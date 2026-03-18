Rebeca Escribens enfrenta a Christian Domínguez por opinar sobre infidelidad: “No tienes moral, eres del clan de Mario y Said”

El escándalo de Mario Irivarren y Onelia Molina desata un fuerte enfrentamiento en el set de América Hoy. Rebeca Escribens no duda en recordarle su pasado a Christian Domínguez, generando un tenso momento en vivo. Video: América TV / América Hoy

El set de ‘América Hoy’ se convirtió en escenario de uno de los cruces más comentados del año en la televisión peruana. En medio de la polémica generada por el ampay de Mario Irivarren y Said Palao en Argentina, Christian Domínguez intentó sumarse al debate sobre infidelidad y relaciones de pareja, pero fue contundentemente frenado por Rebeca Escribens. “¡Tú no tienes moral para hablar!”, exclamó la conductora, recordando el largo historial de escándalos sentimentales del cantante de cumbia, quien ha sido protagonista de varios de los ampays más recordados de la farándula nacional.

Todo comenzó cuando en el programa se abordó el reciente reportaje de ‘Magaly TV La Firme’ que expuso a Irivarren y Palao en una fiesta privada a bordo de un yate en Buenos Aires, rodeados de mujeres y en actitudes comprometedoras. El escándalo terminó con la ruptura entre Mario Irivarren y Onelia Molina, y reavivó el debate sobre la lealtad y el respeto en las relaciones, especialmente entre figuras públicas.

“Eres del clan de Mario Irivarren y Said Palao”: la respuesta directa de Rebeca Escribens

Cuando Janet Barboza y Rebeca Escribens opinaban sobre lo ocurrido, Christian Domínguez intentó intervenir para compartir su punto de vista sobre la infidelidad. Sin embargo, antes de que pudiera terminar su argumento, Rebeca lo interrumpió en seco: “Tú cállate, Christian, porque estás pintado acá. ¡Tú no tienes moral para hablar! ¡Cállate, oye!”.

El cantante, algo nervioso, trató de defenderse, pero la conductora fue implacable: “A mí me cuesta estar ahorita aquí parada al lado de Christian Domínguez, eres un cara dura, estás que te ríes hace rato. Eres del clan de Mario Irivarren y Said Palao, y atención que seguro van a salir más imágenes. ¡Sal de mi vista!”, insistió, mientras el set estallaba en risas y sorpresa.

El set de 'América Hoy' arde con el debate sobre las comprometedoras imágenes de Mario Irivarren y Said Palao en un yate. Janet Barboza revela la advertencia que le hizo a Onelia Molina, mientras los conductores analizan la infidelidad y las consecuencias en la farándula. Video: América TV / América Hoy

La reacción de Rebeca fue celebrada por buena parte del público y sus propios compañeros de set. Edson Dávila ‘Giselo’ y Janet Barboza comentaron entre bromas la situación, mientras que Domínguez, sin perder la sonrisa, reconoció que el tema lo hacía sentir incómodo y que hace dos años no compartía set con la conductora. “Janet, sálvame por favor”, pidió el cantante entre risas, intentando suavizar el ambiente.

El historial de Christian Domínguez en materia de romances y escándalos de infidelidad es bien conocido. El músico ha sido protagonista de ampays con figuras como Pamela Franco, Karla Tarazona, Isabel Acevedo y Melanie Martínez, todos marcados por rupturas y engaños. Incluso, su relación más reciente terminó tras la difusión de imágenes junto a Mary Moncada cuando aún estaba con Pamela Franco. El propio Domínguez ha reconocido públicamente sus errores y ha declarado que busca ayuda profesional para comprender y superar sus patrones de conducta.

¿Qué dijo Christian Domínguez acerca de la infidelidad?

Janet Barboza, por su parte, comentó: “Yo espero de todo corazón que Christian se haya rehabilitado”, recordando que la vida amorosa del músico ha sido una montaña rusa de conflictos y reconciliaciones. La propia Rebeca reflexionó sobre la importancia de aprender de los errores y desarrollar seguridad personal: “Creo que todas, de jóvenes, hemos pasado por alguna relación tóxica que nos ha formado para bien, porque vamos tomando al toro por las astas y no volvemos a meter la pata en el mismo hueco”.

Christian Domínguez, lejos de molestarse, reconoció en vivo que la infidelidad no tiene justificación y que quienes la cometen suelen buscar excusas para validar sus acciones. “No hay una justificación realmente… es un tema de decisión y decides mal porque a veces hay una pelea”, comentó el cantante en un momento de autocrítica. Admitió que tras el escándalo vienen la culpa, la vergüenza y la pérdida de lo más importante, y que en su caso, las consecuencias han sido irreparables.

Ruptura confirmada: Onelia Molina se separa de Mario Irivarren tras escándalo en Argentina. Captura: Magaly TV La Firme.

El debate no tardó en trasladarse a las redes sociales, donde usuarios de Twitter, Facebook e Instagram aplaudieron la postura de Rebeca Escribens y criticaron la tendencia de algunos famosos a minimizar la responsabilidad afectiva en sus relaciones. El hashtag #ClanDeLosInfieles se hizo tendencia, con memes y comentarios que hacían referencia tanto al ampay de Mario Irivarren y Said Palao como al pasado de Domínguez.

El escándalo de Mario Irivarren y Said Palao: fiesta, ampay y ruptura

El detonante de la discusión fue el reportaje de Magaly Medina que mostró a Mario Irivarren, Said Palao y Patricio Parodi disfrutando de una fiesta privada en un yate en Argentina. La celebración, que incluyó música, baile y la presencia de varias mujeres, terminó en un escándalo cuando las cámaras captaron a Irivarren besando a una joven y a Palao en actitudes cariñosas con otra mujer, pese a que ambos mantenían relaciones con Onelia Molina y Alejandra Baigorria, respectivamente.

¡Captados en Argentina! Mario Irivarren y Said Palao, junto a Patricio Parodi, protagonizan una escandalosa fiesta en un yate, llena de bailes, besos y situaciones comprometedoras con varias señoritas. ¿Qué dirán sus parejas? | ATV / Magaly TV: La Firme

La difusión de las imágenes provocó la inmediata reacción de Onelia Molina, quien anunció el fin de su relación con Mario Irivarren a través de un comunicado en redes sociales. “He tomado la decisión de poner fin a mi relación sentimental, agradezco el respeto a mi privacidad y me enfocaré en mi bienestar personal y profesional”, expresó la modelo y odontóloga, recibiendo el apoyo de seguidores y figuras del espectáculo.

Magaly Medina y Rebeca Escribens coincidieron en subrayar la falta de compromiso y respeto en la nueva generación de chicos reality, insistiendo en que la infidelidad y la traición no pueden ser normalizadas ni justificadas.

“Es increíble como esta nueva generación siento, es mi percepción, la falta de compromiso, la falta de respeto, más aún cuando Onelia le había dado otra oportunidad, no entiendo. Qué pena por ella”, sentenció Rebeca, lamentando que, a pesar de las advertencias, la historia haya terminado de esta manera.