Campaña veterinaria gratis para este 10 de abril: conoce el lugar y los servicios disponibles

La campaña veterinaria es importante porque facilita el acceso de la comunidad a servicios esenciales de salud animal - Créditos: Freepik.

La Municipalidad de Jesús María ha puesto en marcha una nueva campaña veterinaria dirigida las mascotas de los dueños del distrito con el objetivo de reafirmar su compromiso con la salud animal y el bienestar comunitario.

La jornada se desarrollará este viernes 10 de abril, desde las 9 de la mañana hasta el mediodía, en la veterinaria municipal ubicada en la avenida De la Peruanidad 150, un espacio que se ha consolidado como referencia para la atención integral de perros y gatos en la zona.

Esta iniciativa municipal busca facilitar el acceso a servicios esenciales para los animales de compañía y así, promover la prevención de enfermedades y la tenencia responsable entre los vecinos. Los organizadores destacan la importancia de brindar a la comunidad oportunidades de atención veterinaria a bajo costo, en especial en un contexto donde la salud pública y el control sanitario son prioritarios.

La campaña comienza a partir de las 9 horas - Créditos: Municipalidad de Jesús María.

¿Cuáles son los servicios disponibles?

Durante la campaña se ofrecerán los siguientes servicios:

Consulta médica: Evaluación clínica de la mascota por parte de profesionales veterinarios, con orientación sobre el estado general de salud y recomendaciones personalizadas.

Registro de mascotas: Inscripción oficial del animal en el padrón municipal, lo que facilita su identificación y contribuye a la creación de estadísticas para futuras campañas de salud animal.

Desparasitaciones: Administración de medicamentos antiparasitarios para prevenir y controlar infestaciones internas y externas, protegiendo tanto al animal como a su entorno familiar.

Tenencia responsable: Charlas y asesoría sobre cuidados, alimentación, control reproductivo y manejo ético, fomentando el respeto y la protección de los animales de compañía.

Vacunaciones (costo social): Aplicación de vacunas esenciales a precios accesibles, garantizando la prevención de enfermedades transmisibles y protegiendo la salud de toda la comunidad.

Se recomienda acudir temprano, portar el documento de identidad y llevar a las mascotas con correa, transportadora o bozal según corresponda, para garantizar la seguridad de todos los asistentes.

La iniciativa, además, contribuye a sensibilizar sobre la importancia de la responsabilidad compartida en la protección y el bienestar de los animales.

En meses anteriores, la municipalidad llevó a cabo campañas similares que tuvieron una excelente acogida por parte de los vecinos. La alta participación permitió que cientos de mascotas accedieran a servicios de salud preventiva.

Esta campaña veterinaria ayudará a prevenir la aparición y propagación de enfermedades en los animales - Créditos: Freepik.

¿Cuáles son los beneficios de los chequeos veterinarios gratuitos?

Permiten detectar enfermedades en etapas tempranas, lo que facilita un tratamiento oportuno y aumenta las posibilidades de recuperación.

Mejoran la calidad de vida de las mascotas al prevenir la aparición de problemas de salud graves.

Brindan orientación profesional sobre nutrición, vacunación y cuidados específicos para cada animal.

Facilitan el acceso a servicios de salud animal a familias que pueden tener limitaciones económicas.

Contribuyen a la prevención de enfermedades zoonóticas, protegiendo tanto a los animales como a las personas del hogar.

Promueven la tenencia responsable al fomentar el registro y la identificación de las mascotas.

Ayudan a controlar parásitos internos y externos, reduciendo riesgos para la comunidad.

Favorecen el control reproductivo mediante la información sobre esterilización y castración.

Refuerzan la conciencia ciudadana sobre la importancia del bienestar animal y la salud pública.

Incentivan la participación de los dueños en futuras campañas de prevención y cuidado animal.