida de perros y gatos - Créditos: Freepik.

La Municipalidad de San Isidro ha mantenido una trayectoria constante en la organización de campañas veterinarias gratuitas, que en ediciones anteriores han registrado una alta participación y resultados positivos entre los vecinos del distrito.

Debido al éxito alcanzado, la comuna continúa replicando estas iniciativas con el objetivo de ampliar su alcance y fortalecer el bienestar animal en la comunidad.

¿Por qué son importantes los chequeos veterinarios gratis?

  • Estas jornadas permiten aplicar vacunas como la antirrábica a gran escala, lo que disminuye el riesgo de brotes y protege a la comunidad frente a enfermedades transmitidas por animales.
  • La desparasitación interna y externa previene infecciones y mejora la calidad de vida de perros y gatos, evitando la transmisión de parásitos a personas.
  • Los servicios de higiene como corte de uñas y limpieza de oídos, previenen lesiones e infecciones, y reducen complicaciones frecuentes en mascotas.
  • El registro de animales y la orientación brindada en estas campañas promueven la tenencia responsable y el cumplimiento de normas sanitarias.
  • La consulta directa con veterinarios posibilita la detección temprana de enfermedades y resuelve inquietudes de los propietarios sobre el cuidado de sus mascotas.

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