Un 55% de postulantes usa la IA para armar sus CV, ¿las empresas lo aprueban?

Cada vez más postulantes usan la IA para elaborar sus CV, ¿qué piensan las empresas de eso?. - Crédito Freepik

Un nuevo estudio de Bumeran revela el panorama del Reclutamiento y Postulación Digital 2026, con un contexto en que gran parte de estos procesos se dan por internet y en muchos casos ya la inteligencia artificial atraviesa este sector, tanto en la postulación como en la elección del candidato deseado.

Este revela que el 71% de los talentos en Perú prefiere que los procesos de selección de empleo sean 100% digitales, el cual es el porcentaje más alto de la región analizada.

Pero lo más revelador es cuál es el uso que le dan los ‘talentos’ a la IA: el 39% de los postulantes revelan que usan la IA para sus procesos de búsqueda de empleo, y un porcentaje mayor, 55%, confían en esta para el armado y ajuste de su CV. Pero, por el otro lado, aún hay un 45% con baja confianza en estas herramientas como para dejarles este trabajo. ¿Y la postura de los reclutadores con respecto a eso? En su gran mayoría es neutra.

Cuadro de encuesta de Bumeran. - Crédito Captura de Bumeran

Lo que revela el informe

El 77% de los talentos cree que el proceso de postulación digital es mucho más sencillo que la manera tradicional; pero también el 19% considera que es igual de sencillo; y el 4% dice que es más complicado.

Asimismo, la encuesta revela que el 97% de las personas trabajadoras buscan empleo a través de plataformas digitales como Bumeran. Una tendencia similar se observa en el resto de la región: de igual manera, el 97% en Argentina y Panamá; el 96% en Ecuador; y el 95% en Chile.

También el informe revela que el 58% de los talentos considera que es más fácil y simple postular digitalmente; el 51% afirma que hay una mayor diversidad de oportunidades y ofertas; y el 28% señala la posibilidad de ser visto por un número mayor de empleadores.

“Los resultados del estudio evidencian que el reclutamiento de talentos en Perú continúa consolidándose en el entorno digital, con un 71% de personas trabajadoras que prefieren que los procesos de selección se desarrollen de forma digital. Asimismo, el 77% considera que estos procesos son más sencillos que los tradicionales, lo que se refleja en el 97% de peruanos que buscan empleo a través de plataformas como Bumeran”, señala Diego Tala, Director Comercial de Bumeran en Jobint.

Cuadro de encuesta de Bumeran. - Crédito Captura de Bumeran

¿Y sobre el CV?

Mientras, el 86% de los talentos considera que a través de las plataformas digitales tienen mayores posibilidades de conseguir empleo, solo el 14% mantiene una postura contraria.

Pero otro de los factores analizados es la actualización del perfil y currículum digital; el 34% lo hace únicamente cuando está en una búsqueda activa de empleo; el 28% lo actualiza una vez al mes; y el 18% lo actualiza cuando tiene información relevante para agregar, como la finalización de cursos, estudios o algún ascenso.

El uso de inteligencia artificial

El 40% de los talentos utiliza inteligencia artificial en sus procesos de búsqueda de empleo. Entre ellos el 29% lo usa para adaptar su cv a los filtros de búsqueda; el 24% a la redacción de su cv; el 17% para ordenar su experiencia; el 12% para incorporar palabras clave; el 11% para adaptar y ordenar su experiencia según la vacante; y el 8% para seleccionar a cuales vacantes aplicar y a cuáles no.

Además, el 37% menciona que todavía no utilizan herramientas de Inteligencia Artificial en sus procesos de selección, pero están evaluando implementarla, otro 37% destaca que sí la usan para redactar las descripciones de las vacantes y optimizar avisos; y el 21% señala que la usan para filtrar CVs masivamente.

¿Pero ante un CV que es evidente que fue redactado por la IA, cuál es la postura de los expertos? El 63% mantiene una posición neutra, el 21% lo ve de forma positiva y el 16% lo considera negativo.

Cuadro de encuesta de Bumeran. - Crédito Captura de Bumeran

9 de cada 10 usan plataformas en línea para buscar trabajadores

El 89% de los especialistas en recursos humanos en Perú utiliza plataformas digitales para seleccionar talentos. Este dato representa un incremento de 1 punto porcentual respecto a 2025.

Además, el 84% de los especialistas considera que es muy importante que los postulantes tengan sus CVs actualizados y cargados digitalmente, mientras que, sólo el 16% lo considera importante.

“El 89% de los especialistas en HR considera que es importante que los talentos carguen y actualicen sus CVs en plataformas digitales, porque les permite acceder a los perfiles de los candidatos en cualquier momento y aumenta las posibilidades de que resulten atractivos para las búsquedas en cuestión; el 53% opina que esto facilita el proceso de selección; y el 32% cree que permite conocer el desarrollo profesional actual de los candidatos, como nuevos logros y habilidades adquiridas”, acota el informe.

Bumeran revelo su nuevo estudio en exclusiva para Infobae Perú. Este es el panorama de la postulación en línea en el país. - Crédito Andina

Habrá expo en línea para buscar empleo

Asimismo, del 20 al 26 de abril se realizará la feria de empleos más grande de Perú en Bumeran.com.pe: la Expo Bumeran Online 2026. Va a contar con la participación de más de 90 empresas nacionales y multinacionales que estarán buscando los mejores talentos del país.

Este año Bumeran lleva al mundo digital por tercera vez la feria de empleos más grande y exitosa de Latinoamérica. En el 2025, la Expo en Perú recibió más de 6 millones de páginas vistas y obtuvo más de 621 mil postulaciones.

Expo Bumeran Online 2026 cuenta con oportunidades para perfiles de todas las áreas, tanto administrativas, como operativas, comerciales y de tecnología. Entre las más de 90 empresas que estarán buscando talentos se encuentran:

COPEINCA

EPIROC PERU

LIMA EXPRESA

DECHINI

MITSUI AUTOMOTRIZ

REDONDOS

INTERBANK

GRUPO SCOTIABANK

SANTA ELENA

BCP

CEMENTOS PACASMAYO

MIBANCO

ADIDAS

COMPARTAMOS BANCO

YATELDATA

PANIFICADORA BIMBO DEL PERU S.A.

VERISURE PERU SAC

PALMAS DEL ESPINO S.A.

SERVICIOS COMPARTIDOS DE RESTAURANTES S.A.C (NGR)

BANCO AGROPECUARIO

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

FARMINDUSTRIA S.A. (Abbott)

ENTEL PERU S.A.

TELEPERFORMANCE PERU S.A.C. (TP PERÚ)

LOS PORTALES S.A.

ADECCO PERU S.A.

INDRA PERU S.A.

WORLD VISION PERU

PERURAIL S.A.

OPP FILMS S.A - OBEN GROUP

AFP HABITAT

AJINOMOTO DEL PERU

ALICORP

TIENDAS TAMBO

Entre otras.

Asimismo para ser parte de la feria laboral, el único requisito es tener un perfil actualizado en la plataforma. Una vez se crea o actualiza el CV en esta, tienen la posibilidad de enviar su perfil a las principales empresas de Perú en cualquier momento y desde cualquier lugar durante los 7 días que dura la feria. Los especialistas de Recursos Humanos revisarán detenidamente los perfiles en busca de los candidatos más idóneos para cada vacante, y aquellos que sean seleccionados serán contactados para avanzar con el proceso de selección.