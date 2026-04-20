España

La Policía Nacional detiene a un profesor de primaria en Barcelona con más de 100.000 archivos de pornografía infantil

La investigación comenzó tras detectar la distribución de material pedófilo en redes de intercambio de archivos y llevó al registro de la vivienda del sospechoso, donde se halló el grueso del material ilícito

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Un agente de la Policía Nacional investiga en internet. (Europa Press)
Un agente de la Policía Nacional investiga en internet. (Europa Press)

La Policía Nacional ha arrestado en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) a un profesor de educación primaria por pornografía infantil. Mientras realizaban un registro en su vivienda, autorizado previamente por un juez, los agentes encontraron más de 100.000 archivos con contenido de abuso sexual a menores, el equivalente a tres terabytes de información, según ha informado la propia institución en un comunicado.

Todo comenzó cuando los equipos especializados en ciberdelincuencia de la policía detectaron la actividad de una persona que distribuía material pornográfico infantil mediante redes P2P, concretamente a través de eDonkey, una de las plataformas de intercambio de archivos más utilizadas en España. Según detalló la policía, la persona investigada compartía cientos de archivos relacionados con la explotación sexual de menores, lo que activó el protocolo de investigación.

Las pesquisas permitieron identificar el origen de las transferencias a un domicilio de Santa Coloma de Gramenet, donde residía el sospechoso. Se trataba de un profesor de educación primaria que, en el momento de su detención, se encontraba de baja médica, aunque desarrollaba su labor profesional en un centro educativo ubicado en otro municipio.

Coordinación policial y rastreo en redes digitales

La investigación ha contado con la coordinación de distintas unidades especializadas dentro de la Policía Nacional. En el operativo participaron la Unidad Central de Ciberdelincuencia (UCC) de la Comisaría General de Policía Judicial, el Grupo 22 de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Barcelona y la Brigada Local de Policía Judicial de Sant Adrià de Besòs. La magnitud del volumen de archivos intervenidos requirió también de la intervención de agentes con experiencia en delitos tecnológicos y explotación sexual infantil.

Imágenes de la Policía Nacional, quienes han liderado una operación internacional contra la pornografía infantil en la que se ha detenido a 20 personas. (Fuente: Policía Nacional)

En el comunicado oficial, la Policía Nacional ha subrayado que el detenido utilizaba plataformas online donde “usuarios de cualquier parte del mundo pueden ponerse en contacto y compartir archivos de cualquier tipo, como imágenes y vídeos de contenido pedófilo”. La identificación del sospechoso se produjo gracias al rastreo de las transferencias en estas redes, donde la compartición de material ilícito suele eludir controles convencionales.

Compromiso del Ayuntamiento con la protección de menores

Por su parte, el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet emitió un comunicado tras la detención, en el que precisó que el arrestado ejercía su labor docente en otro municipio y no en la propia localidad.

El consistorio ha expresado “su rechazo absoluto ante cualquier conducta relacionada con la explotación y el abuso de menores”, calificando los hechos como de “extrema gravedad” y reclamando la “máxima condena social e institucional”. Además, el ayuntamiento ha manifestado también “su compromiso firme e inequívoco con la protección de los niños y adolescentes, así como con la defensa de sus derechos y su seguridad”.

*Noticia elaborada con información de EFE.

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