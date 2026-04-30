Perú

MEF proyecta que la economía peruana crecerá 3,2% anual entre 2027 y 2029

El informe también anticipa una mejora gradual de las cuentas fiscales y advierte sobre riesgos externos, mientras el Gobierno apuesta por impulsar la inversión y la productividad para sostener el crecimiento y el empleo

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Este resultado se sustenta en mayor inversión, exportaciones más dinámicas y avances en productividad, en un entorno de estabilidad macroeconómica.
Este resultado se sustenta en mayor inversión, exportaciones más dinámicas y avances en productividad, en un entorno de estabilidad macroeconómica. Foto: Eco Touch

La economía peruana mantendría un ritmo de expansión moderado en los próximos años, con un crecimiento promedio de 3,2% entre 2027 y 2029, de acuerdo con el más reciente Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas 2026-2029 del Ministerio de Economía y Finanzas. Este desempeño estaría respaldado por un mayor dinamismo de la inversión, exportaciones más activas y avances en productividad, en un contexto de estabilidad macroeconómica.

El documento también resalta la necesidad de fortalecer la competitividad del país a través del impulso de sectores estratégicos, lo que permitiría descentralizar el crecimiento económico y ampliar las oportunidades laborales en distintas regiones.

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Sectores clave para el crecimiento: entorno externo y riesgos

El informe subraya que actividades como la minería, la agroexportación, los proyectos logísticos e industriales, así como el desarrollo de un hub portuario y las energías renovables, serán determinantes para sostener la expansión económica. Asimismo, se pone énfasis en potenciar el desarrollo productivo de la Amazonía como parte de una estrategia para diversificar la economía.

A pesar de un escenario favorable en términos de precios de materias primas, el MEF advierte que el contexto internacional sigue marcado por incertidumbre. Factores como tensiones geopolíticas, riesgos climáticos y condiciones financieras globales restrictivas podrían limitar el ritmo de crecimiento previsto.

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Consolidación fiscal y deuda pública

En el frente fiscal, se proyecta una reducción progresiva del déficit, que pasaría de 2,2% del PBI en 2025 a 1,8% en 2026, hasta alcanzar 1% en 2028. En paralelo, la deuda pública se ubicaría en 29,4% del PBI hacia 2029, manteniéndose en niveles relativamente bajos frente a otras economías emergentes.

Aunque los precios de las materias primas resultan favorables, el MEF señala que el entorno internacional continúa caracterizado por la incertidumbre.
Aunque los precios de las materias primas resultan favorables, el MEF señala que el entorno internacional continúa caracterizado por la incertidumbre. Foto: Rahi Perú

El informe destaca que estas fortalezas macrofiscales continúan posicionando al Perú de manera favorable en la región, al conservar indicadores de deuda y déficit contenidos junto con el grado de inversión.

Importancia de la sostenibilidad fiscal

El MEF advierte que el actual contexto exige una mayor disciplina en la gestión de las finanzas públicas. En ese sentido, recalca que mantener la sostenibilidad fiscal es clave para preservar el equilibrio macroeconómico y sostener el crecimiento en el mediano plazo.

“Preservar el espacio fiscal será clave para sostener la inversión pública, financiar servicios esenciales y mantener capacidad de respuesta frente a choques externos o climáticos. Por ello, no existe margen para debilitar la capacidad fiscal del Estado mediante medidas que erosionen ingresos permanentes”, sostiene el documento.

El titular del sector, Rodolfo Acuña, señaló que una gestión fiscal responsable es fundamental para asegurar la continuidad del crecimiento y la provisión de servicios públicos.

“Con decisión, trabajamos para que una gestión fiscal responsable se traduzca en más bienestar y oportunidades para las familias”, manifestó.
El MEF señala que el escenario vigente demanda un manejo más riguroso de las finanzas públicas
El MEF señala que el escenario vigente demanda un manejo más riguroso de las finanzas públicas. Foto: Senasa

Asimismo, reafirmó el compromiso del MEF con un manejo equilibrado de los ingresos, el gasto y el endeudamiento, con el objetivo de no comprometer la estabilidad de las futuras generaciones.

Proyección para 2026

Para el corto plazo, el informe ratifica una expansión de 3,2% en 2026, sustentada principalmente en el fortalecimiento de la demanda interna. El mayor gasto privado jugaría un rol clave para compensar los efectos de choques de oferta.

Dentro de este impulso, la inversión privada destacaría con un crecimiento de 5,5%, acumulando tres años consecutivos de avance. Este resultado estaría asociado a mayores desembolsos en minería —que superarían los USD 6.800 millones— y al desarrollo de proyectos en infraestructura, vivienda, telecomunicaciones, hidrocarburos y energías renovables.

Factores externos y lineamientos de política

El MEF anticipa que el entorno internacional tendrá efectos mixtos. Si bien los altos precios de materias primas seguirían favoreciendo la economía, persisten riesgos vinculados a la prolongación de conflictos en Medio Oriente y a una eventual intensificación del fenómeno de El Niño.

Frente a este panorama, el ministerio enfatiza que mantener una conducción macroeconómica prudente será clave para sostener la confianza y reducir la vulnerabilidad ante choques externos. En esa línea, continuará promoviendo medidas orientadas a elevar la productividad, destrabar inversiones y consolidar un crecimiento sostenible e inclusivo.

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