Por qué Perú sigue siendo atractivo para la inversión extranjera, incluso en un año electoral

Perú se encuentra viviendo un proceso electoral y, como ocurre cada cinco años, se activa el debate público, crece la expectativa y naturalmente aparece cierta cautela en los mercados. Sin embargo, cuando se analiza al país más allá de este contexto político, existen señales claras que permiten identificar oportunidades concretas de inversión y crecimiento sostenido.

En los últimos años, los ciclos políticos han generado ruido, pero no han debilitado las bases económicas del país. La estabilidad macroeconómica y el potencial de crecimiento han sostenido el interés de los inversionistas. Incluso, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la inversión extranjera directa ha superado los USD 6.800 millones, confirmando que el país continúa siendo un destino confiable para capital internacional.

Esta tendencia también se refleja en nuestra experiencia en el Grupo Fuentes, donde hemos acompañado a inversionistas en la apertura y desarrollo de nuevas operaciones en el país. Esto permite observar que el interés por invertir responde más al potencial de crecimiento y a oportunidades concretas que a factores coyunturales.

A partir de esa experiencia, resulta evidente que los inversionistas internacionales suelen mirar variables más estructurales que coyunturales. La previsibilidad económica, la posibilidad de crecimiento sostenido, el acceso a mercados regionales y la estabilidad operativa pesan más que el ruido político temporal. Los procesos electorales forman parte del análisis de riesgo habitual, pero rara vez determinan por sí solos una decisión de inversión de largo plazo.

En esa misma lógica, también es importante considerar el rol que el país ha ido consolidando como plataforma regional. Muchas empresas lo utilizan no solo como destino de inversión puntual, sino como base para operar hacia otros mercados de Sudamérica. La conectividad comercial, la experiencia exportadora y una economía relativamente abierta facilitan ese posicionamiento, especialmente para compañías que buscan eficiencia operativa y expansión progresiva en la región.

Y justamente en ese proceso de aterrizaje aparece un factor que suele marcar la diferencia —aunque no siempre se visibiliza—: la adecuada estructuración de las empresas cuando ingresan al país. No se trata únicamente de instalar operaciones, sino de hacerlo con una arquitectura societaria, tributaria y operativa alineada al negocio y al entorno regulatorio local. Una buena estructura inicial permite mitigar riesgos, optimizar costos y generar bases sólidas para el crecimiento.

De hecho, los proyectos que logran consolidarse suelen compartir esa mirada estratégica temprana: comprensión del contexto normativo, equipos locales sólidos y esquemas operativos diseñados para sostener el crecimiento. Más que una formalidad, esa preparación termina siendo un verdadero factor competitivo en mercados dinámicos como el peruano.

Curiosamente, los años electorales también pueden abrir ventanas de oportunidad. La cautela de algunos actores genera mejores condiciones de negociación, valoraciones más atractivas y espacio para inversionistas con visión de mediano y largo plazo. Quienes conocen la región saben que los ciclos políticos pasan, mientras las oportunidades estructurales suelen permanecer.

Invertir, en definitiva, no responde al titular del día ni a la coyuntura inmediata. Es una apuesta informada por el futuro. Y en ese horizonte, el Perú continúa apareciendo —con sus desafíos y fortalezas— como un mercado que sigue ofreciendo condiciones reales para la inversión extranjera, el desarrollo empresarial y la expansión regional de compañías con visión de largo plazo.

Luis Fuentes - Director de Alligare Internacional