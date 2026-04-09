Natalie Vértiz aclara que Yaco Eskenazi no es un mantenido y destaca su trabajo en equipo: “Aportamos 50 /50 en la casa”

La ex Miss Perú afirma que su pareja funciona bajo acuerdos consensuados, donde ambos contribuyen por igual en la casa. YouTube/ Aqui Entre Nos y Miranda Salaverry

La modelo y conductora de televisión Natalie Vértiz aclaró en el pódcast “Aquí Entre Nos”, conducido por Miranda Salaverry, que su esposo, el conductor y actor Yaco Eskenazi, no es un mantenido. Según explicó la ex Miss Perú, ambos comparten de manera equitativa las responsabilidades económicas y domésticas en su hogar, rompiendo con los estereotipos tradicionales sobre los roles de pareja.

Durante la entrevista, Vértiz abordó directamente los cuestionamientos que han circulado en redes sociales y medios sobre la participación económica de su pareja. La familia ha sido blanco de comentarios donde se sugiere que Eskenazi depende económicamente de ella, especialmente por la exposición mediática que ambos mantienen.

“Yo creo que lo baten (molestan) mucho a Yaco, como mantenido o lo que sea”, comentó la conductora al abordar la percepción pública sobre su relación.

La modelo detalló que la clave de su vínculo con Eskenazi radica en la transparencia y en la construcción conjunta del proyecto de vida familiar. “Yo sí creo en que no tiene nada de malo que pueda ser cincuenta, cincuenta, ¿no? O sea, yo en mi caso es algo que nos funciona y que hemos ido construyendo poco a poco la vida que ambos soñamos”, expresó Vértiz.

Para ella, la equidad en el aporte económico es una elección personal y una muestra de independencia, sin que esto implique una competencia o una obligación impuesta.

Natalie Vértiz afirma que su pareja funciona bajo acuerdos consensuados, donde ambos contribuyen por igual en la casa.

El diálogo con Miranda Salaverry giró también en torno a la adaptación de cada familia a sus realidades y necesidades. Vértiz planteó que existen distintos modelos de organización, y que cada pareja debe encontrar su propio equilibrio.

“Yo me siento capaz de hacerlo, creo que es mi realidad y creo que todos en este mundo tienen una realidad distinta. Qué chévere que de repente pueda ser esa mujer que no tiene que aportar nada en su casa, pero a mí no me hace más ni menos poder aportar a mi casa. Yo me siento feliz haciéndolo y es algo que puedo hacer”, aseguró, dejando claro que su decisión no obedece a presiones externas, sino a una convicción personal.

Defiende decisión

Consultada sobre las críticas sociales que suelen surgir ante acuerdos como el suyo, Vértiz insistió en que el aporte compartido les permite mantener el estilo de vida que desean. “El estilo de vida que tú te das es porque aportan cincuenta y cincuenta. Finalmente, si tú quisieras decir: ‘Ya, no aporto nada’, él probablemente va a poder mantenerte a ti y a tus hijos y tal, pero tu estilo de vida va a cambiar. Y quizá tú no estás dispuesta a eso”, reflexionó la presentadora.

En otro momento de la conversación, la ex Miss Perú descartó cualquier malestar por asumir la mitad de las responsabilidades económicas. “No me molesta porque sé que lo puedo hacer”, afirmó, destacando que la independencia financiera es parte de su identidad como mujer y madre moderna.

Además, reconoció que en determinadas etapas de su relación, uno de los dos ha aportado más que el otro, pero que siempre han mantenido una dinámica justa y solidaria. “Cuando yo empecé, también Yaco era el que más ganaba y yo de repente un poco menos y ahí se iba como viendo las cosas, pero siempre hemos sido justos”, relató en el pódcast.

Durante la entrevista, Vértiz también defendió la importancia de mantener la esencia y la identidad dentro de la pareja, resaltando el respeto mutuo como base de la convivencia. “Yo creo que las personas que critican ese tipo de cosas, como que el hombre tiene que… En verdad, yo creo que depende de cada uno”, sostuvo, añadiendo que la aceptación individual y la cooperación fortalecen el vínculo.

La modelo recalca el esfuerzo y colaboración en la dinámica familiar, rechazando la figura de un 'mantenido' en su hogar. (Instagram)

La conversación abordó además el manejo de las tareas domésticas y la corresponsabilidad en el día a día. Vértiz explicó que, en su caso, no existe una división rígida de roles y que ambos se apoyan según las necesidades del momento.

Respecto a los juicios externos, la conductora remarcó que la crítica hacia quienes comparten las cargas económicas en el hogar responde a estereotipos que ya no reflejan la realidad de muchas familias. “Yo creo que se respeta todas las perspectivas que hay con el tema de la casa y la moneda y lo que cada uno aporta. Pero lo que sí sé es que Yaco no es un mantenido, que a veces nos jodían”, enfatizó Vértiz, dejando claro que la construcción de su familia se basa en el trabajo conjunto y la solidaridad.

Para finalizar el encuentro, la modelo reiteró que, a pesar de las dificultades y los cambios naturales de cada etapa, mantienen un equipo sólido y un apoyo mutuo que ha sido clave para el desarrollo de su hogar. “Somos un equipo, siempre hemos sido conscientes de cada uno y somos un equipo y creo que así es como uno va construyendo la vida que quiere”, concluyó en el pódcast.

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz tienen dos hijos. (Foto: Captura de IG)