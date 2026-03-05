Perú

Por qué Perú sigue siendo atractivo para la inversión extranjera, incluso en un año electoral

En los últimos años, los ciclos políticos han generado ruido, pero no han debilitado las bases económicas del país

Guardar
Evento reunirá a líderes del
Evento reunirá a líderes del sector minero-energético para impulsar inversiones. | Andina

Perú se encuentra viviendo un proceso electoral y, como ocurre cada cinco años, se activa el debate público, crece la expectativa y naturalmente aparece cierta cautela en los mercados. Sin embargo, cuando se analiza al país más allá de este contexto político, existen señales claras que permiten identificar oportunidades concretas de inversión y crecimiento sostenido.

En los últimos años, los ciclos políticos han generado ruido, pero no han debilitado las bases económicas del país. La estabilidad macroeconómica y el potencial de crecimiento han sostenido el interés de los inversionistas. Incluso, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la inversión extranjera directa ha superado los USD 6.800 millones, confirmando que el país continúa siendo un destino confiable para capital internacional.

Esta tendencia también se refleja en nuestra experiencia en el Grupo Fuentes, donde hemos acompañado a inversionistas en la apertura y desarrollo de nuevas operaciones en el país. Esto permite observar que el interés por invertir responde más al potencial de crecimiento y a oportunidades concretas que a factores coyunturales.

A partir de esa experiencia, resulta evidente que los inversionistas internacionales suelen mirar variables más estructurales que coyunturales. La previsibilidad económica, la posibilidad de crecimiento sostenido, el acceso a mercados regionales y la estabilidad operativa pesan más que el ruido político temporal. Los procesos electorales forman parte del análisis de riesgo habitual, pero rara vez determinan por sí solos una decisión de inversión de largo plazo.

En esa misma lógica, también es importante considerar el rol que el país ha ido consolidando como plataforma regional. Muchas empresas lo utilizan no solo como destino de inversión puntual, sino como base para operar hacia otros mercados de Sudamérica. La conectividad comercial, la experiencia exportadora y una economía relativamente abierta facilitan ese posicionamiento, especialmente para compañías que buscan eficiencia operativa y expansión progresiva en la región.

Y justamente en ese proceso de aterrizaje aparece un factor que suele marcar la diferencia —aunque no siempre se visibiliza—: la adecuada estructuración de las empresas cuando ingresan al país. No se trata únicamente de instalar operaciones, sino de hacerlo con una arquitectura societaria, tributaria y operativa alineada al negocio y al entorno regulatorio local. Una buena estructura inicial permite mitigar riesgos, optimizar costos y generar bases sólidas para el crecimiento.

De hecho, los proyectos que logran consolidarse suelen compartir esa mirada estratégica temprana: comprensión del contexto normativo, equipos locales sólidos y esquemas operativos diseñados para sostener el crecimiento. Más que una formalidad, esa preparación termina siendo un verdadero factor competitivo en mercados dinámicos como el peruano.

Curiosamente, los años electorales también pueden abrir ventanas de oportunidad. La cautela de algunos actores genera mejores condiciones de negociación, valoraciones más atractivas y espacio para inversionistas con visión de mediano y largo plazo. Quienes conocen la región saben que los ciclos políticos pasan, mientras las oportunidades estructurales suelen permanecer.

Invertir, en definitiva, no responde al titular del día ni a la coyuntura inmediata. Es una apuesta informada por el futuro. Y en ese horizonte, el Perú continúa apareciendo —con sus desafíos y fortalezas— como un mercado que sigue ofreciendo condiciones reales para la inversión extranjera, el desarrollo empresarial y la expansión regional de compañías con visión de largo plazo.

Luis Fuentes - Director de
Luis Fuentes - Director de Alligare Internacional

Temas Relacionados

Inversión extranjeraElecciones 2026Elecciones Perú 2026Opiniónperu-noticias

Más Noticias

Importar GNV como salida a la crisis “sería muy caro”: exviceministro afirma que precios serían hasta 50 % más para consumidores

Infobae Perú conversó con Enrique Bisetti, exviceministro de Hidrocarburos, quien afirmó que negociaciones para comprar gas natural en el extranjero podría tomar semanas y que el Perú tendría que iniciarlas ya mismo si se decide por esta alternativa

Importar GNV como salida a

Sernanp abre convocatoria para más de 80 emprendimientos basados en biodiversidad: postula hasta el 10 de marzo

El concurso entregará S/ 4,5 millones en capital semilla no reembolsable para financiar iniciativas vinculadas a áreas naturales protegidas, con participación de emprendedores, comunidades y organizaciones de distintas regiones del país

Sernanp abre convocatoria para más

Magaly Medina comenta el giro radical en la vida de Carlos Alcántara tras su separación: "Como si no hubiera tenido vida"

La conductora analizó con ironía la transformación del actor, quien ha dejado el bajo perfil matrimonial para mostrar su faceta más coqueta y disfrutar de nuevas experiencias al estilo de sus personajes

Magaly Medina comenta el giro

Rotura del gasoducto de Camisea no fue por atentado: Osinergmin atribuye el incidente a fallas durante trabajos de mantenimiento

El presidente interino de Osinergmin, Aurelio Ochoa Alencastre, confirmó que no hubo heridos ni víctimas fatales tras la rotura del gasoducto. Señaló que las tareas de reparación podrían finalizar el 14 de marzo, siempre que las condiciones climáticas sean favorables

Rotura del gasoducto de Camisea

Flavia Lopez no supera que Patricio Parodi y Rosángela Espinoza se hayan besado: “se nota que tenían ganas”

El reto de actuación de Esto es Guerra protagonizado por Patricio Parodi y Rosángela Espinoza generó tensión en el set, mientras la reacción de Flavia López se volvió el centro de comentarios y análisis en redes sociales

Flavia Lopez no supera que
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Comité Electoral del CAL rechaza

Comité Electoral del CAL rechaza anular elecciones y proclamará a Gunther Gonzales como su representante en el JNE

TC programa audiencia exprés para revisar la prisión preventiva de Vladimir Cerrón

Congreso invita al ministro de Energía y Minas para explicar medidas para enfrentar el desabastecimiento de GNV

Premier Denisse Miralles anuncia reuniones con bancadas y confía en recibir respaldo del Congreso

Adrián Villar: ¿Qué es la prisión preventiva y en qué casos se impone?

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina comenta el giro

Magaly Medina comenta el giro radical en la vida de Carlos Alcántara tras su separación: "Como si no hubiera tenido vida"

Flavia Lopez no supera que Patricio Parodi y Rosángela Espinoza se hayan besado: “se nota que tenían ganas”

Irma Maury, ‘Doña Nelly’ de AFHS, relata el grave accidente doméstico que vivió: “Fue un proceso traumático para mí”

Ana Paula Consorte confirma ruptura con Paolo Guerrero: “No estamos juntos hace un buen tiempo”

Christian Domínguez se pronuncia tras reencuentro con su hija mayor en cumpleaños de su pequeña con Pamela Franco

DEPORTES

Cristiano pide calma pese a

Cristiano pide calma pese a notable victoria de Sporting Cristal ante Carabobo por fase 3 ida de Copa Libertadores 2026: “La ventaja es peligrosa”

Cienciano vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Jean Deza fichó por Sport Boys y le dedicó emotiva publicación a su madre fallecida: “Me dijiste que los sueños se cumplen”

Horacio Calcaterra increpa a hincha de Universitario en defensa de Jorge Murrugarra: “Te hizo celebrar 3 copas”

Dónde ver Cienciano vs Melgar HOY: canal tv online del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026