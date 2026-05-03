Una tragedia sacude a Huaraz: hombre muere apuñalado en el corazón por su pareja embarazada

Una mujer de 26 años fue detenida en Huaraz, siendo la principal sospechosa del asesinato de su pareja, un joven de 31 años. Los familiares de la víctima la confrontaron a la salida de la morgue exigiendo justicia | América Noticias

Un hombre de 31 años murió tras recibir una puñalada cerca del corazón en una vivienda de la ciudad de Huaraz, hecho por el que la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a su pareja, una mujer embarazada de siete semanas, como principal sospechosa.

El caso ha generado conmoción en Huaraz, donde los familiares de Hermes Martín Flores Ríos exigieron justicia en los exteriores de Medicina Legal y la División de Investigación Criminal (Divincri).

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Según lo reportado por Domingo al Día, la presunta autora del ataque, Mayra Cuevas Rojas, fue confrontada por los allegados de la víctima cuando salía custodiada por el Ministerio Público. Testigos narraron que la mujer arrojó una piedra hacia la camioneta oficial, mientras los gritos de los familiares evidenciaban la indignación por la muerte de Flores Ríos.

La principal sospechosa del crimen es Mayra Cuevas Rojas, pareja de la víctima y embarazada de siete semanas.

Uno de los familiares expresó a Domingo al Día: “Que llegara a terminar en manos de una mujer tóxica, una mujer prácticamente incoherente. Terminar de esa forma, eso no se lo deseo a nadie y una impotencia de quizás tomar represalias en este caso.”

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Hallazgo y detención

La noche del 30 de abril, el cuerpo de Hermes Flores Ríos fue hallado en el interior de la vivienda ubicada en el jirón San Sebastián, dentro del barrio La Pradera, según confirmó el Ministerio Público y reportó áncash Noticias. Las autoridades identificaron una herida por arma punzocortante a la altura del pecho. El levantamiento del cadáver se realizó en coordinación con personal de Medicina Legal y efectivos de la Policía Nacional del Perú.

En el inmueble, los agentes intervinieron a Mayra Cuevas Rojas, quien, de acuerdo con información preliminar recabada por la policía y citada por SOL TV, habría sostenido una discusión con la víctima antes del ataque y ambos habrían consumido bebidas alcohólicas en el domicilio. Cuevas fue trasladada a la División de Investigación Criminal de Huaraz para las primeras diligencias.

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La Policía Nacional del Perú detuvo a la mujer en el lugar de los hechos tras reportarse una discusión y consumo de alcohol.

Investigación bajo presunto parricidio

El Ministerio Público abrió una investigación por la presunta comisión del delito de parricidio. La fiscal provincial de la Tercera Fiscalía Corporativa de Huaraz, Luisa Jaeger Lavarello, señaló que se efectuó la necropsia correspondiente, la cual determinó que la lesión sufrida por Flores Ríos habría provocado un shock hipovolémico. La causa exacta de la muerte será confirmada tras la conclusión de exámenes auxiliares.

Las diligencias buscan esclarecer la participación de Mayra Cuevas Rojas, quien convivía con la víctima y cursa un embarazo de siete semanas. Según declaraciones recogidas por Domingo al Día, la ruptura del vínculo sentimental entre ambos podría haber sido el detonante del ataque. La situación jurídica de Cuevas será definida conforme avance la investigación, bajo el principio de presunción de inocencia y respeto al debido proceso.

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Exigen justicia

La familia de Hermes Flores Ríos permanece a la espera de respuestas y reclama la máxima sanción para la responsable si se confirma su culpabilidad. En las afueras de la sede policial, portando pancartas y lanzando consignas, los allegados realizaron un plantón para exigir el esclarecimiento de los hechos, según lo relatado por Domingo al Día.

Ola de crímenes siguen generando el pánico en Lima y provincias.

Por su parte, las autoridades reiteraron que el caso continúa bajo investigación y que todas las pruebas recopiladas en la escena serán analizadas para determinar responsabilidades.

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La comunidad de Huaraz sigue expectante ante el desarrollo de este proceso, que ha puesto en el centro del debate la violencia en el entorno doméstico y la respuesta institucional frente a crímenes de esta naturaleza.