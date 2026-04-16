Inestabilidad política pone en riesgo la visita del papa León XIV al Perú

Incertidumbre política abre dudas sobre viaje del papa León XIV al Perú. Video: Exitosa

La esperada visita del papa al Perú, anunciada meses atrás por la Iglesia, podría estar en riesgo. Así lo advirtió Juan José Dioses, director de comunicaciones del Arzobispado de Lima, quien señaló que el contexto político actual podría influir en la decisión final del Vaticano.

En entrevista con Exitosa, Juan José comentó la gran expectativa que tiene la gente por la visita de León XIV. Sin embargo, precisó que, aunque ya se ha expresado el interés del pontífice en llegar al país, la situación interna obliga a una evaluación más cuidadosa.

El principal factor de preocupación es la inestabilidad política. Dioses recordó que el Perú atraviesa un periodo marcado por procesos electorales consecutivos, lo que genera incertidumbre. En ese contexto, indicó que desde la Santa Sede se tiene que analizar con cuidado si se concreta el viaje papal.

FOTO DE ARCHIVO: El papa León XIV pronuncia un discurso dirigido al presidente camerunés Paul Biya y a otros líderes nacionales, instando a los gobiernos a erradicar la corrupción y resistir "los caprichos de los ricos y poderosos", en el Palacio Presidencial de Yaundé, durante su viaje apostólico a Camerún, el 15 de abril de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane/Foto de archivo

“Nos encontramos en una situación de inestabilidad política, de incertidumbre. No solamente tenemos la segunda vuelta, también tenemos una nueva elección en el mes de octubre. Y yo creo que desde la Santa Sede se tiene que analizar muy bien si es conveniente que venga el papa o no”, declaró

Temor a que la visita sea utilizada con fines políticos

Uno de los riesgos, según explicó, es que un evento de esta magnitud pueda ser utilizado políticamente. Una visita papal, considerada histórica y de alto impacto, podría terminar siendo instrumentalizada en medio de un clima postelectoral.

Dioses fue enfático al advertir que “una visita del papa en circunstancias de inestabilidad política puede justificar el uso de un viaje apostólico tan importante e histórico para el país para fines políticos”. En esa línea, remarcó que ni el Vaticano ni el propio pontífice estarían dispuestos a permitir ese escenario.

El papa León XIV saluda con la mano durante un encuentro por la paz con la comunidad de Bamenda en la catedral de San José en Bamenda, Camerún. 16 de abril de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

La preocupación no es menor. En un contexto de polarización, cualquier mensaje o actividad del papa podría ser interpretado o aprovechado por actores políticos, lo que distorsionaría el carácter espiritual de la visita.

Fechas tentativas aún sin confirmación oficial

Pese a la expectativa generada, no existe hasta el momento una fecha oficial confirmada. Dioses aclaró que la Santa Sede es la única instancia encargada de anunciar los días definitivos de una eventual visita.

“Lo que se baraja hasta el momento es que sea a fines de noviembre o a comienzos de diciembre”, indicó, aunque insistió en que se trata solo de una posibilidad.

El papa León XIV oficia una misa en la basílica de San Agustín en Annaba, Argelia, el 14 de abril de 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Pese a la incertidumbre envió un mensaje de alivio a los feligreses y señaló que, en caso de que el viaje no se concrete este año, no debería generar alarma.

“Si por alguna razón el santo padre no llega este año, no debemos alarmarnos. Tenemos un papa para largo rato”, afirmó.

Un anuncio previo que generó alta expectativa

La posibilidad de la visita papal fue anunciada en febrero, durante una conferencia de prensa de la Conferencia Episcopal Peruana. En esa ocasión, se confirmó que el pontífice tenía la intención de viajar al Perú y que ya se habían iniciado coordinaciones con el Vaticano.

El anuncio se dio tras una reunión de los obispos peruanos con el papa, en la que se manifestó su cercanía con el país. Desde entonces, se planteó como fecha tentativa finales de 2026, en un periodo que buscaba evitar coincidencias con el calendario electoral.

La expectativa también responde al vínculo del pontífice con el Perú. Ya es conocido que mantiene una relación cercana con el país tras haber vivido más de dos décadas en territorio nacional, lo que refuerza el interés por concretar la visita.