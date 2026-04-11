Rebeca Escribens sorprendió al expresar su desagrado hacia Christian Domínguez: “No te quiero ver en ‘América Hoy’”

Rebeca Escribens fue tajante al expresar su desagrado hacia Christian Domínguez durante el bloque de espectáculos.

La mañana televisiva peruana vivió uno de sus momentos más intensos con las declaraciones de Rebeca Escribens en el bloque de espectáculos de América Noticias.

La presentadora no solo fue clara en su postura sobre las recientes polémicas de infidelidad en la farándula, sino que también expresó abiertamente su desagrado hacia Christian Domínguez, recordando su historial y pidiendo que no sea invitado a ‘América Hoy’.

“Me cae mal”: Rebeca Escribens rompe el silencio sobre Christian Domínguez

Sin rodeos, Rebeca Escribens se pronunció sobre la figura de Christian Domínguez, a raíz de la cobertura mediática por el ampay de Mario Irivarren y Said Palao en Argentina.

“Y sí, la gente puede pensar que a mí Christian Domínguez me cae mal. Y sí, me cae mal. Me cae mal su comportamiento, su andar, sus decisiones. Y en todo caso, desde aquí lo único que le puedo desear es buena suerte, porque el tiempo siempre coloca a las personas en su lugar. No te quiero ver por América Hoy. Papo, por si acaso, si me lo traes no llego, ¿ah?”, sentenció la conductora, dejando en claro su incomodidad ante la posibilidad de compartir set con el cantante de cumbia.

Rebeca Escribens reveló en su bloque de espectáculos que el cantante Christian Domínguez no es de su agrado. TikTok

Sus enfrentamientos en ‘América Hoy’

La tensión aumentó cuando, durante el debate sobre el escándalo de Mario Irivarren y Said Palao, Christian Domínguez intentó opinar sobre la fidelidad en las relaciones.

Rebeca Escribens fue tajante: “Tú cállate, Christian, porque estás pintado acá. ¡Tú no tienes moral para hablar! ¡Cállate, oye!”, exclamó ante las risas y la sorpresa del set.

La conductora, apoyada por Janet Barboza y Edson Dávila ‘Giselo’, recordó el largo historial de escándalos sentimentales de Domínguez, quien ha sido protagonista de múltiples ampays y rupturas públicas.

“A mí me cuesta estar ahorita aquí parada al lado de Christian Domínguez, eres un cara dura, estás que te ríes hace rato. Eres del clan de Mario Irivarren y Said Palao. ¡Sal de mi vista!”, insistió, desatando aplausos y memes en redes sociales.

El escándalo de Mario Irivarren y Onelia Molina desata un fuerte enfrentamiento en el set de América Hoy. Rebeca Escribens no duda en recordarle su pasado a Christian Domínguez, generando un tenso momento en vivo. Video: América TV / América Hoy

El historial de Christian Domínguez y la reacción del público

La reacción de Rebeca fue celebrada por buena parte de la audiencia, que recordó los escándalos de infidelidad que han marcado la carrera de Domínguez: desde Pamela Franco y Karla Tarazona, hasta Isabel Acevedo y Melanie Martínez.

El músico ha reconocido públicamente sus errores y ha declarado que busca ayuda profesional para superar sus patrones de conducta.

En medio del debate, Janet Barboza comentó: “Yo espero de todo corazón que Christian se haya rehabilitado”, mientras Rebeca reflexionó sobre la importancia de aprender de los errores y no repetir relaciones tóxicas.

Christian Domínguez: autocrítica y momentos incómodos

Frente a la presión del set, Christian Domínguez reconoció su incomodidad y la dificultad de opinar sobre la infidelidad.

“No hay una justificación realmente… es un tema de decisión y decides mal porque a veces hay una pelea. Después viene la culpa, la vergüenza y la pérdida de lo más importante”, comentó, mostrando un inusual momento de autocrítica.

El cantante pidió ayuda a Janet para salir del apuro, mientras el hashtag #ClanDeLosInfieles se hacía tendencia en redes sociales.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar. Usuarios aplaudieron la postura de Rebeca Escribens y criticaron a las figuras públicas que minimizan la responsabilidad afectiva. “Por fin alguien dice lo que todos pensamos”, “Bravo, Rebeca, hay que tener memoria”, fueron algunos de los comentarios más compartidos.

El debate también giró en torno a la influencia de los realities y la televisión en la normalización de relaciones inestables y la falta de compromiso.

Karla Tarazona se pronuncia tras polémica de Pamela Franco y Christian Domínguez. Captura: TikTok.